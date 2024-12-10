Оригинальный состав THE GATHERING отыграет концерты с программой «Mandylion»Блог
Казалось бы, THE GATHERING давно отошли от метала и Аннеке, однако ностальгия — дело тонкое, а ностальгия, что светит серьезными суммами, — и того тоньше. Юбилейные поползновения голландцев начались в марте этого года: тогда, в честь тридцатилетия Always…, группа переиздала сингл «Stonegarden» (хотя, что-то мне кажется, альбом вышел в 1992-м). Дальше — больше.
Прекрасный Mandylion, которому до трех десятков остался год, недавно получил в Голландии «золотой» статус, в связи с чем весь не менее золотой состав собрался в студии, где все это записывалось (фото выше).
А теперь — еще больше: на последние числа августа 2025 объявлены два эксклюзивных концерта в городе Nijmegen: там группа не только воссоединится с Аннеке на сцене, но и сыграет Mandylion целиком, равно как и другие треки того легендарного периода.
Понятно, что после объявления шоу в соцсетях THE GATHERING прорвался вал комментариев: этого мало, давайте тур, давайте к нам, давайте еще. И что-то мне подсказывает, что по многочисленным просьбам такой шанс представится. Как минимум, на фестивалях, готовых за эксклюзив продать маму организатора. И мы только за!
Ну а вот, собственно, «Stonegarden» этого года.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 179
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Комментарии
Виктор:
Виктор:
есть в этом жанре вообще хоть что-то новое, из того что создали за последние лет 15? ну вечно одна и та же параша вонючая, устрашающие образы и клип в лесу. Пиздец. Не ст…
Виктор:
господи, какой же кал это музло. Кто-то прям всерьёз это называет чем-то интересным?…
Alex666:
Music is boring, band is located in terrorist killer state ruSSia.
That’s enough not to listen to them.…
DreadfullYgg:
Другой Александр написал(а):
DreadfullYgg написал(а):
Все кто пишет «сво» автоматически идут вслед за известным кораблем
А я спецом так пишу, из принципа, потому чт…
Другой Александр:
Зануда написал(а):
музыка хорошая, Саша — мудак
А ты зануда…
Зануда:
Другой Александр:
DreadfullYgg написал(а):
Все кто пишет «сво» автоматически идут вслед за известным кораблем
А я спецом так пишу, из принципа, потому что у вышиватников от этого з…
Nokt:
ну канешне, давайце піярыць расейскія гурты.
іх жа без беларусаў ніхто не прапіярыць, бедненькіх…
DreadfullYgg:
Все кто пишет «сво» автоматически идут вслед за известным кораблем…
jurgis:
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Как Капитан Очевидность, больше скажу: даже к немецким группам нет вопросов — потому как сейчас, например, не 1944-й. И к турецким, ибо не 1683-й.
…
Другой Александр:
Тварь написала:
господи, ну и долбаеб же другой сашенька.
впрочем, чего ждать от недоумка, который работает на усрусскую военку?
Ты почти два года терпел, т…
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