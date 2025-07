Ozzy Osbourne попрощался со сценой

Во всяком случае, хочется на это надеяться.

Итак, то о чем давно говорили, о чем мечтал сам музыкант, наконец свершилось, и шоу под названием Back to the Beginning, собравшее невероятный ряд рок-звезд, подняло экономику Бирмингема.

Так выглядел сетлист мероприятия, посмотреть которое можно было онлайн за небольшой прайс.

Mastodon – 1:30–1:45 PM

Rival Sons – 1:52–2:07 PM

Anthrax – 2:15–2:29 PM

Halestorm – 2:37 PM

Lamb of God – 3:00–3:15 PM

Super Group A – 3:25–4:00 PM

Alice In Chains – 4:07–4:22 PM

Gojira – 4:29–4:44 PM

Drum Off – 4:51–5:01 PM

Supergroup B – 5:08–5:48 PM

Pantera – 5:55–6:10 PM

Tool – 6:17–6:37 PM

Slayer – 6:44–7:12 PM

Guns N’ Roses – 7:21–7:46 PM

Metallica – 7:53–8:23 PM

Ozzy – 8:38–8:58 PM

Black Sabbath – 9:13–9:48 PM