brian montana
01.05.2025

Оригинальный гитарист POSSESSED Brian Montana убит в перестрелке с полицией

Блог

Вторая трагическая история, связанная с группой POSSESSED и огнестрелом (или третья, если считать раннего вокалиста Barry Fisk, который в возрасте 17 лет застрелился на глазах своей барышни). На этот раз, правда, в неадеквате была сама жертва.

Один из основателей группы, участвовавший в записи демо Death Metal (и, как я вижу по постам многих коллег по американской метал-сцене, оказавший, несмотря на краткий срок пребывания в коллективе, влияние на самых разных гитаристов — как минимум, из серии «а что, так можно было»?), Brian Montana погиб 29 апреля в перестрелке с полицией Сан-Франциско. Ему было 60 лет.

possessed band early montana

молодые годы

possessed band early

историческое фото

brian montana

карточки разных лет

Согласно пресс-релизу полиции, Брайан «открывал огонь по офицерам с разных точек на подъездной дорожке, используя для укрытия припаркованные автомобили и элементы ландшафтного дизайна». Двое офицеров выстрелили в ответ, в результате чего Монтана погиб на месте.

Окружной прокурор сообщил, мол, началось все с того, что Монтана повздорил с соседом из-за листвы и веток дерева, росшего на его, соседа, участке. Они падали на лужайку Брайана, и тот был крайне недоволен. Бытовая ссора переросла в вооруженное противостояние, во время которого подозреваемый использовал несколько видов оружия, включая пистолет, дробовик и винтовку. А потом приехала полиция. Вскрытие показало, что Монтана был пьян.

Больше никто не пострадал — спасибо и на том.

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3 комментария

  • Писюн с глазами написал(а):

    Пакеда.

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  • Другой Александр написал(а):

    «На этот раз, правда, в неадеквате была сама жертва.»

    Не в неадеквате, а будучи одержимой.

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  • jurgai написал(а):

    «американская трагедия» не по Т.Драйзеруhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif
    R.I.P.https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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