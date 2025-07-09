Blackbraid III
09.07.2025

Ожидаемый альбом лета. BLACKBRAID «Blackbraid III»

Новинки и новости

В список обязательных к прослушиванию релизов этого лета индеец Sgah’gahsowáh (на деле его зовут Джоном, но нельзя в атмо-блэковом проекте, сделавшем ставку на аутентичные индейские обряды, образы, мифы и традиции, быть просто Джоном, как-то не по красоте) добавил третью полноформатную главу своего BLACKBRAID — Blackbraid III. (Да, с именованием дисков у него несложно, однако названия и лирика песен определенно достойны внимания. Там все очень таинственно, величественно и великолепно.)

Долгих рассусоливаний в пресс-релизах нет, лейбла со штатными изготовителями рекламных кампаний тоже, однако BLACKBRAID — вероятно, тот случай, когда анонсы излишни. Кто слышал два первых диска, понимает, чего ожидать, — а также, думаю, ждет нового с нетерпением.

Обложка роскошна.

BlackbraidIII

Ну а вот несколько уже презентованных синглов.

Количество просмотров: 254

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4 комментария

  • Юрий написал(а):

    Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминговой площадке , и не будет знать . что слушает индейца , 100% тут же забудет о том . что он это слышал

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Юрий написал(а):
    Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминговой площадке , и не будет знать . что слушает индейца , 100% тут же забудет о том . что он это слышал
    С удовольствием слушал первые два альбома овер до хуя раз, понятия не имея о его национальности, на которую, мне, кстати, похуй

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  • Ігор написал(а):

    Хз,не понимаю,почему так популярен сей проект.То что слушал из его творений-не впечатлило.Пустая, не запоминающаяся музыка.

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  • jurgai написал(а):

    Юрий написал(а):
    Единственное отличие от сотен групп играющих блэк , это его национальность . и всё ! Если кто то это простто услышит впервые на любой стриминговой площадке , и не будет знать . что слушает индейца , 100% тут же забудет о том . что он это слышал
    он кстати вроде бы мексиканец, что как бэ немного другоеhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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