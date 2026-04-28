Godthrymm
28.04.2026

Ожидаемый альбом мая: GODTHRYMM «Projections»

Новинки и новости

GODTHRYMM если не музыкально, то составно и атмосферно числится наследником MDB (спасибо великолепному Hamish Glencross и Shaun Taylor-Steels), и в 2026-м, подчеркивая наследственность, на одном из треков майского альбома Projections появится Aaron Stainthorpe.

По словам группы, будущий альбом закроет трилогию Reflections (2000) и Distortions (2003), и судя по двум представленным синглам, больших сюрпризов не принесет: выверенный меланхолический дум, где-то грузный, где-то до невесомой прозрачности элегичный, с эпик-размахом и любопытным скрещением вокалов семьи Hamish и Catherine Glencross.

С другой стороны… зачем что-то менять, если это работает? Оба предшествующих альбома высоко оценили и критики, и дум-сообщество, вспомнив не раз и не два, что британский дум — это элита и трейдмарк. Промо-фотосеты бы им еще научиться делать нормальные.

