Ожидаемый альбом лета. BLACKBRAID «Blackbraid III»Новинки и новости
В список обязательных к прослушиванию релизов этого лета индеец Sgah’gahsowáh (на деле его зовут Джоном, но нельзя в атмо-блэковом проекте, сделавшем ставку на аутентичные индейские обряды, образы, мифы и традиции, быть просто Джоном, как-то не по красоте) добавил третью полноформатную главу своего BLACKBRAID — Blackbraid III. (Да, с именованием дисков у него несложно, однако названия и лирика песен определенно достойны внимания. Там все очень таинственно, величественно и великолепно.)
Долгих рассусоливаний в пресс-релизах нет, лейбла со штатными изготовителями рекламных кампаний тоже, однако BLACKBRAID — вероятно, тот случай, когда анонсы излишни. Кто слышал два первых диска, понимает, чего ожидать, — а также, думаю, ждет нового с нетерпением.
Обложка роскошна.
Ну а вот несколько уже презентованных синглов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 254
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4 комментария
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Комментарии
Antonarchus:
heavy doomer:
не шедевр, но сойдет… вполне крепкий середняк (по своим кэндлемассовским меркам) — вокалист здорово вытягивает…
jurgai:
Юрий написал(а):
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминго�…
Ігор:
Хз,не понимаю,почему так популярен сей проект.То что слушал из его творений-не впечатлило.Пустая, не запоминающаяся музыка.…
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминго�…
Гвоздь:
Я с максимальным скепсисом относился к этому цирку ещё с момента первого анонса.
Но должен признать — это было достойно, учитывая обстоятельства.
Даже Уорда выта…
Юрий:
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминговой площадке , и не бу…
Другой Александр:
Бармалей написал:
Юрий написал:
Ну что ж , если придётся выбирать между жидами и замоташками , я выберу первых . Евреи умнейшая нация . и толку для человечества …
D:
Юрий Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Ну что ж , если придётся выбирать между жидами и замоташками , я выберу первых . Евреи умнейшая нация . и толку для человечества они при�…
Ігор:
Polyphemus написал(а):
Sin/Pecado пусть играют в полном объеме, это шедевр просто
Сто процентов…
Polyphemus:
Sin/Pecado пусть играют в полном объеме, это шедевр просто …
Бармалей:
Юрий написал(а):
Ну что ж , если придётся выбирать между жидами и замоташками , я выберу первых . Евреи умнейшая нация . и толку для человечества они принесли на �…
Другой Александр:
Филадельфия. Самое ебанутое видео бандитской перестрелки из тех что попадались. У одного из ниггасов мечта моего детства — Глок-18 (или 18С).
https://t.me/mash/65859…
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминговой площадке , и не будет знать . что слушает индейца , 100% тут же забудет о том . что он это слышал
Юрий написал(а):
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминговой площадке , и не будет знать . что слушает индейца , 100% тут же забудет о том . что он это слышал
С удовольствием слушал первые два альбома овер до хуя раз, понятия не имея о его национальности, на которую, мне, кстати, похуй
Хз,не понимаю,почему так популярен сей проект.То что слушал из его творений-не впечатлило.Пустая, не запоминающаяся музыка.
Юрий написал(а):
Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминговой площадке , и не будет знать . что слушает индейца , 100% тут же забудет о том . что он это слышал
он кстати вроде бы мексиканец, что как бэ немного другое