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19.06.2026

Парочка занялась сексом на фестивале Download и обидела GUNS N’ ROSES

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GUNS N’ ROSES значились Одним из главных хэдлайнеров крупнейшего британского рок-фестиваля Download в прошлые выходные, но коллектив известен своей манерой опаздывать, а зрителям (всего на фест собирается порядка 80 000 человек) показали нечто более увлекательное, чем старина Эксл. Который когда таки вышел, был уже не особенно нужен.

shocking moment

В прозрачной кабинке большого колеса обозрения, которое крутится на территории феста, заметили парочку, которая самозабвенно тискалась — после чего кто-то в толпе заметил, что дама без трусиков. Потом она стала на колени, а молодой человек пристроился сзади и принялся совершать характерные движения бедрами. Все это на глазах у десятков тысяч людей.

«Ничего подобного я раньше никогда не видел, — поделился с журналистами впечатлениями постоянный посетитель Download, — они находились в стеклянной кабинке у всех над головами в самый оживленный момент вечера, буквально за несколько минут до выхода GUNS N’ ROSES.

В каком-то странном смысле это даже объединило людей. До этого все нервничали и ждали начала концерта, потому что «ганзы» вечно задерживаются. Но как только люди начали доставать телефоны, а слухи о происходящем разлетелись по толпе, атмосфера полностью изменилась: сладкая парочка сделала этот вечер незабываемым.

Единственное, что приходит мне в голову: ребята, вероятно, решили, что стекла тонированные. Но нет — они были абсолютно прозрачными, можно было увидеть буквально все. Надеюсь, кабинку после них хорошенько почистили».

Инцидент сейчас расследует полиция. А Роуз, вероятно, плачет.

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7 комментариев

  • goremyka написал(а):

    Ссылку друг просит https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • MRK написал(а):

    какой хэдлайнер — такой и разогревhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Fredguitarist написал(а):

    осталось масштабировать данную «объединиющую людей» практику на фэстивалях, что значительно оживит атмосферу оныхhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • Эрик Адамс в трусах написал(а):

    Прошу внести в протокол, что ганз-н-роузес просто космически переоцененная говнина https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

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  • asdf написал(а):

    Та, которой на бивень дали, похожа на спадара антося

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  • Antonarchus написал(а):

    Пакость какая-то. И ни фига не про музыку даже.
    А вот чего бы вам, Анастасия, чего-нить реально интересного не нарыть? Типа, кто в истории рока дольше всего альбом делал? А то я тут думал что дольше Кинга Даймонда даже ГНР и Морбиды так не страдали фигней…. а потом заинтересовался — вдруг кто еще затянул процесс записи/выпуска и достал фанатов до чертей? https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

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  • понурый митолизд написал(а):

    «колесо оборзения» во всей красе.

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