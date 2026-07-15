Ожидаемая новинка июля: FINSTERFORST «Still»Новинки и новости
Немецкий FINSTERFORST нечасто выпускает релизы (например, предшествующий Zerfall вышел в 2019-м), но когда они это делают, ожидайте сразу всего. Красивого. Эпичного. Агрессивного. Многоголосого. Поразительного. Величественного. Акустического. Фолк-металлического. Приблэкованного. FINSTERFORST — это группа, которая на одном альбоме запросто ставит рядом кавера IMMORTAL и PINK FLOYD — и это именно то, что они скоро предложат на анонсированном на 31-е альбоме Still.
Как ни определи стилистику этой команды (викинг-фолк-метал? расплывчато, да ничего и не объясняет), слушая отдельные синглы, теряешься, настолько они могут быть разными. Складывая пазл целиком — пропадаешь в их Черном лесу, наполненном звуками, образами и тварями. Так что даже по трем уже презентованным синглам не определить доподлинно, что будет в итоге. Но тем интереснее.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 177
2 комментария
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Комментарии
Дед Аким:
Тварь написал(а):
понурый митолизд написал(а):
странно что Дед не высказал своё экспертное мнение
Он в запое, вестимо
Ты ошибся…
понурый митолизд:
Дедушка Акимъ… красавец-дедуля, молодчинка-умничка, настоящий знаток хитовой музыки, истинный любитель-воспеватель фемино-красот, чемпион куннилингуса и несменн�…
Тварь:
понурый митолизд написал(а):
странно что Дед не высказал своё экспертное мнение
Он в запое, вестимо…
Духаст Вячеславыч:
В свое время сильно удивился, что у себя на родине в Португалии Moonspell чуть ли не в ранге нацонального достояния: про премьеру их нового клипа рассказывали в новостях…
Eum:
kvltist:
Христос Не Воскрес:
FINSTERFORST всегда пожалуйста — всегда рады видеть-слышать…
Камерад Шайтан:
Дед деда Акима написал(а):
У неё клитор наверное с карликов пинес
дед не провоцируй Деда…
понурый митолизд:
странно что Дед не высказал своё экспертное мнение… видимо даже он испугался…
Александр:
Мнения разделились на 2:
1) За сим отклонимся
2) Умница-красавица, писюн дрожит яйца лопаются…
Другой Александр:
D написал(а):
скуф-блэкер написал(а):
любопытно, чтобы бы он там на необитаемом острове с ними делал — суп из них варил штоль
Как всё буквально понимаете. Музык�…
Чорны:
Не, ну бля, само просится.
Я, бы такой бабе палец в рот бы не положил бы, называется.…
Александр:
Хуясссссе, знал об этой группе исключительно по паре совместных треков с Кори Тейлором из Сливврот, а тут оказывается нихуа какая броня у них фронтвуменша …
FINSTERFORST всегда пожалуйста — всегда рады видеть-слышать
за неимением MOONSORROW пойдёт