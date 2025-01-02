Antimatter band
02.01.2025

Параллельные меланхолические реальности: новинка ANTIMATTER «Angelic»

Новинки и новости

Mick Moss, во всей своей британской сдержанной чарующей меланхолии; с музыкой, от которой замирают сердца и скупая слеза рассекает щеки, опухшие от встречи НГ; со скорбным интеллигентным вокалом и грустными рефлексивными текстами; земной, отчужденный, бесконечно трогательный, как закат, хоронящий еще один день месяц, год.

В общем, в 2025-м Мосс и его ANTIMATTER отмечают 25-летний юбилей, и по этому поводу издают ретроспективный двойной альбом Parallel Matter, сотканный из переизданий, перезаписей, демо, изданных и ранее не публиковавшихся, бонусов и прочего, что хотелось однажды объединить и выпустить коллекционным сетом.

Первый сингл под названием «Angelic» уже доступен к прослушиванию — это версия песни, написанной еще в 1997 году, и… Она, как всегда, волшебна.

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Спасибо за напоминание о этой шикарной группе ! ) Немного не то . что я слушаю повседневно , но они реально хороши в своём жанре.

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