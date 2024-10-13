osbounes horror
13.10.2024

Ozzy Osbourne с семьей пришли поторговать собой на хоррор-конвент в Калифорнии

Блог

Оззи все еще вынашивает планы последнего концертного прощания — однако время работает против него, и подступающий 75-летний юбилей едва ль несет бодрость и свежесть. Однако не будем терять надежды! Как минимум, в эти выходные, впервые за долго время, легенда появился на публике в компании своей семьи. Дело было на хоррор-конвенте Monsterpalooza в Калифорнии, куда Осборны пришли поторговать собой. Отдельно и вместе.

Ozzy, Sharon, Jack и Kelly Osbourne раздавали автографы и фотографировались. Но, конечно, не просто так.

Чтобы получить доступ к телам, нужно было купить входной билет (порядка $50), а также вип-пакет «The Ultimate Sin VIP Package», в который входила студийная постановочная фотка семейства Осборнов с автографами, а также возможность сделать отдельную фотографию с ними (или только Оззи; или только зачем-то с кем-то другим). Стоимость пакета — $700.

Помимо этого, можно было приобрести автограф Оззи: на фото или книгах — $200; на постерах, винилах или игрушках — $250; на микрофонах — $500; на гитарах или медиаторах — $700.

В общем говоря, не дешево — но, с другой стороны, вдруг это вообще его последний выход в люди?

Как старина Оз и его семья выглядят сегодня, можно посмотреть на фотокарточках людей, отжалевших на них 700 долларов. (И да, любопытное видео, как Осборн тренировался и готовился к публичной презентации: https://www.facebook.com/reel/819626800075681)

Monsterpalooza ozzy

Monsterpalooza ozzy osborne

Monsterpalooza sharon

Количество просмотров: 332

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5 комментариев

  • Чингачгук написал(а):

    В современной музыкальной индустрии , да что уж там — мире, всё — товар. А тем музыкантам, что не отовариваются приходится нелегко.

    И казалось бы, вот у тебя пара сотен миллионов, и ты уже наелся, и сейчас прикроешь кран коммерциализации всего и вся. Но хрен там был — концерты для пингвинов в Антарктиде сами себя не сыграют, киссовские галлограммы сами не выступят, фотки за $700 себя не щёлкнут.

    Так и живем. Цирк

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  • Виктор написал(а):

    Чингачгук написал(а):
    В современной музыкальной индустрии , да что уж там — мире, всё — товар.


    Оззи Осборн — это специализированная товарная продукция, предназначенная только для очень глухих людей

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  • juris написал(а):

    есть спрос — есть предложениеhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • Чингачгук написал(а):

    juris написал(а):
    есть спрос — есть предложение

    В мире рекламы оно так не работает

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  • Другой Александр написал(а):

    Мне вообще странно, что Осборн ассоциируется с хоррором. Я понимаю, там, КоФ или Кинг Даймонд. А его творчество и имидж если к этой теме и относятся, то прям совсем косвенно, вскользь.

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