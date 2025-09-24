Озорные монашки. Знакомимся с группой DOGMAБлог
Группа под названием DOGMA начала мелькать в лентах соцсетей пару лет назад. Она вроде бы из Латинской Америки, участницы скрываются за никами Nixe, Abrahel, Lamia, Lilith, Rusalka (к слову, гитаристка; как она педаль-то хвостиком нажимает?), блэкушным гримом и нарядами монахинь, словно дамы сбежали из клипов условного «Бегемота». При всем при этом — что, на самом деле, главное — они очень прилично играют, этакий старообрядческий хард-н-хэви с вливаниями разных прочих жанров, от симфо до прога и рок-поп-ретро-а-ля-80-е.
В 2023-м девушки выпустили концептуальный дебютник Dogma, шокировали нежную общественность (не знакомую с блэк-металом, например) оскорблением религиозных чувств в извращенном виде, и сейчас уже вполне себе катают сольные клубные туры в праве хэдлайнерш. Так что, возможно, пойдут далеко и оскорбят еще многих.
Дабы оценить творческий подход, вот вам два клипа 2025 года, «Banned» и «Be Free». И чтобы руки на стол!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
Читайте также:
- Женский брутал: на подходе второй альбом группы CASTRATOR
- Отличные новости! Lorraine Lewis завела канал на OnlyFans!
- Любопытная тенденция: старые рок-группы набирают красоток на гитарные роли
- В копилку нордических сладостных дев: миник SYLVAINE «Eg Er Framand»
- Больше брутальных баб! ESCUELA GRIND выпускают миник «DDEEAATHHMMEETTAALL»
- Премьера клипа NERVOSA «Jailbreak»
- Любопытные новички: техасские брутал-девушки (и парни) из STABBING
- Еще одна грув-метал группа с брутальной красоткой на вокале: ONCE HUMAN издали «Scar Weaver»
- Мощные думерши. Смотрим новый клип женской death-doom команды KONVENT
- Цитата. Doro: «В молодости мне звонили из «Плейбоя» и предлагали миленькую фотосессию»
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Озорные монашки. Знакомимся с группой DOGMA
-
Цитата. Rob Halford: «Америка все еще невероятно гомофобна»
-
Видеоинтервью. INNER MISSING: «Есть ощущение, что ты живем в преддверии чего-то масштабного. Как раньше уже не будет»
-
WATAIN анонсировали последний альбом своей дискографии
-
Harley Flanagan, CRO-MAGS: «Я работаю в поте лица с 80-х — так может, кто-то б из известных говнюков позвал выступить, а?»
-
Умер Tomas Lindberg (AT THE GATES, LOCK UP, THE LURKING FEAR)
-
Max Cavalera: «Мы что, модели с подиума? Мы модели или рок-н-ролльщики?»
-
Видео недели: DESPISED ICON «Death Of An Artist»
-
Цитата. Floor Jansen: «Есть Христово тело, пить его кровь — это, блэт, просто омерзительно»
-
Топ-5 «викинг»-метал тем по версии фронтмена MÅNEGARM
Комментарии
Писюн с глазами:
Прям симфо и прога не услышал, разве что уж очень точечными вливаниями. А так, кто любит добротный хард-н-хэви с приятным женским вокалом, очень даже хорошо. Драйвово…
россия-чума 21 века:
цей підор,плід усрусскої шльондри та СНІДозного наркомана,реально вважає,що Я читаю його всрату ахінею.…
Другой Александр:
ЗЫ: Чубачок, вообще-то это не я, а вы, юродивые, тут активизировались. Ты прокрути страницу вверх и увидишь: я тут один коммент оставил, и вы тут же с подгорешими жопам�…
Другой Александр:
россия-чума 21 века написал(а):
Щось цей підор з паРаші активізувався.
У росії все крадене:культура,історія,звичаї,прапор.
Чому взагалі,ця потвора слухає Метал…
россия-чума 21 века:
Щось цей підор з паРаші активізувався.
У росії все крадене:культура,історія,звичаї,прапор.
Чому взагалі,ця потвора слухає Метал-музику,яка народилася і розвивалас…
Другой Александр:
Назар Василич написал:
Другой Александр
Ты можешь объяснить причины начала СВО ? Как ты сам их видишь ?А то на официальных ресурсах они все время как-то меняю…
Денис:
Назар Василич:
Ты можешь объяснить причины начала СВО ? Как ты сам их видишь ?А то на официальных ресурсах они все время как-то меняются. И какой лично тебе резул�…
kvltist:
альбом вышел вполне себе отличный (как раз в их стиле), в меру прогрессивный… если не ожидать конечно он них ортодоксального дэза…
Polaris:
Пускай Робко укоротит метлу под лицом до длины 2002 года и больше поёт средними регистрами ДАЖЕ ТАМ, где в студийной записи он задирает верха. Меньше кринжа, больше ба…
Другой Александр:
Тварь написал(а):
Другой Александр написал(а):
Я тебя вообще тут не трогаю.
Усрусись, твое место у парашки.
Кстати, витязь путла, че ты забыл на сайте, который и�…
Тварь:
Кирк Хэммет написал(а):
Ребята, никто флэшку с охуенными соляками не находил?
СиРОЖА, наверное? …
Тварь:
Другой Александр написал(а):
Я тебя вообще тут не трогаю.
Усрусись, твое место у парашки.
Кстати, витязь путла, че ты забыл на сайте, который из парашки без вп…
Прям симфо и прога не услышал, разве что уж очень точечными вливаниями. А так, кто любит добротный хард-н-хэви с приятным женским вокалом, очень даже хорошо. Драйвово, хитовенько, в башке заедает, стиль и образ выдержан — что еще надо?
Немного напомнило такую группку прекрасную нулевых — Deathlike Silence, у тех, правда, уклон был больше в хоррор-рок.
Дед, в общем, надо слушать.