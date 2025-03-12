Rivers of Nihil
12.03.2025

Ожидаемый альбом весны: RIVERS OF NIHIL «Rivers Of Nihil»

Новинки и новости

После The Work RIVERS OF NIHIL взяли самую длинную паузу в своей полноформатной дискографии: спустя четыре года, на конец мая 2025-го назначен выход пятого альбома Rivers Of Nihil. В новом вокальном составе: после достаточно внезапного исхода оригинального фронтмена Jake Dieffenbach (пропал он буквально посреди тура — как потом сказали оставшиеся музыканты, причиной тому стали личные проблемы музыканта и его грандиозная безответственность; с ним просто стало невозможно строить гастрольные планы) роль лид-вокалиста принял басист Adam Biggs, а за бэк-вокал отвечает новый гитарист коллектива Andy Thomas (также ANTIQVA).

В 2023-м с обновленным составом мы уже успели оценить тему «The Sub​-​Orbital Blues», а сейчас, в ожидании диска, появилось еще несколько синглов, послушав которые, многие наверняка будут ждать лонгплей и сопутствующие live-презентации с таким же воодушевленным предвкушением, как у меня. Смотрите, насколько они разные по подаче и атмосфере, но тем не менее, восполняющие и дополняющие друг друга.

Ждем альбом года?..

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