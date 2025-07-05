Ozzy Osbourne попрощался со сценой

Ozzy Osbourne попрощался со сценойБлог
Во всяком случае, хочется на это надеяться.
Итак, то о чем давно говорили, о чем мечтал сам музыкант, наконец свершилось, и шоу под названием Back to the Beginning, собравшее невероятный ряд рок-звезд, подняло экономику Бирмингема.
Так выглядел сетлист мероприятия, посмотреть которое можно было онлайн за небольшой прайс.
Mastodon – 1:30–1:45 PM
Rival Sons – 1:52–2:07 PM
Anthrax – 2:15–2:29 PM
Halestorm – 2:37 PM
Lamb of God – 3:00–3:15 PM
Super Group A – 3:25–4:00 PM
Alice In Chains – 4:07–4:22 PM
Gojira – 4:29–4:44 PM
Drum Off – 4:51–5:01 PM
Supergroup B – 5:08–5:48 PM
Pantera – 5:55–6:10 PM
Tool – 6:17–6:37 PM
Slayer – 6:44–7:12 PM
Guns N’ Roses – 7:21–7:46 PM
Metallica – 7:53–8:23 PM
Ozzy – 8:38–8:58 PM
Black Sabbath – 9:13–9:48 PM
В состав супергрупп вошли самые разные артисты, включая Billy Corgan, K.K. Downing, Nuno Bettencourt, Sammy Hagar, Steven Tyler. Принять участие в грандиозном действе, увы, не получилось у JUDAS PRIEST (не совпали графики), а Wolfgang Van Halen и его MAMMOTH отвалились в последний момент по какой-то мутной причине подготовки к собственному туру. Также Sharon Osbourne рассказала, что одну очень известную группу, которая планировалась к участию, выперла она лично — за неадекватное поведение. Пока непонятно, о ком именно идет речь, но Интернет уверен, что MEGADETH.
Оззи все-таки выступил. Он отыграл пять песен со своей сольной группой — «I Don’t Know», «Mr. Crowley», «Suicide Solution», «Mama, I’m Coming Home», «Crazy Train» после чего в последний раз — ну, как они все утверждают, — воссоединился на сцене с Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward, исполнивших «War Pigs», «Iron Man», «N.I.B.» и «Paranoid».
Я трансляцию не смотрела (кто стримил, поделитесь ощущениями) — но, говорят, было необычайно эмоционально, празднично и душевно. Проводы удались. Хотя, конечно, студийно старина еще должен чем-то порадовать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
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3 комментария
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Ozzy Osbourne попрощался со сценой
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Комментарии
Юрий:
Чорны:
Чорны:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Другой Александр написал:
Дед Аким написал:
Готовится два новых фильма, новая версия Франкенштейна и Дракулы, режиссеры очень крутые, масте…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Готовится два новых фильма, новая версия Франкенштейна и Дракулы, режиссеры очень крутые, мастера своего дела, �…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Возможно это произведение Люка Бессона перекроет, или не уступит произведению великого Фрэнсиса Форда Кополлы, даже по трейлеру видна силь�…
Дед Аким:
Возможно это произведение Люка Бессона перекроет, или не уступит произведению великого Фрэнсиса Форда Кополлы, даже по трейлеру видна сильная картина, пейзажи, ма�…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Готовится два новых фильма, новая версия Франкенштейна и Дракулы, режиссеры очень крутые, мастера своего дела, Гильермо Дель Торо и Люк Бесс�…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Не помню в какой новости, Другой Александр написал про Носферату 2024, по отзывам шикарный фильм, надо посмотреть.…
Дед Аким:
Я вот не трушник, до сих пор Метлу слушаю , SM 1 и SM 2 шедевры, советую всем посмотреть, кто не видел…
Дед Аким:
Писюн с глазами написал(а):
Вот поэтому принципиально не слушаю ничего, что записано позже 1953 года.
Ну почему, некоторые группы вполне можно слушать, хотя тр…
Писюн с глазами:
Вот поэтому принципиально не слушаю ничего, что записано позже 1953 года.…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Не помню в какой новости, Другой Александр написал про Носферату 2024, по отзывам шикарный фильм, надо посмотреть. Переосмотрение классики, по�…
Не, ну, бля,
Оззи наше все.
Выпью за его здоровье
Главное что бы Киркоров не пропал , остальное не беда )