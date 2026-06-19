Парочка занялась сексом на фестивале Download и обидела GUNS N’ ROSES

GUNS N’ ROSES значились Одним из главных хэдлайнеров крупнейшего британского рок-фестиваля Download в прошлые выходные, но коллектив известен своей манерой опаздывать, а зрителям (всего на фест собирается порядка 80 000 человек) показали нечто более увлекательное, чем старина Эксл. Который когда таки вышел, был уже не особенно нужен.

В прозрачной кабинке большого колеса обозрения, которое крутится на территории феста, заметили парочку, которая самозабвенно тискалась — после чего кто-то в толпе заметил, что дама без трусиков. Потом она стала на колени, а молодой человек пристроился сзади и принялся совершать характерные движения бедрами. Все это на глазах у десятков тысяч людей.

«Ничего подобного я раньше никогда не видел, — поделился с журналистами впечатлениями постоянный посетитель Download, — они находились в стеклянной кабинке у всех над головами в самый оживленный момент вечера, буквально за несколько минут до выхода GUNS N’ ROSES.

В каком-то странном смысле это даже объединило людей. До этого все нервничали и ждали начала концерта, потому что «ганзы» вечно задерживаются. Но как только люди начали доставать телефоны, а слухи о происходящем разлетелись по толпе, атмосфера полностью изменилась: сладкая парочка сделала этот вечер незабываемым.

Единственное, что приходит мне в голову: ребята, вероятно, решили, что стекла тонированные. Но нет — они были абсолютно прозрачными, можно было увидеть буквально все. Надеюсь, кабинку после них хорошенько почистили».

Инцидент сейчас расследует полиция. А Роуз, вероятно, плачет.

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