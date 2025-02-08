crematory
08.02.2025

«Новый стандарт современной мелодик готик-метал эры!» Смотрим клип CREMATORY «Destination»

Новинки и новости

«Это по-настоящему жесткая песня, но в то же время припев в ней настолько цепляющий, что он буквально въедается в ушной канал и не отпускает, — прокомментировали CREMATORY титульный трек майского альбома Destination, — это мощнейший удар в лицо с великолепным припевом». И действительно, Феликс столько раз повторяет слово «десты-нэйш-шэн», что еще какое-то время из сознания его изгнать невозможно.

Итак, на подходе тринадцатый альбом коллектива — ну и, судя по анонсам, удивлять нас мало чем собираются, скорее радуя тех, кто группу еще по какой-то ностальгической причине забыть не успел. «Destination — это крутецкий микс готического метала 90-х типа Illusions в сочетании с мелодик дэз-метал гимнами типа Act Seven и современными электронными темами с немецкоязычной лирикой в стиле Revolution. Другими словами, новый стандарт современной мелодик готик-метал эры!»

Количество просмотров: 270

Читайте также:

7 комментариев

  • думстер-бумбстер написал(а):

    Особо их не слушал никогда, хотя и много слышал.https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • Александр написал(а):

    Мля чо у них с клавишни(цей)ком вечно, что 30 лет назад что сейчас https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

    >>>
  • Pat написал(а):

    17 альбом

    >>>
  • griwski написал(а):

    Фол эвэй, Фол бихайнд, Фол инто, Фол бэк Фол давн)

    >>>
  • Тварь написал(а):

    >мелодик дэз-метал гимнами типа Act Seven
    Што?

    >>>
  • Денис написал(а):

    По поводу материала вопросов нет — норм, после не совсем удачных альбомов начала — середины 10-х реабилитируются… Но лишний раз не могу не отметить…. Что ж клавишница у них страшная такая?! Её, как и жену французского президента Макрона, нужно проверить — не трансгендер ли?

    >>>
  • Анатоль написал(а):

    Клавишница жена барабанщика, а он в группе главный. как макрон во франции

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *