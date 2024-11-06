PATRIARKH’альные «батюшкины традиции»: восточная тема “ВЕРШАЛИН IV”Новинки и новости
Как, наверное, помните, раздвоение «батюшек» закончилось судом, и когорта попов под предводительством Крысюка переформатировалась в PATRIARKH. Причем, судя по нескольким трека из будущего дебютника ПРОРОК ИЛИЯ, выходящего в начале января, авторы не наврали: сохранив православную тематику и всю прочую ряженую церковную ересь, звучат они действительно по-другому. Не кардинально, но все же.
Для примера предлагаю заценить свежий клип на тему «ВЕРШАЛИН IV» с вкраплениями женского вокала (к слову, поет вокальная преподавательница музыкантов Eliza Sacharczuk) и выразительным ориентальным мотивом.
Что в целом касается стилистики будущего релиза, концептуально посвященного житию пророка, то «патриархи» обещают естественную эволюцию и, цитирую «выход из зоны комфорта», кинематографичность, а также микс разных стилей, от фолка до дарк-метала.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 24
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Настя, ну кто там лидирует ? Харрис или Трамп ? ))
Походу, Трамп.
Ой бляяя… Щас в новостных лентах на музсайтах та…
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Назар Василич написал(а):
Настя, ну кто там лидирует ? Харрис или Трамп ? ))
Походу, Трамп.…
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G D написал(а):
Позволь, Настя, поправлю, в 2004 году был трёхтрековый сингл «Killing Romance» — кстати, довольно неплохой.
Да, даже лучше дебютника. …
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