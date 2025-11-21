Очень грустная история. Как вокалист AMERICAN HEAD CHARGE стал бомжом

Очень грустная история. Как вокалист AMERICAN HEAD CHARGE стал бомжомБлог
На одном из ютуб-каналов, собирающем необычные — и как правило, сложные или стремные — истории людей, живущих на улице, появился разговор с Cameron Heacock, вокалистом некогда высоко взлетевшей ню-метал группы AMERICAN HEAD CHARGE, которую в конце 90-х — начале 00-х продвигал Rick Rubin (к коему она, в свою очередь, попала по рекомендации SYSTEM OF A DOWN), которая гастролировала со SLAYER, SLIPKNOT, RAMMSTEIN, но… слишком подсела на наркоту.
Музыкантов периодически забирали в рехаб, в 2005 году в туровом автобусе — в ту пору коллектив ездил с MUDVAYNE и LIFE OF AGONY — от передоза умер 27-летний гитарист Bryan Ottoson, и все стало настолько плохо, что продолжать адекватную активную творческую деятельность стало невозможно. И хотя попытки воссоединиться, что-то делать, играть снова вместе, предпринимались до 2017 года (тогда после тяжелой болезни умер основатель команды, басист Chad Hanks), серьезных успехов и стабильного состава они так добиться и не смогли.
В 2018-м вокалиста Cameron Heacock арестовали за кражу — ну и вот, много лет спустя, он появился в этом интервью: сидящий на фентаниле бомж, более пяти лет живущий в городском парке Лос-Анджелеса.
«Меня разыскивали некоторые друзья, — откровенничает он, — конечно, дерьмово, что так вышло, потому что я люблю музыку, люблю ее создавать, весь этот процесс. У меня в душе столько музыки! Я выкладываюсь на записях полностью: все, что у меня вообще есть. Два-три альбома я просто ношу в себе. Хочу их записать. Хотя бы просто для себя. Как терапию».
В общем, все очень печально. Хотя кроме них самих никто, вроде, и не виноват.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 158
Комментарии
Другой Александр:
Polaris написал(а):
«Финны переживали из-за России веками» — ложь.
1. Нация финны, как и другие нации, сложилась в буржуазную эпоху. До неё никакой нации финны не бы…
goremyka:
Личное мое наблюдение говорит — много (металистов,рокеров и т.д) садились на стакан (иногда слезая с него) и уходили в Вальгалу раньше срока …
Тварь:
Ігор:
Polaris написал(а):
«Финны переживали из-за России веками» — ложь.
1. Нация финны, как и другие нации, сложилась в буржуазную эпоху. До неё никакой нации финны не бы…
Anastasiya:
Ых написал(а):
А где у них морбидэнджеловщина?
Я бы послушал.
Да и на «Gloomlord», и на «Foreverglade» есть такие отсылки, типа «Melting In The Necrosphere» или «Murk Above The Dark Moor», просто �…
Ых:
>> Из альбома в альбом их преследовали сравнения с MORBID ANGEL
А где у них морбидэнджеловщина?
Я бы послушал.…
Денис:
Eum написал(а):
екомендую ознакомиться и с предыдущими дисками — WORM реально своеобразны, отлично играют и простых музыкальных решений не ищут.
так они начи�…
Bloody JJ:
Другой Александр написал(а):
Ігнат Грыняыіцкі написал(а):
Калі б быў апошні дзень, я б усё роўна заваліў Алякcандра другога, на ўсялякі выпадак.
Третьим будеш�…
Камерад Шайтан:
какой-то (музыкально) мажорно-мыльный (ментально) пубертатный цырк с ручными «вампЫрами», перепачканный томатным кетчупом…
Eum:
Играли же крутой подвально-гнилостный дум-дэз, а тут — 12 мин Димму Боргира. Что-то их штормит.…
Polaris:
«Финны переживали из-за России веками» — ложь.
1. Нация финны, как и другие нации, сложилась в буржуазную эпоху. До неё никакой нации финны не было, а были подданные шве…
Другой Александр:
Ігнат Грыняыіцкі написал(а):
Калі б быў апошні дзень, я б усё роўна заваліў Алякcандра другога, на ўсялякі выпадак.
Третьим будешь. Меня уже два раза пыталис…
Александр:
Ігнат Грыняыіцкі написал(а):
Калі б быў апошні дзень, я б усё роўна заваліў Алякcандра другога, на ўсялякі выпадак.
Жаль что по итогу заваливаешь лишь за щеку…
Личное мое наблюдение говорит — много (металистов,рокеров и т.д) садились на стакан (иногда слезая с него) и уходили в Вальгалу раньше срока