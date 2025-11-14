Опрос: 70% меломанов предпочтут хороший концерт хорошему сексу

Live Nation провели глобальный опрос среди любителей музыки (ну, очевидно: это крупнейший мировой концертный организатор, вряд ли в круг опрошенных попали дачницы-пенсионерки), какой вид времяпровождения/развлечения они предпочтут: выступление любимого артиста, прекрасный фильм, прекрасный секс (без участия любимого артиста) или спортивные мероприятия. С большим отрывом победила музыка!

В опросе приняли участие 40,000 человек из 15 стран. 70% выбрали концерт из опции «концерт или секс». На вопрос: если б вам оставили только один вид развлечений до конца жизни: живая музыка, походы в кинотеатры или на спортивные мероприятия, — 39% предпочли музыку, 17% — кино и 14% — спорт.

93% респондентов ответили, что предпочтут тратить деньги на концерты вместо физносителей, подписок и стриминга.

