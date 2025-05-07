ORGANECTOMY ограбили во Франции. Плохая новость и хорошая

ORGANECTOMY ограбили во Франции. Плохая новость и хорошаяБлог
Брутал-дэз/слэм-метал группа ORGANECTOMY из Новой Зеландии, отправившись на европейские гастроли с ABORTED, CRYPTA и THE ZENITH PASSAGE, не ожидала подвоха. Ибо, возможно, в Зеландии тихо-спокойно, безопасно и не воруют.
Однако проснувшись 7 мая во французском Лионе, музыканты поняли, что остались вообще ни с чем. В туровый автобус, пока они отдыхали, проник какой-то сукин сын (или несколько), вынеся и аппаратуру, и личные вещи, и паспорта, и деньги, которые парни успели выручить в туре.
«Как вы понимаете, играть в суппорте в дэз-метал турне на другой стороне планеты и остаться без ничего — это невероятный удар, а также, к сожалению, ощущение, что своих вещей мы больше не увидим. Пожалуйста, если можете, помогите нам хоть как-то, а не можете, так расшарьте этот пост», — попросили ORGANECTOMY в соцсетях, запустив краудфандинг.
И тут — хорошая новость!
Метал-сообщество, как бы трудно ни приходилось, как бы ни проседал уровень жизни и ни таял шоубиз, все еще чрезвычайно сплоченное, и эмпатия волосатым любителям экстремальных мелодий и ритмов по-прежнему не чужда. За 17 часов, как была запущена кампания, из $11600, в которые музыканты оценили возможность двигаться дальше, было собрано $12050 — и, возможно, к завтрашнему дню будет еще больше. И это действительно круто — как бы мерзко ни вели себя воры-ублюдки. Выступления ORGANECTOMY в туре продолжатся — ну а проблему с документами они, надеюсь, решат с полицией и властями.
На радостях — и с гордостью за своих — смотрим клип.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 184
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4 комментария
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Комментарии
Чорны:
думстер-бумбстер написал(а):
Да, наши металлические люди очень душевные и добрые!
Но не все.
Недавно была новость, что гитарист Possessed не поделил листву с сос�…
думстер-бумбстер:
Pvalerak:
Да вы видео смотреть будите?! Чего к даме доеб@лись?!! Нормальная девчонка… Мануэль Вайбер, уроженка Казахстана, живёт в Эквадоре )) Муж (а если девичья, то отец) из каз…
Metaller555:
Ну, во Франции это норма. Там «новые французы» с весьма загорелой кожей занимаються подобным промыслом в открытую. А жандармерия, являясь весьма импотентным органо�…
Александр:
jurgis:
Писюн с глазами написал(а):
System of a Down
«вопрос армянскому радио» остался без ответа…
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Вы забыли , ещё по вашей логике , System of a Down наши земляки , но это пока они популярны , а так то хачи черномазые , понаехавшие )))
По чьей — вашей?…
Юрий:
Вы забыли , ещё по вашей логике , System of a Down наши земляки , но это пока они популярны , а так то хачи черномазые , понаехавшие )))…
Другой Александр:
Юрий написал(а):
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде к…
Tadevusz:
Эх, а былі часы, што адну такую метадычку скасавалі па маёй скарзе. Там, праўда, веруючыя сем’і да праблемных аднесьлі….…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Да тоже достаточно необычно, почему нет.…
G D:
Другой Александр написал(а):
На самом деле запросто) Большинство «маленьких любителей экстремизма» в эту тему лезут чтоб выглядеть крутыми среди сверстников, �…
Дружище Христос:
Юрий написал(а):
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде к…
Ляяяя хорошо что хоть так закончилось, рад за чуваков
Ну, во Франции это норма. Там «новые французы» с весьма загорелой кожей занимаються подобным промыслом в открытую. А жандармерия, являясь весьма импотентным органом, способна только дальнобойщиков кошмарить, так так с них можно немного поживитися, а с «новых» что возьмёшь?
Да, наши металлические люди очень душевные и добрые!
думстер-бумбстер написал(а):
Да, наши металлические люди очень душевные и добрые!
Но не все.
Недавно была новость, что гитарист Possessed не поделил листву с соседом, из-за чего был убит.