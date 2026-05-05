PARADISE LOST, Nick Holmes: «Угара на бэкстейдже сейчас не увидишь даже на фестивалях»Блог
Nick Holmes в недавнем интервью поделился секретом творческого долголетия. Основной тезис: быть скучным.
«Конечно, я старательно забочусь о своем голосе. Я же не тусить сюда пришел. То есть в молодости, конечно, да, бывало, но… давно. Я уже даже не помню, когда последний раз ходил в бар, особенно во время тура. Ничего такого не делаю. Ну то есть мы можем позволить себе чуть-чуть выпить после шоу, но редко — и тихо-спокойно.
Я стараюсь тихо говорить. Я никогда не кричу, даже не пытаюсь. Не повышаю голос. Стараюсь больше спать. Короче, все максимально скучно. Но когда впереди череда бесконечных концертов, перелетов в разные часовые пояса (что у нас часто летом), все, что ты можешь, — это заботиться о себе. Потому как единственное, что имеет значение, — это шоу. Тебе надо быть в форме. Не позволять себе промашек и глупостей.
Вообще, не знаю ни одного музыканта моего возраста или, скажем, десяти лет младше, который бы позволял себе безумствовать в туре. Да даже совсем молодые ребята — даже они ведут себя очень ответственно. Угара на бэкстейдже не увидишь даже на фестивалях — не то что в 90-х, когда все стояли на ушах, бухали, творили дичь и вообще все, что угодно. Сейчас на большинстве фестов все очень трезво, вне зависимости от возраста музыкантов».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 276
Читайте также:
- Новинки: премьера синглов PARADISE LOST и AMORPHIS
- Фото: PARADISE LOST, PYREXIA, SIGH, SKEPTICISM, SVARTTJERN, UNLEASHED, WORMED на Maryland Deathfest 2025
- Наши иконы — самые красивые! Слушаем, как звучит перезаписанный «Icon» PARADISE LOST
- Цитата. Greg Mackintosh (PARADISE LOST, HOST, STRIGOI): «Мейнстримный метал сегодня беззубее, чем поп-музыка»
- PARADISE LOST’овские Nick Holmes и Greg Mackintosh запустили готично-электронный проект HOST
- PARADISE LOST нагнетают: новый клип группы «Fall From Grace»
- PARADISE LOST, Nick Holmes об альбоме «Medusa»: «В гроул-вокалах есть нечто демоническое»
- PARADISE LOST выпускают «Medusa»: «самый тяжелый альбом за 15 лет»
- Лучший метал-альбом первого полугодия 2015 — PARADISE LOST «The Plague Within». Nick Holmes: «С годами я все меньше боюсь умереть»
- Утонченная графика. Художник-оформитель Zbigniew M. Bielak
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
PARADISE LOST, Nick Holmes: «Угара на бэкстейдже сейчас не увидишь даже на фестивалях»
-
Интервью с NARGAROTH: «Мы живем против своей судьбы. Я больше не хочу в этом участвовать»
-
Металкор-группу ZAO стриминговая платформа забанила как AI-контент
-
Гитарное дарование Grace Bowers удалила аккаунт на youtube: «Мне некомфортно с таким количеством старых людей, что тут сидят»
-
CREMATORY выпускают собрание хитов на все времена
-
1914 оштрафованы итальянской финансовой полицией
-
Никому нельзя верить! SLAYER и KISS снова дают концерты
-
Не только SATYRICON. Шведский оркестр сыграет трибьют «гетеборгскому саунду»
-
Silenoz, DIMMU BORGIR: «Многих наш новый альбом разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком»
-
Модная дэзкор-группа PALEFACE SWISS: против «токсичной маскулинности»
Комментарии
Вальцест:
Посмотрел документалку на одном дыхании
Спасибо за такую красоту…
goremyka:
Alex6 написал(а):
Потому то и музыка нынче такая пресная и скучная. Слащавая
Что-то в этом есть …
kvltist:
Другой Александр написал(а):
kvltist написал(а):
Аксель Зальхайзер — унылый бюргер, похер на негоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif
Скорн и Аешма, интересно, куда сги�…
Другой Александр:
kvltist написал(а):
Аксель Зальхайзер — унылый бюргер, похер на негоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif
Скорн и Аешма, интересно, куда сгинули? Тоже унылыми бюргерам…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Александр, ты не смотрел Франкенштейна Гильермо Дель Торо? Я недавно посмотрел, мне понравилось, очень необычный взгляд режиссёра, такая гот…
kvltist:
Другой Александр написал(а):
kvltist написал(а):
KATHARSIS (R.I.P.) здорового человека (а не эта вот поделка) был и есть из Германии
Дракх (в миру Аксель Зальхайзер) поясн�…
Alex6:
Другой Александр:
kvltist написал(а):
KATHARSIS (R.I.P.) здорового человека (а не эта вот поделка) был и есть из Германии
Дракх (в миру Аксель Зальхайзер) поясняет за своё участие в групп…
Merzbow:
kvltist:
KATHARSIS (R.I.P.) здорового человека (а не эта вот поделка) был и есть из Германии …
Ad Noctum:
Sr.999:
Вообще судя по комментам Хоронзон упорно преследует Женю, но Женя не делает выводов. Это уже по своему мета-мефа достижение. Видели в нашей среде таких сабжей, их ми�…
Sr.999:
Потому то и музыка нынче такая пресная и скучная. Слащавая
Alex6 написал(а):
Потому то и музыка нынче такая пресная и скучная. Слащавая
Что-то в этом есть