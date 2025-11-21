American Head Charge
Очень грустная история. Как вокалист AMERICAN HEAD CHARGE стал бомжом

На одном из ютуб-каналов, собирающем необычные — и как правило, сложные или стремные — истории людей, живущих на улице, появился разговор с Cameron Heacock, вокалистом некогда высоко взлетевшей ню-метал группы AMERICAN HEAD CHARGE, которую в конце 90-х — начале 00-х продвигал Rick Rubin (к коему она, в свою очередь, попала по рекомендации SYSTEM OF A DOWN), которая гастролировала со SLAYER, SLIPKNOT, RAMMSTEIN, но… слишком подсела на наркоту.

Музыкантов периодически забирали в рехаб, в 2005 году в туровом автобусе — в ту пору коллектив ездил с MUDVAYNE и LIFE OF AGONY — от передоза умер 27-летний гитарист Bryan Ottoson, и все стало настолько плохо, что продолжать адекватную активную творческую деятельность стало невозможно. И хотя попытки воссоединиться, что-то делать, играть снова вместе, предпринимались до 2017 года (тогда после тяжелой болезни умер основатель команды, басист Chad Hanks), серьезных успехов и стабильного состава они так добиться и не смогли.

В 2018-м вокалиста Cameron Heacock арестовали за кражу — ну и вот, много лет спустя, он появился в этом интервью: сидящий на фентаниле бомж, более пяти лет живущий в городском парке Лос-Анджелеса.

«Меня разыскивали некоторые друзья, — откровенничает он, — конечно, дерьмово, что так вышло, потому что я люблю музыку, люблю ее создавать, весь этот процесс. У меня в душе столько музыки! Я выкладываюсь на записях полностью: все, что у меня вообще есть. Два-три альбома я просто ношу в себе. Хочу их записать. Хотя бы просто для себя. Как терапию».

В общем, все очень печально. Хотя кроме них самих никто, вроде, и не виноват.

1 comment

  • goremyka написал(а):

    Личное мое наблюдение говорит — много (металистов,рокеров и т.д) садились на стакан (иногда слезая с него) и уходили в Вальгалу раньше срока https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif

    >>>

