fallujahofficial
09.06.2025

Ожидаемый альбом июня: FALLUJAH «Xenotaph»

Новинки и новости

В эту пятницу выходит шестой альбом FALLUJAH Xenotaph, и судя по трем опубликованным синглам, это действительно новинка, которую стоит слушать и ожидать: филигранная гитарная работа, прочувствованные проговые пассажи, напористость, ультратехничность — в общем, все, что мы любим, и еще немножко.

Вокалист Kyle Schaefer: «Это самая амбициозная наша работа, самый техничный, динамичный и прогрессивный материал, который мы когда-либо выпускали».

Концепт диска раскрывает историю посмертного существования — и проникнуть сквозь портал, ненадолго заглянув, что там за занавесом, можно прямо сейчас.

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