Одна в поле воин. Знакомимся с брутальной теткой из CORDYCEPS CORPSE

Одна в поле воин. Знакомимся с брутальной теткой из CORDYCEPS CORPSEБлог
Мы немного хихикали, глядя, как Fiendharon, оставшийся единственным участником POSTHUMOUS BLAPSPHEMER, играет брутал в одно лицо на концертах. Но… оказалось, так можно не только ему.
Девушка из Огайо по имени Nani Porter специализируется на слэм-гор-брутал-дэзе, и все в своем проекте CORDYCEPS CORPSE делает сама: играет на всех инструментах, орет, снимает видео, дизайнит… в общем, сплошная экономия, мизантропия и гарантия отсутствия любых альтернативных мнений да споров. Выступает она тоже одна — ну а чтобы не было скучно, приглашает на сцену публику или сама идет на танцпол. В свободное от музыки время она смотрит фильмы ужасов и документалки про катастрофы/аварии/преступления. Вдохновляется.
Как поведала сама Nani, она всегда хотела свою команду, но не желала терять время на поиски подходящих людей. Потому — справилась. В марте этого года был выпущен дебютный полноформатник From Flesh To Fluids, и вот вам, господа, клип на его титульный трек.
В Саратове есть Dracayna. Тоже всё одна делает и выступает.
Хех, а насчёт CC есть разговоры, что это трап или транс)…
Ахах, вот ведь нелепый дурак. Идти на концерт и что — в сотый раз слушать Мастер оф Паппетс или набивший оскомину Намбер оф зэ Бист? А с Памело�…
Млять это каким шизом надо быть чтобы за рванину миллиард зарядить
Да этот чел какой-то упоротый…
Ахах, вот ведь нелепый дурак. Идти на концерт и что — в сотый раз слушать Мастер оф Паппетс или набивший оскомину Намбер оф зэ Бист? А с Памело�…
Млять это каким шизом надо быть чтобы за рванину миллиард зарядить…
Да-да, а цену на прощальный тур сделаем на 10 долларов дороже. Вот ведь глупый старый рыжый пройдоха, не понимающий что например за один концерт Нирваны в оригинально…
Ахах, вот ведь нелепый дурак. Идти на концерт и что — в сотый раз слушать Мастер оф Паппетс или набивший оскомину Намбер оф зэ Бист? А с Памелой Андерсон или Мэрайя Ке�…
Как будто что-то плохое. Зато не записывают говняные…
Александр:
Вангую через пару лет совместные работы Нергала/Бегамота/ со СлипТокенами, да или со Slipknot, кто больше за щеку баксов задвинет …
ЭТО реально страшно