«Новый стандарт современной мелодик готик-метал эры!» Смотрим клип CREMATORY «Destination»Новинки и новости
«Это по-настоящему жесткая песня, но в то же время припев в ней настолько цепляющий, что он буквально въедается в ушной канал и не отпускает, — прокомментировали CREMATORY титульный трек майского альбома Destination, — это мощнейший удар в лицо с великолепным припевом». И действительно, Феликс столько раз повторяет слово «десты-нэйш-шэн», что еще какое-то время из сознания его изгнать невозможно.
Итак, на подходе тринадцатый альбом коллектива — ну и, судя по анонсам, удивлять нас мало чем собираются, скорее радуя тех, кто группу еще по какой-то ностальгической причине забыть не успел. «Destination — это крутецкий микс готического метала 90-х типа Illusions в сочетании с мелодик дэз-метал гимнами типа Act Seven и современными электронными темами с немецкоязычной лирикой в стиле Revolution. Другими словами, новый стандарт современной мелодик готик-метал эры!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 270
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7 комментариев
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Комментарии
Анатоль:
Клавишница жена барабанщика, а он в группе главный. как макрон во франции…
Дед Аким:
Отличный шведский павер-хэви метал. Песни в основном войнах, подвигах, героизме, исторических сражениях и событиях. В группе до недавнего времени играл Томми Юханс�…
Денис:
По поводу материала вопросов нет — норм, после не совсем удачных альбомов начала — середины 10-х реабилитируются… Но лишний раз не могу не отметить…. Что ж клавишниц�…
Тварь:
griwski:
Pat:
G D:
После истории с удалением отовсюду изображений Уорда (не говоря уже о Дио и временах проектах Heaven’n’Hell) предстоящее событие выглядит даже более лицемерным, нежели в�…
Александр:
Мля чо у них с клавишни(цей)ком вечно, что 30 лет назад что сейчас …
думстер-бумбстер:
Death:
Тварь:
W8tan:
jurgis:
Всемогущий Richard Benson их всех одним мизинцем уделает https://www.youtube.com/watch?v=znD8tXq6edg&list=RDEMBKtqXrT6SqHx…
Особо их не слушал никогда, хотя и много слышал.
Мля чо у них с клавишни(цей)ком вечно, что 30 лет назад что сейчас
17 альбом
Фол эвэй, Фол бихайнд, Фол инто, Фол бэк Фол давн)
>мелодик дэз-метал гимнами типа Act Seven
Што?
По поводу материала вопросов нет — норм, после не совсем удачных альбомов начала — середины 10-х реабилитируются… Но лишний раз не могу не отметить…. Что ж клавишница у них страшная такая?! Её, как и жену французского президента Макрона, нужно проверить — не трансгендер ли?
Клавишница жена барабанщика, а он в группе главный. как макрон во франции