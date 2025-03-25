hate band
25.03.2025

Офигели ли!.. Новинка HATE «Iphigenia»

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Пока общественность замерла в предвкушении 454270 тысяч новых риффов от Kirk Hammett, подоспел многообещающий польский анонс. Adam ‘Sinner’ Buszko объявил в выходе нового альбома HATE Bellum Regiis в начале мая, презентовав красочное видео на тему «Iphigenia».

И хотя, произнеся название вслух ни о чем не подозревающему русскоязычному человеку, ему неминуемо почудится что-то связанное с офигением, дело, конечно, в древнегреческой классике и мифической женщине по имени Ифигения.

«В древнегреческой мифологии Ифигения была дочерью царя Агамемнона и царицы Клитемнестры, принцессой Микен. Когда я писал эту песню, музыка появилась первой, однако хотелось наполнить ее глубоким смыслом, и история Ифигении идеально легла на звуковую основу. Это рассказ о жертве во имя высшей цели. Причем пример Ифигении больше всего поражает тем, что у нее есть выбор: она может спасти свою жизнь, однако решает принять смерть, чтобы поддержать греков в Троянской войне.

Это история жертвы, которая со времен Эсхила и Еврипида продолжает разделять слушателей. Был ли ее отец чудовищем, раз оказался готов принести дочь в жертву под давлением своих военачальников и добиться благосклонности Артемиды? А ее собственный поступок — это подвиг или результат промывания мозгов, если она сама идет на смерть ради своего народа?»

Сложные темы, эпичная песня, эффектный клип. Нет повода не смотреть!

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3 комментария

  • Mustdie написал(а):

    звучит абсолютно как Septicflesh

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  • jurgai написал(а):

    музыкально и эстетически фигения какая-то септико-бегемотная мажорная вышлаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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  • jeronimo написал(а):

    хейт в какой то момент стал больше бегемотом чем сам бегемот

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