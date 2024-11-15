Phil Anselmo снова блэк-металист. Внезапная новинка от SCOUR!Новинки и новости
Кто помнит (а кто не помнит, см. сюда), SCOUR — это суперпроект с Филом Ансельмо на вокале, а также ребятами из AGORAPHOBIC NOSEBLEED, MISERY INDEX, PIG DESTROYER, который, внезапно для такого состава, играет антихристианский блэк-метал.
Образовался он еще в 2015 году, с тех пор выпустил несколько миников и сингл, а теперь, когда об этой формации уже все, кажется, позабыли, анонсировал на 2025 дебютный лонгплей Gold. Ну и вот, собственно, первый сингл, «Infusorium», слушаем!
P.S. Параллельно с этим анонсом появились новости, что в 2025-м выходит новый диск DOWN.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 20
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Комментарии
Назар Василич:
Каждый раз, когда я вижу подобные проекты, всегда задаюсь одними и теми же вопросами — для чего ? Это же все надо, так или иначе, сочинить, отрепетировать, записать, пр�…
Дед Аким:
juris написал(а):
Дед Аким написал(а):
Eliza Sacharczuk дед, плохо разведка работаетhttps://www.facebook.com/eliza.sacharczuk
Не она? Не могу посмотреть, в мировых Instagram и Facebook нет аккаунт…
Дед Аким:
Ещё немного немцев. Красавица, яркая женщина, голос превосходный, легенда и королева хэви метала. Доро Пеш.
Начало Пути, не особо замысловато было, зато приятный бод…
juris:
Виктор написал(а):
только совершенно непонятно чем это отличается от обычного блэк-метала с корпспэйнтом, который якобы не пародия.
отличий вообще ноль.
н…
Виктор:
только совершенно непонятно чем это отличается от обычного блэк-метала с корпспэйнтом, который якобы не пародия.
отличий вообще ноль.…
juris:
FORSTH когда-то делали такое же — только с трушной миной https://www.youtube.com/watch?v=P3sCmQU1FmQ…
jurgai:
баян давнишний
надо отдать им должное — местами играют по-злее димок…
Vlad:
Очень напоминают мне местами Kriegsmaschine и Deathspell Omega…
Anastasiya:
Metaller555 написал(а):
Почему опросник не доработан? Black Sun Aeon -вот лучшее, что Тоумас выдавал. 3 альбома — 3 шедевра.
Ну я больше про текущие действующие проекты.…
Ігор:
Metaller555:
Почему опросник не доработан? Black Sun Aeon -вот лучшее, что Тоумас выдавал. 3 альбома — 3 шедевра.…
jurgai:
Черноярец:
УРА!…
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