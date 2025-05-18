kings of thrash
18.05.2025

Переплюнуть MEGADETH: KINGS OF THRASH с синглом «Lockdown»

Новинки и новости

Люди с сомнительным неймингом (короли трэша? да ладно!), но местами с неплохим послужным списком: экс-MEGADETH’овцы David Ellefson (бас) и Jeff Young (гитара), плюс некий Chaz Leon (вокал, гитара), драммер DEAD GROOVE/BULLETBOYS Fred Aching, — пару лет назад собрались, чтобы катать по гастролям старые альбомы MEGADETH. И изображать этаких королей со свежайшим материалом 80-х.

С тех пор, заработав деньжат на пенсию каверами, они дозрели и до оригинальных вещей. Так, к проекту давеча присоединился еще один экс-MEGADETH’овский гитарист Chris Poland, коему сейчас под 70, и общими усилиями ветераны реализовали сингл «Lockdown», который призван, как пишет пресс-релиз, «вывести коллектив из тени старой группы».

Poland: «В этом треке есть все: шикарные риффы, запоминающийся припев, плотная ритм-секция. Я горжусь, что стал частью этого проекта».

Young: «Это крутой микс трэша и панка 80-х, четыре гитарных соло, и вообще масса всего увлекательного!»

Ellefson: «‘Lockdown’ передает дух олдскульного трэш-метала».

Young: «Мастейн ненавидит KINGS OF THRASH. Но нам все равно, потому что если мы даже перестанем играть песни MEGADETH на концертах, новый материал писать никто не мешает. Но у Дэйва подгорает, потому как на нас обращают все больше внимания, а наш будущий альбом будет лучше, чем все, что сейчас делает MEGADETH. Да и старые вещи вживую мы исполняем гораздо круче. Это не мы сами придумали — просто почитайте концертные отзывы».

Понтов и амбиций, в общем, не занимать — осталось оценить, на что отставные «короли» способны в реале.

Количество просмотров: 201

Читайте также:

4 комментария

  • Metaller555 написал(а):

    Ну, короли, как и ожидалось голые. Стыбрив первый риф у самого Масти (She-wolf под копирку) и манеру исполнение у Death Angel, они вдруг решили, что это модно, современно и оригинально… Ну-ну…

    >>>
  • Виктор (похожий, но не тот) написал(а):

    А чем это хуже Megadeth? Что те играть не умеют, что эти.

    >>>
  • Алексей написал(а):

    Святое дерьмо, убейте меня!!!!!!!!!!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif
    Торжество маразма, УГ в красивой словесной обертке!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif
    Всех на пенсию в принудительном порядке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • jurgai написал(а):

    Black Metal Masters(Holy Moses)… Kings Of Thrash…. Eagles of Death Metal… пафос — то общечеловеческоеhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *