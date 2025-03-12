Ожидаемый альбом весны: RIVERS OF NIHIL «Rivers Of Nihil»

Другой Александр:

Другой Александр:

Другой Александр:

Писюн с глазами:

Олаф написал(а):

Писюн с глазами написал(а):

Олаф написал(а):

Писюн с глазами написал(а):

Зануда написал(а):

Попса!

Не нуди

Не попса, а УГ.

Не пизди

Вижу у тебя…