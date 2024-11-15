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15.11.2024

Phil Anselmo снова блэк-металист. Внезапная новинка от SCOUR!

Новинки и новости

Кто помнит (а кто не помнит, см. сюда), SCOUR — это суперпроект с Филом Ансельмо на вокале, а также ребятами из AGORAPHOBIC NOSEBLEED, MISERY INDEX, PIG DESTROYER, который, внезапно для такого состава, играет антихристианский блэк-метал.

Образовался он еще в 2015 году, с тех пор выпустил несколько миников и сингл, а теперь, когда об этой формации уже все, кажется, позабыли, анонсировал на 2025 дебютный лонгплей Gold. Ну и вот, собственно, первый сингл, «Infusorium», слушаем!

P.S. Параллельно с этим анонсом появились новости, что в 2025-м выходит новый диск DOWN.

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