Piet Sielck, IRON SAVIOR: «Мы отказываемся ехать на фестиваль в США. Причина очевидна: администрация Трампа и новый мировой порядок»Блог
Группа IRON SAVIOR, анонсированная на фестиваль ProgPower USA, который состоится в сентябре в Атланте, выступила с официальным заявлением: «Дорогие соратники по ProgPower USA, с тяжелым сердцем мы приняли решение не приезжать в Атланту. Причина проста и очевидна: новая трамповская администрация и их «новый мировой порядок».
Трамп, Вэнс и Маск разрушают все, что было построено со времен Второй мировой войны. Они переписывают историю, переворачивают с ног на голову роли агрессора и жертвы, отказываются признавать факт вторжения Путина на Украину со 150 000 солдат, называют Зеленского диктатором, который якобы отказывается проводить выборы, хотя они запрещены в Украине во время войны по ее же конституции. Они отправляют Вэнса в Германию, чтобы он агитировал за сотрудничество с неонацистской партией AfD, плюют на правду и считают, что свобода слова дает право лгать и оскорблять. Очевидно, что их цель — дестабилизировать мировой порядок, чтобы затем подстроить его под себя и заработать еще больше денег.
Нас это искренне беспокоит и тревожит; мы более не ощущаем себя в безопасности в вашей стране. Да, мы понимаем, что только 50% избирателей проголосовали за Трампа, а еще 50% просто не пришли на выборы. Нам искренне жаль тех, кто думает так же, как мы, но на данный момент мы не можем предсказать, что произойдет в ближайшие месяцы. Может быть, ситуация уляжется, и ваша администрация в какой-то момент опомнится. А может, они объявят о создании Американо-Российской Федерации? Сейчас возможно все, и это пугает нас до чертиков.
Мы надеемся, что сможем вернуться в Атланту в будущем — в мире, который станет лучше, чем сейчас».
Огребя массу «доброжелательных» комментариев на этот пост, Piet выступил с пояснением.
«Некоторые обвинили меня в том, что я делаю политическое заявление за счет фанатов. Это не так. Единственная причина, по которой мы отказываемся от поездки в США, — наши опасения по поводу безопасности. Мы беспокоимся, что в сентябре ситуация может стать еще хуже, и что людям вроде нас, открыто критикующим власть, может быть небезопасно посещать Америку. Это может показаться кому-то нелепым, но, глядя на все, что произошло всего за несколько недель, я не могу предсказать, насколько далеко готово зайти ваше правительство.
Мы никогда не собирались делать политических заявлений, оскорблять кого-либо или задевать чьи-то чувства. Мы просто объяснили вам, почему приняли такое решение.
Некоторые упрекают меня, мол, я лезу не в свое дело. Но давайте будем честны: все, что делает Америка, касается каждого человека на планете, потому что ее действия влияют на весь мир. К тому же, моя мать уже более 30 лет живет в Сан-Франциско и замужем за американцем. Калифорния всегда была для меня вторым домом, я сам когда-то жил там. Думаю, это дает мне право делать выводы.
Некоторые считают, будто я черпаю информацию из «неправильных» источников. Напомню, что я из Германии, где СМИ финансируются народом и по закону обязаны быть нейтральными и беспристрастными. Конечно, у нас есть и частные издания, которые могут быть ангажированы в зависимости от владельцев, как и в США. Но если кто-то думает, что наши общественные СМИ контролируются правительством — это не так. По закону оно не имеет права вмешиваться в их работу. Разумеется, идеальной системы не существует, но ее достаточно, чтобы я мог доверять более-менее объективному освещению событий.
Меня также обвиняют в том, что Германия якобы подавляет свободу слова. Это полная чушь. Свобода слова закреплена в нашей конституции, которая также запрещает цензуру. Разница лишь в том, что в США можно сказать, напечатать или изобразить буквально все, а у нас есть некоторые ограничения. В частности, запрещены оскорбления, клевета и разжигание ненависти, особенно на расовой почве. Если кто-то нарушает закон, его ждет судебное преследование. Это не значит, что в Германии нельзя выражать мнение — можно, но в цивилизованной форме, без ненависти и оскорблений. Мы усвоили уроки Веймарской республики, и большинство немцев понимают, что лучше немного ограничить свободу слова, чем позволять демагогам разжигать ненависть.
Некоторые корят меня за то, что я «разделил» сообщество ProgPower USA. Мне жаль, если опубликованное заявление оказалось для кого-то неприятным, но раскол существовал задолго до того, как я написал этот текст. Его создали политики, которые используют ненависть и клевету как инструмент манипуляции. Мой пост лишь высветил то, что давно существовало и так.
Еще раз хочу выразить свое сожаление по поводу сложившейся ситуации и что мы вынуждены разочаровать людей, которые в этом не виноваты. Все, о чем я прошу, — это понимание и терпимость. Мы не утверждаем, что правы во всем, но мы поступаем так, как считаем правильным. А правы мы или нет — покажет время.
Всего вам наилучшего».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 324
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8 комментариев
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Piet Sielck, IRON SAVIOR: «Мы отказываемся ехать на фестиваль в США. Причина очевидна: администрация Трампа и новый мировой порядок»
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Комментарии
Тварь:
Мнение Силка понятно, но очень странно читать его от группы, которая как бы не была ранее замечена в политике. Ну или я что-то пропустил?
При этом другие немцы споко�…
Bronco:
Да летел бы сразу на Марс, а то вдруг народ Германии его не спросит и кого-то не того изберет.…
Другой Александр:
ukko написал(а):
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушеч�…
ukko:
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушечным мясом…да и то не…
Дед Аким:
BloodJJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.
Ты можешь верить, что Земля квадратная �…
BloodJJ:
Дед Аким написал(а):
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.
Ты можешь верить, что Земля квадратная и на четырех сло�…
Другой Александр:
В Германии что, наркоту легализовали уже? Персонаж наредкость упоротый. От этого чтива у меня глаза на лоб полезли и челюсть отвалилась. Ну теперь мы знаем, кто у нем…
cegojel:
Из этого заявления понятно, что товарищ Piet Sielck — дурачок. Играй и помалкивай, твои предпочтения, под кого раком вставать — не интересны. Не нравится, сиди дома, в безоп…
Дед Аким:
Bloody JJ написал(а):
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.
Ты можешь верить, что Земля квадратная и на четырех слонах стоит, это твое…
G D:
Стрельнул себе в ногу. Захотел потерять американский рынок — вай нот.
Всё равно без денег не останется. А причина — дурацкая. Особенно для тех, кто в США хотел сходить…
jurgis:
Bloody JJ:
Дед Аким написал(а):
У меня были и есть половые контакты
Не верю.…
Алексей:
вот это поворот — вечер перестает быть томным
Стрельнул себе в ногу. Захотел потерять американский рынок — вай нот.
Всё равно без денег не останется. А причина — дурацкая. Особенно для тех, кто в США хотел сходить на его концерты.
Из этого заявления понятно, что товарищ Piet Sielck — дурачок. Играй и помалкивай, твои предпочтения, под кого раком вставать — не интересны. Не нравится, сиди дома, в безопасности. А вот другие люди, кого это коснулось непосредственно, знают поговорку; «Худой мир, лучше доброй войны».
В Германии что, наркоту легализовали уже? Персонаж наредкость упоротый. От этого чтива у меня глаза на лоб полезли и челюсть отвалилась. Ну теперь мы знаем, кто у немцев в подъездах ссыт)))
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушечным мясом…да и то недолго.
ukko написал(а):
И что же уважаемые он не так сказал? А молчать в тряпочку это именно ваша прерогатива впрочем, какие еще права есть у ваты…ах да еще побыть пушечным мясом…да и то недолго.
Да не суть важно что он там не так сказал. И твой высер тоже совершенно неважен. Самое главное, что блядей корёжит
Да летел бы сразу на Марс, а то вдруг народ Германии его не спросит и кого-то не того изберет.
Мнение Силка понятно, но очень странно читать его от группы, которая как бы не была ранее замечена в политике. Ну или я что-то пропустил?
При этом другие немцы спокойно на фест едут.