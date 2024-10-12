Первый сингл нового альбома DREAM THEATER ‘Parasomnia’Новинки и новости
Первый альбом, в котором принял участие Mike Portnoy со времен Black Clouds & Silver Linings; альбом, от которого фанаты ждали/ждут чего-то особенного — и из-за Майка, и просто потому, что фанаты. Работа у них такая. Parasomnia — 71-минутный диск, сквозной темой которого проходят нарушения сна: кошмары, беспокойства и прочий лунатизм. А первым треком, представленным публике, стал «Night Terror» длиной почти в 10 минут (но не самый длинный на диске: финальный «The Shadow Man Incident» в лучших гигантоманческих традициях длится почти 20).
За два дня, прошедших с момента презентации видео, оно набрало более 1.2 миллиона просмотров — и, судя по обилию восторженных комментариев («божественно! John Petrucci — бог, просто бог! Mike Portnoy вернулся домой, и это очень слышно!»), ажиотаж и ожидания велики чрезвычайно.
Альбом целиком официально появится в начале февраля на InsideOut Music. Слушаем-смотрим!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 56
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Комментарии
Виктор:
и заметьте — то видео выложено на официальный канал Black Sabbath — то есть это не какое-то неудачное выступление, они это суки ещё и продают за деньги — как некий уникальны�…
Виктор:
D написал(а):
Я имел ввиду прошлые времена. Времена альбомов Саботаж 75 года или же программы 76, 80,81 годов.
а можете прислать видео концерта тех времён где он…
Дед Аким:
Black Sabbath. Британская элита, великая группа, имеющая историческое, культурное значение для мира. Кратко про них не рассказать, можно на книгу материала собрать, много�…
GD:
D написал(а):
учитывая влияние саббатовских риффоф ии к металу причисляют.
Их уже за Dehumanizer можно к митолу причислить. Спокойно.
А ещё за Dehumanizer…
D:
Виктор Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
D написал(а):
Тони Йомми придумал и сыграл большинство риффоф. Поюс очень интересный гитарист. Осборн прошлых времен очень интересн…
Виктор:
D написал(а):
Тони Йомми придумал и сыграл большинство риффоф. Поюс очень интересный гитарист. Осборн прошлых времен очень интересный
вокалист
требую ви�…
Виктор:
Писюн c глазами написал(а):
Но в этом есть определенный драйв, кайф какой-то. Многие проецируют свою молодость на эти группы, а ведь они были очень слабыми
�…
D:
Виктор Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Писюн с глазами написал(а):
Конечно, можно, сабсы крутые, что с Оззи, что с Дио, что с Тони Мартином. Есть, конечно, провальные альбомы,…
hailSatan:
Писюн c глазами:
Виктор написал(а):
непонятно категорически как с такими способностями к музыке (со способностями близкими к нулевым) можно стать такими легендами метала
А …
Юрий:
Forbes конечно бесспорнейшее авторитетнейшее , метал издание , круче него только журнал Мурзилка . и программа Спортлото . Какой то богатенький дядька свои муз.вкусы н…
Мaga:
Nuclear Blast надо было в своё время этих парней подписать:
Да, тоже всё уже сыграно до них было по сто раз, но звучат здорово и приятно (дебют им …
Виктор:
Писюн с глазами написал(а):
Конечно, можно, сабсы крутые, что с Оззи, что с Дио, что с Тони Мартином. Есть, конечно, провальные альбомы, но точно не говно.
к Ди…
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