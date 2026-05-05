05.05.2026

PARADISE LOST, Nick Holmes: «Угара на бэкстейдже сейчас не увидишь даже на фестивалях»

Nick Holmes в недавнем интервью поделился секретом творческого долголетия. Основной тезис: быть скучным.

«Конечно, я старательно забочусь о своем голосе. Я же не тусить сюда пришел. То есть в молодости, конечно, да, бывало, но… давно. Я уже даже не помню, когда последний раз ходил в бар, особенно во время тура. Ничего такого не делаю. Ну то есть мы можем позволить себе чуть-чуть выпить после шоу, но редко — и тихо-спокойно.

Я стараюсь тихо говорить. Я никогда не кричу, даже не пытаюсь. Не повышаю голос. Стараюсь больше спать. Короче, все максимально скучно. Но когда впереди череда бесконечных концертов, перелетов в разные часовые пояса (что у нас часто летом), все, что ты можешь, — это заботиться о себе. Потому как единственное, что имеет значение, — это шоу. Тебе надо быть в форме. Не позволять себе промашек и глупостей.

Вообще, не знаю ни одного музыканта моего возраста или, скажем, десяти лет младше, который бы позволял себе безумствовать в туре. Да даже совсем молодые ребята — даже они ведут себя очень ответственно. Угара на бэкстейдже не увидишь даже на фестивалях — не то что в 90-х, когда все стояли на ушах, бухали, творили дичь и вообще все, что угодно. Сейчас на большинстве фестов все очень трезво, вне зависимости от возраста музыкантов».

2 комментария

  • Alex6 написал(а):

    Потому то и музыка нынче такая пресная и скучная. Слащавая

  • goremyka написал(а):

    Что-то в этом есть https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif

