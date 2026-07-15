Finsterforst
15.07.2026

Ожидаемая новинка июля: FINSTERFORST «Still»

Новинки и новости

Немецкий FINSTERFORST нечасто выпускает релизы (например, предшествующий Zerfall вышел в 2019-м), но когда они это делают, ожидайте сразу всего. Красивого. Эпичного. Агрессивного. Многоголосого. Поразительного. Величественного. Акустического. Фолк-металлического. Приблэкованного. FINSTERFORST — это группа, которая на одном альбоме запросто ставит рядом кавера IMMORTAL и PINK FLOYD — и это именно то, что они скоро предложат на анонсированном на 31-е альбоме Still.

Как ни определи стилистику этой команды (викинг-фолк-метал? расплывчато, да ничего и не объясняет), слушая отдельные синглы, теряешься, настолько они могут быть разными. Складывая пазл целиком — пропадаешь в их Черном лесу, наполненном звуками, образами и тварями. Так что даже по трем уже презентованным синглам не определить доподлинно, что будет в итоге. Но тем интереснее.

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2 комментария

  • Христос Не Воскрес написал(а):

    FINSTERFORST всегда пожалуйста — всегда рады видеть-слышатьhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • kvltist написал(а):

    за неимением MOONSORROW пойдёт

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