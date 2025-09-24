dogma band
24.09.2025

Озорные монашки. Знакомимся с группой DOGMA

Блог

Группа под названием DOGMA начала мелькать в лентах соцсетей пару лет назад. Она вроде бы из Латинской Америки, участницы скрываются за никами Nixe, Abrahel, Lamia, Lilith, Rusalka (к слову, гитаристка; как она педаль-то хвостиком нажимает?), блэкушным гримом и нарядами монахинь, словно дамы сбежали из клипов условного «Бегемота». При всем при этом — что, на самом деле, главное — они очень прилично играют, этакий старообрядческий хард-н-хэви с вливаниями разных прочих жанров, от симфо до прога и рок-поп-ретро-а-ля-80-е.

В 2023-м девушки выпустили концептуальный дебютник Dogma, шокировали нежную общественность (не знакомую с блэк-металом, например) оскорблением религиозных чувств в извращенном виде, и сейчас уже вполне себе катают сольные клубные туры в праве хэдлайнерш. Так что, возможно, пойдут далеко и оскорбят еще многих.

Дабы оценить творческий подход, вот вам два клипа 2025 года, «Banned» и «Be Free». И чтобы руки на стол!

1 comment

  • Писюн с глазами написал(а):

    Прям симфо и прога не услышал, разве что уж очень точечными вливаниями. А так, кто любит добротный хард-н-хэви с приятным женским вокалом, очень даже хорошо. Драйвово, хитовенько, в башке заедает, стиль и образ выдержан — что еще надо?
    Немного напомнило такую группку прекрасную нулевых — Deathlike Silence, у тех, правда, уклон был больше в хоррор-рок.
    Дед, в общем, надо слушать.

