Djevel
11.11.2024

Ожидаемый альбом ноября. DJEVEL «Natt til ende»

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Продуктивное дивное норвежское блэк-метал трио DJEVEL (на барабанах в коем, кстати, Faust) в этом году завершает свою «ночную» трилогию: после Tanker som rir natten (2021), Naa skrider natten sort (2022) буквально на этой неделе группа презентует альбом Natt til ende, и не знаю, кому как, а для меня это один из самых ожидаемых чернушных релизов сезона.

Вокалист-гитарист Trånn Ciekals: «Последняя глава — мой манифест конца христианства, окончательной смерти Иисуса, его физического и духовного воплощений. А также, естественно, последующего возрождения концепции сил, которые христиане именуют «злом». Я бы их, однако, назвал силами природными. И силами человеческими».

В общем, не особо понятно, но, как всегда, интересно. Пока к прослушиванию доступны два сингла.

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