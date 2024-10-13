Ozzy Osbourne с семьей пришли поторговать собой на хоррор-конвент в КалифорнииБлог
Оззи все еще вынашивает планы последнего концертного прощания — однако время работает против него, и подступающий 75-летний юбилей едва ль несет бодрость и свежесть. Однако не будем терять надежды! Как минимум, в эти выходные, впервые за долго время, легенда появился на публике в компании своей семьи. Дело было на хоррор-конвенте Monsterpalooza в Калифорнии, куда Осборны пришли поторговать собой. Отдельно и вместе.
Ozzy, Sharon, Jack и Kelly Osbourne раздавали автографы и фотографировались. Но, конечно, не просто так.
Чтобы получить доступ к телам, нужно было купить входной билет (порядка $50), а также вип-пакет «The Ultimate Sin VIP Package», в который входила студийная постановочная фотка семейства Осборнов с автографами, а также возможность сделать отдельную фотографию с ними (или только Оззи; или только зачем-то с кем-то другим). Стоимость пакета — $700.
Помимо этого, можно было приобрести автограф Оззи: на фото или книгах — $200; на постерах, винилах или игрушках — $250; на микрофонах — $500; на гитарах или медиаторах — $700.
В общем говоря, не дешево — но, с другой стороны, вдруг это вообще его последний выход в люди?
Как старина Оз и его семья выглядят сегодня, можно посмотреть на фотокарточках людей, отжалевших на них 700 долларов. (И да, любопытное видео, как Осборн тренировался и готовился к публичной презентации: https://www.facebook.com/reel/819626800075681)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 332
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5 комментариев
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Ozzy Osbourne с семьей пришли поторговать собой на хоррор-конвент в Калифорнии
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Комментарии
Другой Александр:
Мне вообще странно, что Осборн ассоциируется с хоррором. Я понимаю, там, КоФ или Кинг Даймонд. А его творчество и имидж если к этой теме и относятся, то прям совсем ко�…
Чингачгук:
juris написал(а):
есть спрос — есть предложение
В мире рекламы оно так не работает…
juris:
Виктор:
Чингачгук написал(а):
В современной музыкальной индустрии , да что уж там — мире, всё — товар.
Оззи Осборн — это специализированная товарная продукция, пр�…
Чингачгук:
В современной музыкальной индустрии , да что уж там — мире, всё — товар. А тем музыкантам, что не отовариваются приходится нелегко.
И казалось бы, вот у тебя пара соте…
Черноярец:
Самые экстремальные позиции — MESHUGGAH и BEHEMOTH. Ну, объективно, что уж, в Форбсе по металу разбираются, надо отметить)…
Зануда:
Дед Аким:
NECKBREAKKER — думал и не мог понять, вроде все хорошо звучит,
Спадар Антось написал(а):
Мaga написал(а):
Nuclear Blast надо было в своё время этих парней подписать:
https://www.yo…
Дед Аким:
После такого есть планы, основные группы Дио (Rainbow , Black Sabbath) загружал, сольное Дио тоже заслуживает внимание загрузки, Queen памяти Фредди загружал, но у Фредди тоже бы�…
Спадар Антось:
Мaga написал(а):
Nuclear Blast надо было в своё время этих парней подписать:
Ахуенна!…
Виктор:
и заметьте — то видео выложено на официальный канал Black Sabbath — то есть это не какое-то неудачное выступление, они это суки ещё и продают за деньги — как некий уникальны�…
D:
GD Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
D написал(а):
учитывая влияние саббатовских риффоф ии к металу причисляют.
Их уже за Dehumanizer можно к митолу причислить. Спокойно.
А ещё за D…
Виктор:
D написал(а):
Я имел ввиду прошлые времена. Времена альбомов Саботаж 75 года или же программы 76, 80,81 годов.
а можете прислать видео концерта тех времён где он…
В современной музыкальной индустрии , да что уж там — мире, всё — товар. А тем музыкантам, что не отовариваются приходится нелегко.
И казалось бы, вот у тебя пара сотен миллионов, и ты уже наелся, и сейчас прикроешь кран коммерциализации всего и вся. Но хрен там был — концерты для пингвинов в Антарктиде сами себя не сыграют, киссовские галлограммы сами не выступят, фотки за $700 себя не щёлкнут.
Так и живем. Цирк
Чингачгук написал(а):
В современной музыкальной индустрии , да что уж там — мире, всё — товар.
Оззи Осборн — это специализированная товарная продукция, предназначенная только для очень глухих людей
есть спрос — есть предложение
juris написал(а):
есть спрос — есть предложение
В мире рекламы оно так не работает
Мне вообще странно, что Осборн ассоциируется с хоррором. Я понимаю, там, КоФ или Кинг Даймонд. А его творчество и имидж если к этой теме и относятся, то прям совсем косвенно, вскользь.