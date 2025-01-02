Параллельные меланхолические реальности: новинка ANTIMATTER «Angelic»

Другой Александр написал(а): К малолеткам (они же тогда пиздюками были) вообще черсчур гуман�…

Другой Александр:

Дед Аким написал:

…лысый из Бразерс — Джонни Синс может помочь…

Вот как этого чувака зовут оказывается) Я вот только сколько раз уже мемы с этим типом вид…