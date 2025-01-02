Параллельные меланхолические реальности: новинка ANTIMATTER «Angelic»Новинки и новости
Mick Moss, во всей своей британской сдержанной чарующей меланхолии; с музыкой, от которой замирают сердца и скупая слеза рассекает щеки, опухшие от встречи НГ; со скорбным интеллигентным вокалом и грустными рефлексивными текстами; земной, отчужденный, бесконечно трогательный, как закат, хоронящий еще один день месяц, год.
В общем, в 2025-м Мосс и его ANTIMATTER отмечают 25-летний юбилей, и по этому поводу издают ретроспективный двойной альбом Parallel Matter, сотканный из переизданий, перезаписей, демо, изданных и ранее не публиковавшихся, бонусов и прочего, что хотелось однажды объединить и выпустить коллекционным сетом.
Первый сингл под названием «Angelic» уже доступен к прослушиванию — это версия песни, написанной еще в 1997 году, и… Она, как всегда, волшебна.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
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Комментарии
Другой Александр:
Плуг666 написал(а):
Другой Александр написал(а):
А музон у них унылый какой-то всегда был.
я тебя отпиздию за то что ты гонишь на наш музон а потом за то что гониш�…
Другой Александр:
Плуг666 написал(а):
Другой Александр написал(а):
А музон у них унылый какой-то всегда был.
я тебя отпиздию за то что ты гонишь на наш музон а потом за то что гониш�…
Юрий:
NEVERMORE Аd , очередная группа появится с подобной приставкой ?! ))…
Плуг666:
Другой Александр написал(а):
А музон у них унылый какой-то всегда был.
я тебя отпиздию за то что ты гонишь на наш музон а потом за то что гонишь на нашего изда�…
Аноним:
Дружище Христос написал(а):
От дура, нашла чем гордиться.
Другой Александр написал(а):
К малолеткам (они же тогда пиздюками были) вообще черсчур гуман�…
Другой Александр:
P. S. Мёбиус, кстати, то ещё «ариец») Из за его косоглазия по программе Т4 на утилизацию, конечно, отправлять бы его не стали, но в СС точно бы не приняли))…
Другой Александр:
EugeneR написал(а):
Potato Lich написал(а):
Способы самопиара коллектива Пестиленция напоминают незабвенного товарища Буя.
Они издались на лейбле Хендрика Мобиуса и…
Юрий:
Откровенно сказать , это тот случай . когда количество не переходит в качество ! Проголосовал за несколько групп . но реально из за прошлых их заслуг , ничего нового …
Юрий:
Спасибо за напоминание о этой шикарной группе ! ) Немного не то . что я слушаю повседневно , но они реально хороши в своём жанре.…
Дружище Христос:
EugeneR написал(а):
Тем кто не знает что это за чел https://www.youtube.com/watch?v=5tgA8sbdlKQ
10 лет в тюрьмах за убийства и неонацизм. Это легенда NSBM, типа немецкий Варг.
От дура, наш…
zzz:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
…лысый из Бразерс — Джонни Синс может помочь…
Вот как этого чувака зовут оказывается) Я вот только сколько раз уже мемы с этим типом вид…
Дед Аким:
jurgai написал(а):
ай-ай, недосмотрели… Дед опять потёк
Хотя я опять не совсем правильно сказал, потечь может и нормальная не озабоченная девушка, кран протек, …
Спасибо за напоминание о этой шикарной группе ! ) Немного не то . что я слушаю повседневно , но они реально хороши в своём жанре.