ORGANECTOMY ограбили во Франции. Плохая новость и хорошая

Брутал-дэз/слэм-метал группа ORGANECTOMY из Новой Зеландии, отправившись на европейские гастроли с ABORTED, CRYPTA и THE ZENITH PASSAGE, не ожидала подвоха. Ибо, возможно, в Зеландии тихо-спокойно, безопасно и не воруют.

Однако проснувшись 7 мая во французском Лионе, музыканты поняли, что остались вообще ни с чем. В туровый автобус, пока они отдыхали, проник какой-то сукин сын (или несколько), вынеся и аппаратуру, и личные вещи, и паспорта, и деньги, которые парни успели выручить в туре.

«Как вы понимаете, играть в суппорте в дэз-метал турне на другой стороне планеты и остаться без ничего — это невероятный удар, а также, к сожалению, ощущение, что своих вещей мы больше не увидим. Пожалуйста, если можете, помогите нам хоть как-то, а не можете, так расшарьте этот пост», — попросили ORGANECTOMY в соцсетях, запустив краудфандинг.

И тут — хорошая новость!

Метал-сообщество, как бы трудно ни приходилось, как бы ни проседал уровень жизни и ни таял шоубиз, все еще чрезвычайно сплоченное, и эмпатия волосатым любителям экстремальных мелодий и ритмов по-прежнему не чужда. За 17 часов, как была запущена кампания, из $11600, в которые музыканты оценили возможность двигаться дальше, было собрано $12050 — и, возможно, к завтрашнему дню будет еще больше. И это действительно круто — как бы мерзко ни вели себя воры-ублюдки. Выступления ORGANECTOMY в туре продолжатся — ну а проблему с документами они, надеюсь, решат с полицией и властями.

На радостях — и с гордостью за своих — смотрим клип.

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