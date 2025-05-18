Переплюнуть MEGADETH: KINGS OF THRASH с синглом «Lockdown»Новинки и новости
Люди с сомнительным неймингом (короли трэша? да ладно!), но местами с неплохим послужным списком: экс-MEGADETH’овцы David Ellefson (бас) и Jeff Young (гитара), плюс некий Chaz Leon (вокал, гитара), драммер DEAD GROOVE/BULLETBOYS Fred Aching, — пару лет назад собрались, чтобы катать по гастролям старые альбомы MEGADETH. И изображать этаких королей со свежайшим материалом 80-х.
С тех пор, заработав деньжат на пенсию каверами, они дозрели и до оригинальных вещей. Так, к проекту давеча присоединился еще один экс-MEGADETH’овский гитарист Chris Poland, коему сейчас под 70, и общими усилиями ветераны реализовали сингл «Lockdown», который призван, как пишет пресс-релиз, «вывести коллектив из тени старой группы».
Poland: «В этом треке есть все: шикарные риффы, запоминающийся припев, плотная ритм-секция. Я горжусь, что стал частью этого проекта».
Young: «Это крутой микс трэша и панка 80-х, четыре гитарных соло, и вообще масса всего увлекательного!»
Ellefson: «‘Lockdown’ передает дух олдскульного трэш-метала».
Young: «Мастейн ненавидит KINGS OF THRASH. Но нам все равно, потому что если мы даже перестанем играть песни MEGADETH на концертах, новый материал писать никто не мешает. Но у Дэйва подгорает, потому как на нас обращают все больше внимания, а наш будущий альбом будет лучше, чем все, что сейчас делает MEGADETH. Да и старые вещи вживую мы исполняем гораздо круче. Это не мы сами придумали — просто почитайте концертные отзывы».
Понтов и амбиций, в общем, не занимать — осталось оценить, на что отставные «короли» способны в реале.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 201
Читайте также:
- Еще одна (на этот раз тяжелая и… польская) группа от David Ellefson: DIETH
- «The Sick, The Dying… And The Dead!» MEGADETH выпускают альбом
- Цитата. David Ellefson: «Теперь я понимаю, что ощущал Иисус»
- Изгнанный из MEGADETH David Ellefson показал песню нового проекта
- Мнение. Dee Snider: «Если бы оказалось, что Микеланджело был педофилом, надо закрасить Сикстинскую капеллу?»
- Скандал вокруг David Ellefson не унимается. Так что это все-таки было?
- MEGADETH выгнали David Ellefson
- Загнобить и уничтожить. David Ellefson из MEGADETH в эпицентре секс-скандала
- Мерч будущего: MEGADETH продали свой первый NFT за $18000
- David Ellefson от стоимости студийной работы MEGADETH: «После второго альбома наши бюджеты оценивались в 100000 — 150000»
4 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Lemmy Kilmister поставили памятник в Великобритании. Смотрите, как получилось!
-
«Хочу умереть счастливым». Человек, который заплатил $12,495 за работу на Gene Simmons, ни о чем не жалеет
-
Bobby Liebling из PENTAGRAM на концертах сопровождает полицейская охрана
-
Клип мая: новинка BEHEMOTH «Sowing Salt»
-
Концертный сезон: NAPALM DEATH, MELVINS, WEEDEATER в Шарлотт
-
ORGANECTOMY ограбили во Франции. Плохая новость и хорошая
-
Майка DEATH как повод считать тебя экстремистом в Беларуси
-
Эпоха кэнселлинга: из ABORTED скоропостижно ушел барабанщик
-
Весна пришла! Секс-мерч от GHOST и PIG DESTROYER
-
Оригинальный гитарист POSSESSED Brian Montana убит в перестрелке с полицией
Комментарии
jurgai:
Black Metal Masters(Holy Moses)… Kings Of Thrash…. Eagles of Death Metal… пафос — то общечеловеческое…
Алексей:
Святое дерьмо, убейте меня!!!!!!!!!!
Торжество маразма, УГ в красивой словесной обертке!…
VPN Юрия:
Виктор (похожий, но не тот):
Metaller555:
Ну, короли, как и ожидалось голые. Стыбрив первый риф у самого Масти (She-wolf под копирку) и манеру исполнение у Death Angel, они вдруг решили, что это модно, современно и ориг�…
Костя:
Ad Noctum:
Юрий написал(а):
Видео как всегда не доступно в нашей стране )) И опережу умников , впн у меня включен ! Посмотрел на ВК видео , без проблем и впн. ))
Реклама…
Дед Аким:
Британская элита. Недавно в Великобритании установили памятник Лемми, повод вспомнить легенду. Про его биографию можно книги писать, сколько он вискаря выпил, вред…
Кулачёрт:
Юрий написал(а):
Залупа лупоглазая , ты читать умеешь ? Цитирую: впн у меня включен ! (с)
Ну не знаю тогда, VPN включи, что ли.…
Другой Александр:
Спадар Антось написал:
Юрий написал:
Залупа лупоглазая , ты читать умеешь ? Цитирую: впн у меня включен ! (с)
Ахаха, пізьдзец маскалі тупыя. Нават такіх жартаў н�…
Спадар Антось:
Юрий написал(а):
Залупа лупоглазая , ты читать умеешь ? Цитирую: впн у меня включен ! (с)
Ахаха, пізьдзец маскалі тупыя. Нават такіх жартаў не выкупаюць :)…
Другой Алеесандр:
Юрий написал:
Залупа лупоглазая , ты читать умеешь ? Цитирую: впн у меня включен ! (с)
Может впн у тебя подключился через сервак, который находится в какой-то …
Юрий:
Залупа лупоглазая , ты читать умеешь ? Цитирую: впн у меня включен ! (с)…
Ну, короли, как и ожидалось голые. Стыбрив первый риф у самого Масти (She-wolf под копирку) и манеру исполнение у Death Angel, они вдруг решили, что это модно, современно и оригинально… Ну-ну…
А чем это хуже Megadeth? Что те играть не умеют, что эти.
Святое дерьмо, убейте меня!!!!!!!!!!
Торжество маразма, УГ в красивой словесной обертке!
Всех на пенсию в принудительном порядке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Black Metal Masters(Holy Moses)… Kings Of Thrash…. Eagles of Death Metal… пафос — то общечеловеческое