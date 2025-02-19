MACHINE HEAD new
19.02.2025

Новый сингл MACHINE HEAD «Unbound»

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MACHINE HEAD вступили в новый год с новым альбомом — так, на апрель назначен выход диска Unatoned. Ну или, как они полюбили стилизовать, UNATØNED. К слову, эти «Ø» в названии и треклисте вызвали немедленную ассоциацию с предшественником Of Kingdom And Crown aka ØF KINGDØM AND CRØWN — ну и послушав свежереализованный сингл «Unbøund», убеждаешься, что ассоциация вовсе не лишняя.

C 2024-го в MACHINE HEAD новая кровь: гитарист Reece Scruggs (ex-HAVOK), сменивший Wacław «Vogg» Kiełtyka. Но… Разницу вы едва ли заметите. Имхо, в какой-то момент «машиноголовые» четко определили собственные рамки, курс, подходы, небольшую амплитуду экспериментов — и до тех пор, пока это работает (а это работает), будут делать примерно то же, вне зависимости от инструментального состава. Был бы жив-здоров Robb Flynn.

Хороший трек, типичный фестивальный грув-боевик. Крутой рифф. Будем ждать диск.

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