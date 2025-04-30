Ожидаемый альбом лета: CRYPTOPSY «An Insatiable Violence»Блог
CRYPTOPSY давно никому ничего не нужно доказывать, однако первым же синглом будущего, уже девятого диска An Insatiable Violence в очередной раз доказали: нет такой силы, которая способна замедлить или прекратить звуковые зубодробительные канадские зверства Flo Mounier и его адской бригады.
Matt McGachy (вокалист): «Основную часть альбома пришлось писать прямо во время тура DEATH TO ALL. Раньше мы никогда так не делали. Но Фло с Крисом вложились по полной и сделали все в лучшем виде».
Flo Mounier: «После ‘ковидной’ паузы все как будто ускорилось. Мы стали более сфокусированными, работаем интенсивнее и даже подгоняем друг друга».
Matt: «Именно! Я вообще воспринимаю Фло как олимпийского спортсмена. И стараюсь напрячь, разгонать его сильнее, чем на предыдущих релизах. Нам еще многое хочется сказать, выдать публике, так что стремлюсь выжать из него максимум, пока он в топовой форме. А он в таковой и пребывает. Это просто человек-машина».
Flo: «Я много чего добавляю в игру на барабанах из спорта — например, силовые тренировки. Недавно я придумал пару новых техник, которые позволяют играть еще быстрее, и опробовал их на новом альбоме. Сейчас мне важнее всего динамика; как именно звучат барабаны, тарелки, как реагируют на каждое касание, будь оно легкое или со всей дури. Ну а на концертах просто начинаю дуреть — так что звукачам нашим не позавидуешь».
Готовы? Если кто еще не видел, смотрим/слушаем тему «Until There’s Nothing Left».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 137
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