Озорные монашки. Знакомимся с группой DOGMA

Группа под названием DOGMA начала мелькать в лентах соцсетей пару лет назад. Она вроде бы из Латинской Америки, участницы скрываются за никами Nixe, Abrahel, Lamia, Lilith, Rusalka (к слову, гитаристка; как она педаль-то хвостиком нажимает?), блэкушным гримом и нарядами монахинь, словно дамы сбежали из клипов условного «Бегемота». При всем при этом — что, на самом деле, главное — они очень прилично играют, этакий старообрядческий хард-н-хэви с вливаниями разных прочих жанров, от симфо до прога и рок-поп-ретро-а-ля-80-е.

В 2023-м девушки выпустили концептуальный дебютник Dogma, шокировали нежную общественность (не знакомую с блэк-металом, например) оскорблением религиозных чувств в извращенном виде, и сейчас уже вполне себе катают сольные клубные туры в праве хэдлайнерш. Так что, возможно, пойдут далеко и оскорбят еще многих.

Дабы оценить творческий подход, вот вам два клипа 2025 года, «Banned» и «Be Free». И чтобы руки на стол!

