Ozzy Osbourne с семьей пришли поторговать собой на хоррор-конвент в Калифорнии

Оззи все еще вынашивает планы последнего концертного прощания — однако время работает против него, и подступающий 75-летний юбилей едва ль несет бодрость и свежесть. Однако не будем терять надежды! Как минимум, в эти выходные, впервые за долго время, легенда появился на публике в компании своей семьи. Дело было на хоррор-конвенте Monsterpalooza в Калифорнии, куда Осборны пришли поторговать собой. Отдельно и вместе.

Ozzy, Sharon, Jack и Kelly Osbourne раздавали автографы и фотографировались. Но, конечно, не просто так.

Чтобы получить доступ к телам, нужно было купить входной билет (порядка $50), а также вип-пакет «The Ultimate Sin VIP Package», в который входила студийная постановочная фотка семейства Осборнов с автографами, а также возможность сделать отдельную фотографию с ними (или только Оззи; или только зачем-то с кем-то другим). Стоимость пакета — $700.

Помимо этого, можно было приобрести автограф Оззи: на фото или книгах — $200; на постерах, винилах или игрушках — $250; на микрофонах — $500; на гитарах или медиаторах — $700.

В общем говоря, не дешево — но, с другой стороны, вдруг это вообще его последний выход в люди?

Как старина Оз и его семья выглядят сегодня, можно посмотреть на фотокарточках людей, отжалевших на них 700 долларов. (И да, любопытное видео, как Осборн тренировался и готовился к публичной презентации: https://www.facebook.com/reel/819626800075681)

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