Centinex
28.09.2025

Панки хой! Слушаем новинку CENTINEX ‘Your Religion Dies Tonight’

Признаться, не слушала, что в течение последнего десятилетия выпускали CENTINEX, — лишь в прошлом году попался сингл «As You Die» и удивил каким-то олдскульно-дурашливым околопанковым рон-н-рольным настроением, напоминая то ли трибьют MOTORHEAD (как его могла бы сыграть дэз-метал группа), то ли студийный эксперимент, когда все достало, дэзняк утомил, а пиваса еще хватает.

На ноябрь этого года шведы анонсировали альбом With Guts And Glory — и, судя по первому синглу «Your Religion Dies Tonight», прошлогодние заигрывания с панком не были ни единовременной выходкой, ни случайностью. Да, CENTINEX ударился в панкуху, краст, а тем, кто имеет вопросы, было сказано в соцсетях: «Ребят, тащитесь от этого или можете нас ненавидеть, мы — свободные художники во имя рок-н-ролла!» А также вселенной и хлебной корочки.

1 comment

  • Чорны написал(а):

    Клип ботва.
    Тема письки не раскрыта, например.
    По музлу, так DRILLER KILLER пижже

