Paul Masvidal об аварии, которая странным образом вдохновила альбом DEATH «Human»Блог
В этом году легендарному Human DEATH исполнится аж 35 лет. Появившись в одном из ностальгических метал-подкастов, Paul Masvidal рассказал, почему альбом называется именно так. История была жутковатая.
«Помню момент, когда Чак придумал это название. Мы репетировали в Майами. Чак тогда ночевал у меня, и мы всей группой ехали с репетиции в районе Coconut Grove, неподалеку от места, где живет моя мать. Там много баров, ресторанов, и мы решили поужинать после студийных трудов.
Вырулив на дорогу, мы увидели пустую парковку, на которой странно мигали огни. Как-то неуместно и нервно — и я говорю: «Что за фигня? Их тут быть не должно. Откуда тут этот свет?» В общем, решили посмотреть, зарулили туда и увидели лежащий мотоцикл. Случилась авария. Молодые парень и девушка… Парень был еле жив. Девушка мертва. На вечерней пустой парковке сцена смотрелась как эпизод хоррор-фильма. Выглядело кошмарно.
Мобильных телефонов тогда не было, и я сказал, что останусь, пока остальные съездят к платному уличному телефону вызвать полицию. Чак тоже остался. Стив и Шон поехали к телефону в миле от места аварии и вызвали копов. А мы стояли и смотрели на ребят.
Потом Чак в какой-то момент поворачивается и говорит, мол, знает, о чем будет следующий альбом. Что-то о человеческом… грубом, простом, жизненном, первобытном — и мне кажется, все получилось очень символично, ибо мы аккурат ехали с репетиции песен, которые позже вошли на диск. Это был момент прозрения — он сказал «Human», и мы, как сейчас вижу, стоим вчетвером в мерцающих огнях той страшной сцены».
