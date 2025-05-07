Organectomy
07.05.2025

ORGANECTOMY ограбили во Франции. Плохая новость и хорошая

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Брутал-дэз/слэм-метал группа ORGANECTOMY из Новой Зеландии, отправившись на европейские гастроли с ABORTED, CRYPTA и THE ZENITH PASSAGE, не ожидала подвоха. Ибо, возможно, в Зеландии тихо-спокойно, безопасно и не воруют.

Однако проснувшись 7 мая во французском Лионе, музыканты поняли, что остались вообще ни с чем. В туровый автобус, пока они отдыхали, проник какой-то сукин сын (или несколько), вынеся и аппаратуру, и личные вещи, и паспорта, и деньги, которые парни успели выручить в туре.

«Как вы понимаете, играть в суппорте в дэз-метал турне на другой стороне планеты и остаться без ничего — это невероятный удар, а также, к сожалению, ощущение, что своих вещей мы больше не увидим. Пожалуйста, если можете, помогите нам хоть как-то, а не можете, так расшарьте этот пост», — попросили ORGANECTOMY в соцсетях, запустив краудфандинг.

И тут — хорошая новость!

Метал-сообщество, как бы трудно ни приходилось, как бы ни проседал уровень жизни и ни таял шоубиз, все еще чрезвычайно сплоченное, и эмпатия волосатым любителям экстремальных мелодий и ритмов по-прежнему не чужда. За 17 часов, как была запущена кампания, из $11600, в которые музыканты оценили возможность двигаться дальше, было собрано $12050 — и, возможно, к завтрашнему дню будет еще больше. И это действительно круто — как бы мерзко ни вели себя воры-ублюдки. Выступления ORGANECTOMY в туре продолжатся — ну а проблему с документами они, надеюсь, решат с полицией и властями.

На радостях — и с гордостью за своих — смотрим клип.

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4 комментария

  • Александр написал(а):

    Ляяяя хорошо что хоть так закончилось, рад за чуваков

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  • Metaller555 написал(а):

    Ну, во Франции это норма. Там «новые французы» с весьма загорелой кожей занимаються подобным промыслом в открытую. А жандармерия, являясь весьма импотентным органом, способна только дальнобойщиков кошмарить, так так с них можно немного поживитися, а с «новых» что возьмёшь?

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  • думстер-бумбстер написал(а):

    Да, наши металлические люди очень душевные и добрые!

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  • Чорны написал(а):

    думстер-бумбстер написал(а):
    Да, наши металлические люди очень душевные и добрые!
    Но не все.
    Недавно была новость, что гитарист Possessed не поделил листву с соседом, из-за чего был убит.

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