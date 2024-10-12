DREAM THEATER Parasomnia
12.10.2024

Первый сингл нового альбома DREAM THEATER ‘Parasomnia’

Новинки и новости

Первый альбом, в котором принял участие Mike Portnoy со времен Black Clouds & Silver Linings; альбом, от которого фанаты ждали/ждут чего-то особенного — и из-за Майка, и просто потому, что фанаты. Работа у них такая. Parasomnia — 71-минутный диск, сквозной темой которого проходят нарушения сна: кошмары, беспокойства и прочий лунатизм. А первым треком, представленным публике, стал «Night Terror» длиной почти в 10 минут (но не самый длинный на диске: финальный «The Shadow Man Incident» в лучших гигантоманческих традициях длится почти 20).

За два дня, прошедших с момента презентации видео, оно набрало более 1.2 миллиона просмотров — и, судя по обилию восторженных комментариев («божественно! John Petrucci — бог, просто бог! Mike Portnoy вернулся домой, и это очень слышно!»), ажиотаж и ожидания велики чрезвычайно.

Альбом целиком официально появится в начале февраля на InsideOut Music. Слушаем-смотрим!

Количество просмотров: 56

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