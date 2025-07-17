Phil Fasciana
17.07.2025

Phil Fasciana из MALEVOLENT CREATION в критическом состоянии

Блог

Буквально неделю назад начался европейский тур MALEVOLENT CREATION с MASSACRE, как новости о несчастье: 57-летний гитарист, основатель и единственный постоянный участник группы, легендарный дядька Phil Fasciana попал во Франции в реанимацию в критическом состоянии.

«Доктора сказали, у него агрессивная форма бактериальной пневмонии, — написала команда, — и возможно, затронуты другие внутренние органы. Он в крайне тяжелом состоянии и велик риск для жизни. Его семья уведомлена о случившемся и в настоящий момент продумывает следующие шаги. Мы все в совершенном шоке и переживаем за его жизнь.

Пожалуйста, пожелайте Филу всего всего наилучшего, молитесь, кто молится, с надеждой, что он выкарабкается и полностью выздоровеет. Мы ценим вашу любовь и понимание. Мы закончим турне без него, поскольку приоритетом для Фила сейчас является здоровье».

Сегодня вся фб-лента полна слов поддержки Филу и надежд, что он вскоре очухается. Пожелаем того же!

Phil Fasciana illness

фото из тура буквально пару дней назад

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