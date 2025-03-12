Ожидаемый альбом весны: RIVERS OF NIHIL «Rivers Of Nihil»Новинки и новости
После The Work RIVERS OF NIHIL взяли самую длинную паузу в своей полноформатной дискографии: спустя четыре года, на конец мая 2025-го назначен выход пятого альбома Rivers Of Nihil. В новом вокальном составе: после достаточно внезапного исхода оригинального фронтмена Jake Dieffenbach (пропал он буквально посреди тура — как потом сказали оставшиеся музыканты, причиной тому стали личные проблемы музыканта и его грандиозная безответственность; с ним просто стало невозможно строить гастрольные планы) роль лид-вокалиста принял басист Adam Biggs, а за бэк-вокал отвечает новый гитарист коллектива Andy Thomas (также ANTIQVA).
В 2023-м с обновленным составом мы уже успели оценить тему «The Sub-Orbital Blues», а сейчас, в ожидании диска, появилось еще несколько синглов, послушав которые, многие наверняка будут ждать лонгплей и сопутствующие live-презентации с таким же воодушевленным предвкушением, как у меня. Смотрите, насколько они разные по подаче и атмосфере, но тем не менее, восполняющие и дополняющие друг друга.
Ждем альбом года?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
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Комментарии
zly:
Другой Александр написал(а):
zly написал(а):
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««Мы в Европе уже за*бались получать плохие �…
Юрий:
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jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
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jurgai:
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Дружище Христос:
Pvalerak написал(а):
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совместные татухи влюблённых — полная хуйня. И скорее показатель чего-то плохого. Вот ещё одно подтверждение :(
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Другой Александр:
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jurgis:
Другой Александр:
Father Trixter написал(а):
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Злой читатель:
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Father Trixter:
Другой Александр написал(а):
состоял из украинских националистов
Ты пиздабол ебучий, даже в пресловутой Википедии сказано:
«..белорусская газета «Во славу…
Pvalerak:
Спасибо дедушка Аким за поддержку, я сам уже 4 раза дед и давно определился Дружище Христос в этой жизни и если Лемми уже не может сам ответить, то не сцы дружище, ест�…
Писюн с глазами:
Олаф написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Олаф написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Зануда написал(а):
Попса!
Не нуди
Не попса, а УГ.
Не пизди
Вижу у тебя…
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