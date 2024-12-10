Оригинальный состав THE GATHERING отыграет концерты с программой «Mandylion»

Казалось бы, THE GATHERING давно отошли от метала и Аннеке, однако ностальгия — дело тонкое, а ностальгия, что светит серьезными суммами, — и того тоньше. Юбилейные поползновения голландцев начались в марте этого года: тогда, в честь тридцатилетия Always…, группа переиздала сингл «Stonegarden» (хотя, что-то мне кажется, альбом вышел в 1992-м). Дальше — больше.

Прекрасный Mandylion, которому до трех десятков остался год, недавно получил в Голландии «золотой» статус, в связи с чем весь не менее золотой состав собрался в студии, где все это записывалось (фото выше).

А теперь — еще больше: на последние числа августа 2025 объявлены два эксклюзивных концерта в городе Nijmegen: там группа не только воссоединится с Аннеке на сцене, но и сыграет Mandylion целиком, равно как и другие треки того легендарного периода.

Понятно, что после объявления шоу в соцсетях THE GATHERING прорвался вал комментариев: этого мало, давайте тур, давайте к нам, давайте еще. И что-то мне подсказывает, что по многочисленным просьбам такой шанс представится. Как минимум, на фестивалях, готовых за эксклюзив продать маму организатора. И мы только за!

Ну а вот, собственно, «Stonegarden» этого года.

Количество просмотров: 179