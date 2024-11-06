PATRIARKH
06.11.2024

PATRIARKH’альные «батюшкины традиции»: восточная тема “ВЕРШАЛИН IV”

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Как, наверное, помните, раздвоение «батюшек» закончилось судом, и когорта попов под предводительством Крысюка переформатировалась в PATRIARKH. Причем, судя по нескольким трека из будущего дебютника ПРОРОК ИЛИЯ, выходящего в начале января, авторы не наврали: сохранив православную тематику и всю прочую ряженую церковную ересь, звучат они действительно по-другому. Не кардинально, но все же.

Для примера предлагаю заценить свежий клип на тему «ВЕРШАЛИН IV» с вкраплениями женского вокала (к слову, поет вокальная преподавательница музыкантов Eliza Sacharczuk) и выразительным ориентальным мотивом.

Что в целом касается стилистики будущего релиза, концептуально посвященного житию пророка, то «патриархи» обещают естественную эволюцию и, цитирую «выход из зоны комфорта», кинематографичность, а также микс разных стилей, от фолка до дарк-метала.

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