Ожидаемый альбом мая: GODTHRYMM «Projections»Новинки и новости
GODTHRYMM если не музыкально, то составно и атмосферно числится наследником MDB (спасибо великолепному Hamish Glencross и Shaun Taylor-Steels), и в 2026-м, подчеркивая наследственность, на одном из треков майского альбома Projections появится Aaron Stainthorpe.
По словам группы, будущий альбом закроет трилогию Reflections (2000) и Distortions (2003), и судя по двум представленным синглам, больших сюрпризов не принесет: выверенный меланхолический дум, где-то грузный, где-то до невесомой прозрачности элегичный, с эпик-размахом и любопытным скрещением вокалов семьи Hamish и Catherine Glencross.
С другой стороны… зачем что-то менять, если это работает? Оба предшествующих альбома высоко оценили и критики, и дум-сообщество, вспомнив не раз и не два, что британский дум — это элита и трейдмарк. Промо-фотосеты бы им еще научиться делать нормальные.
Читайте также:
Обновления
-
Гитарное дарование Grace Bowers удалила аккаунт на youtube: «Мне некомфортно с таким количеством старых людей, что тут сидят»
-
CREMATORY выпускают собрание хитов на все времена
-
1914 оштрафованы итальянской финансовой полицией
-
Никому нельзя верить! SLAYER и KISS снова дают концерты
-
Не только SATYRICON. Шведский оркестр сыграет трибьют «гетеборгскому саунду»
-
Silenoz, DIMMU BORGIR: «Многих наш новый альбом разочарует — причем еще даже до того, как услышат релиз целиком»
-
Модная дэзкор-группа PALEFACE SWISS: против «токсичной маскулинности»
-
Как вам группа Киану Ривза DOGSTAR?
-
Драммер Eric Morotti с грохотом ушел из SUFFOCATION, обозвав их абьюзерами и наркоманами
-
BEHEMOTH записали гимн польского Mystic Festival. И это…
