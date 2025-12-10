Одна в поле воин. Знакомимся с брутальной теткой из CORDYCEPS CORPSE

Мы немного хихикали, глядя, как Fiendharon, оставшийся единственным участником POSTHUMOUS BLAPSPHEMER, играет брутал в одно лицо на концертах. Но… оказалось, так можно не только ему.

Девушка из Огайо по имени Nani Porter специализируется на слэм-гор-брутал-дэзе, и все в своем проекте CORDYCEPS CORPSE делает сама: играет на всех инструментах, орет, снимает видео, дизайнит… в общем, сплошная экономия, мизантропия и гарантия отсутствия любых альтернативных мнений да споров. Выступает она тоже одна — ну а чтобы не было скучно, приглашает на сцену публику или сама идет на танцпол. В свободное от музыки время она смотрит фильмы ужасов и документалки про катастрофы/аварии/преступления. Вдохновляется.

Как поведала сама Nani, она всегда хотела свою команду, но не желала терять время на поиски подходящих людей. Потому — справилась. В марте этого года был выпущен дебютный полноформатник From Flesh To Fluids, и вот вам, господа, клип на его титульный трек.

