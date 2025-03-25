Офигели ли!.. Новинка HATE «Iphigenia»Новинки и новости
Пока общественность замерла в предвкушении 454270 тысяч новых риффов от Kirk Hammett, подоспел многообещающий польский анонс. Adam ‘Sinner’ Buszko объявил в выходе нового альбома HATE Bellum Regiis в начале мая, презентовав красочное видео на тему «Iphigenia».
И хотя, произнеся название вслух ни о чем не подозревающему русскоязычному человеку, ему неминуемо почудится что-то связанное с офигением, дело, конечно, в древнегреческой классике и мифической женщине по имени Ифигения.
«В древнегреческой мифологии Ифигения была дочерью царя Агамемнона и царицы Клитемнестры, принцессой Микен. Когда я писал эту песню, музыка появилась первой, однако хотелось наполнить ее глубоким смыслом, и история Ифигении идеально легла на звуковую основу. Это рассказ о жертве во имя высшей цели. Причем пример Ифигении больше всего поражает тем, что у нее есть выбор: она может спасти свою жизнь, однако решает принять смерть, чтобы поддержать греков в Троянской войне.
Это история жертвы, которая со времен Эсхила и Еврипида продолжает разделять слушателей. Был ли ее отец чудовищем, раз оказался готов принести дочь в жертву под давлением своих военачальников и добиться благосклонности Артемиды? А ее собственный поступок — это подвиг или результат промывания мозгов, если она сама идет на смерть ради своего народа?»
Сложные темы, эпичная песня, эффектный клип. Нет повода не смотреть!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 211
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3 комментария
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Комментарии
jeronimo:
хейт в какой то момент стал больше бегемотом чем сам бегемот…
СиРОЖА:
Помню как то лет 10 назад Хэммет (по его словам) тоже сочинил кучу риффов для альбома, а потом потерял девайс на котором они якобы были записаны. Подозреваю что что то …
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
Пока СиРОЖА писал свой полный зависти и желчи пост, я сочинил еще 215 рифов и 114 соляков
А потом проснулся вуахаха…
40PT:
G D:
Дед Аким написал(а):
Даже самому неудобно стало. Майли актриса, певица, личность, яркая, харизматичная. Уровень Шакиры, Тины Тернер, Милен Фармер и Мадонны
Фа…
jurgai:
музыкально и эстетически фигения какая-то септико-бегемотная мажорная вышла…
Mustdie:
Кирк Хэммет:
Пока СиРОЖА писал свой полный зависти и желчи пост, я сочинил еще 215 рифов и 114 соляков …
Дед Аким:
Даже самому неудобно стало. Майли актриса, певица, личность, яркая, харизматичная. Уровень Шакиры, Тины Тернер, Милен Фармер и Мадонны…
Дед Аким:
Харизма Майли, она высунула полностью язык, а язык длинный и классный, как подумаешь, что она может им делать (ведь не зря высовывает), блин какой я оказывается пошля�…
Тварь:
Дед Аким:
Оказывается Майли эту песню, этот шедевр тоже исполняла, ой какой кайфон, все три варианта приведу…
Дед Аким:
Майли Сайрус, новая работа, ой как хороша певица, она не поет бездумно, как бы это сказать бережно к материалу относится, с душой и по разному песни исполняет, как акт…
звучит абсолютно как Septicflesh
музыкально и эстетически фигения какая-то септико-бегемотная мажорная вышла
хейт в какой то момент стал больше бегемотом чем сам бегемот