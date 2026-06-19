Парочка занялась сексом на фестивале Download и обидела GUNS N’ ROSESБлог
GUNS N’ ROSES значились Одним из главных хэдлайнеров крупнейшего британского рок-фестиваля Download в прошлые выходные, но коллектив известен своей манерой опаздывать, а зрителям (всего на фест собирается порядка 80 000 человек) показали нечто более увлекательное, чем старина Эксл. Который когда таки вышел, был уже не особенно нужен.
В прозрачной кабинке большого колеса обозрения, которое крутится на территории феста, заметили парочку, которая самозабвенно тискалась — после чего кто-то в толпе заметил, что дама без трусиков. Потом она стала на колени, а молодой человек пристроился сзади и принялся совершать характерные движения бедрами. Все это на глазах у десятков тысяч людей.
«Ничего подобного я раньше никогда не видел, — поделился с журналистами впечатлениями постоянный посетитель Download, — они находились в стеклянной кабинке у всех над головами в самый оживленный момент вечера, буквально за несколько минут до выхода GUNS N’ ROSES.
В каком-то странном смысле это даже объединило людей. До этого все нервничали и ждали начала концерта, потому что «ганзы» вечно задерживаются. Но как только люди начали доставать телефоны, а слухи о происходящем разлетелись по толпе, атмосфера полностью изменилась: сладкая парочка сделала этот вечер незабываемым.
Единственное, что приходит мне в голову: ребята, вероятно, решили, что стекла тонированные. Но нет — они были абсолютно прозрачными, можно было увидеть буквально все. Надеюсь, кабинку после них хорошенько почистили».
Инцидент сейчас расследует полиция. А Роуз, вероятно, плачет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 308
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7 комментариев
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Парочка занялась сексом на фестивале Download и обидела GUNS N’ ROSES
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Комментарии
понурый митолизд:
Antonarchus:
Пакость какая-то. И ни фига не про музыку даже.
А вот чего бы вам, Анастасия, чего-нить реально интересного не нарыть? Типа, кто в истории рока дольше всего альбом дел�…
asdf:
Эрик Адамс в трусах:
Прошу внести в протокол, что ганз-н-роузес просто космически переоцененная говнина …
Fredguitarist:
осталось масштабировать данную «объединиющую людей» практику на фэстивалях, что значительно оживит атмосферу оных…
MRK:
goremyka:
Eum:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Щас дошло, кого мне напоминает стиль речи Деда. Другой дед, который «Мэйк Америка Грейт Эгейн», в очень похожей манере у себя в Тру�…
СиРОЖА:
Gamma Ray ему мало.Так мы уже от gamma ray больше 10ти лет ничего не слышали и не факт что услышим,а жаль…
Другой Александр:
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Тварь:
Виктор (похожий, но не тот):
1) Красота, конечно, штука слегка субъективная. Но чтоб леди Гогу красавицей назвать, это довольно специфические вкусы надо иметь.
2) А вы не хотите пойти все эти ваши…
Ссылку друг просит
какой хэдлайнер — такой и разогрев
осталось масштабировать данную «объединиющую людей» практику на фэстивалях, что значительно оживит атмосферу оных
Прошу внести в протокол, что ганз-н-роузес просто космически переоцененная говнина
Та, которой на бивень дали, похожа на спадара антося
Пакость какая-то. И ни фига не про музыку даже.
А вот чего бы вам, Анастасия, чего-нить реально интересного не нарыть? Типа, кто в истории рока дольше всего альбом делал? А то я тут думал что дольше Кинга Даймонда даже ГНР и Морбиды так не страдали фигней…. а потом заинтересовался — вдруг кто еще затянул процесс записи/выпуска и достал фанатов до чертей?
«колесо оборзения» во всей красе.