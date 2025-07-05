ozzy back to the beginning
05.07.2025

Ozzy Osbourne попрощался со сценой

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Во всяком случае, хочется на это надеяться.

Итак, то о чем давно говорили, о чем мечтал сам музыкант, наконец свершилось, и шоу под названием Back to the Beginning, собравшее невероятный ряд рок-звезд, подняло экономику Бирмингема.

Так выглядел сетлист мероприятия, посмотреть которое можно было онлайн за небольшой прайс.

Mastodon – 1:30–1:45 PM
Rival Sons – 1:52–2:07 PM
Anthrax – 2:15–2:29 PM
Halestorm – 2:37 PM
Lamb of God – 3:00–3:15 PM
Super Group A – 3:25–4:00 PM
Alice In Chains – 4:07–4:22 PM
Gojira – 4:29–4:44 PM
Drum Off – 4:51–5:01 PM
Supergroup B – 5:08–5:48 PM
Pantera – 5:55–6:10 PM
Tool – 6:17–6:37 PM
Slayer – 6:44–7:12 PM
Guns N’ Roses – 7:21–7:46 PM
Metallica – 7:53–8:23 PM
Ozzy – 8:38–8:58 PM
Black Sabbath – 9:13–9:48 PM

В состав супергрупп вошли самые разные артисты, включая Billy Corgan, K.K. Downing, Nuno Bettencourt, Sammy Hagar, Steven Tyler. Принять участие в грандиозном действе, увы, не получилось у JUDAS PRIEST (не совпали графики), а Wolfgang Van Halen и его MAMMOTH отвалились в последний момент по какой-то мутной причине подготовки к собственному туру. Также Sharon Osbourne рассказала, что одну очень известную группу, которая планировалась к участию, выперла она лично — за неадекватное поведение. Пока непонятно, о ком именно идет речь, но Интернет уверен, что MEGADETH.

Оззи все-таки выступил. Он отыграл пять песен со своей сольной группой — «I Don’t Know», «Mr. Crowley», «Suicide Solution», «Mama, I’m Coming Home», «Crazy Train» после чего в последний раз — ну, как они все утверждают, — воссоединился на сцене с Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward, исполнивших «War Pigs», «Iron Man», «N.I.B.» и «Paranoid».

Я трансляцию не смотрела (кто стримил, поделитесь ощущениями) — но, говорят, было необычайно эмоционально, празднично и душевно. Проводы удались. Хотя, конечно, студийно старина еще должен чем-то порадовать.

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