Phil Fasciana из MALEVOLENT CREATION в критическом состоянии

Phil Fasciana из MALEVOLENT CREATION в критическом состоянииБлог
Буквально неделю назад начался европейский тур MALEVOLENT CREATION с MASSACRE, как новости о несчастье: 57-летний гитарист, основатель и единственный постоянный участник группы, легендарный дядька Phil Fasciana попал во Франции в реанимацию в критическом состоянии.
«Доктора сказали, у него агрессивная форма бактериальной пневмонии, — написала команда, — и возможно, затронуты другие внутренние органы. Он в крайне тяжелом состоянии и велик риск для жизни. Его семья уведомлена о случившемся и в настоящий момент продумывает следующие шаги. Мы все в совершенном шоке и переживаем за его жизнь.
Пожалуйста, пожелайте Филу всего всего наилучшего, молитесь, кто молится, с надеждой, что он выкарабкается и полностью выздоровеет. Мы ценим вашу любовь и понимание. Мы закончим турне без него, поскольку приоритетом для Фила сейчас является здоровье».
Сегодня вся фб-лента полна слов поддержки Филу и надежд, что он вскоре очухается. Пожелаем того же!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 74
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Комментарии
kvltist:
Ad Noctum:
Алексей:
Атлична например!!! Для визуальной красоты окалеру дрэды до жопы, остальным хаеры подлинеее, второго гитариста и будет нештяг)))…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставле�…
Александр:
Ля дед аким новость по ходу ещё не увидел, любитель на такое помалофить на слюнями побрызгать …
Кулачёрт:
Я так понимаю, что фото группы это такой косплей-наоборот знаменитого фото, где на диване сидит белая девушка, а за диваном стоят чернокожие мужчины.…
Дед Аким:
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Бол�…
Штооо?:
Юрий написал(а):
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Болена в своё время , т…
Юрий:
Штооо? написал(а):
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Болена в своё время , только жанр друго…
Ad Noctum:
Первый альбом, помню, заинтересовал. Как-то попал в настроение. А вот второй совершенно одинаковый, прошёл мимо и не зацепил. Послушаем, почему бы и нет.…
Ad Noctum:
А, эта та девуля, которая в прошлом десятилетии засветилась у итальянских регулировщиков уличного движения Frozen Crown. …
Штооо?:
Юрий написал(а):
У чувака по жизни музыкальный понос , музыка просто на поток поставлена …. Как у Дитер Болена в своё время , только жанр другой ., но такой же бес…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Многие девушки особенно не очень красивые рискуют за свою жизнь никогда не выйти замуж и не родить или родить по воле случая если любовь в их жизни все таки случитс�…
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