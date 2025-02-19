Новый сингл MACHINE HEAD «Unbound»Новинки и новости
MACHINE HEAD вступили в новый год с новым альбомом — так, на апрель назначен выход диска Unatoned. Ну или, как они полюбили стилизовать, UNATØNED. К слову, эти «Ø» в названии и треклисте вызвали немедленную ассоциацию с предшественником Of Kingdom And Crown aka ØF KINGDØM AND CRØWN — ну и послушав свежереализованный сингл «Unbøund», убеждаешься, что ассоциация вовсе не лишняя.
C 2024-го в MACHINE HEAD новая кровь: гитарист Reece Scruggs (ex-HAVOK), сменивший Wacław «Vogg» Kiełtyka. Но… Разницу вы едва ли заметите. Имхо, в какой-то момент «машиноголовые» четко определили собственные рамки, курс, подходы, небольшую амплитуду экспериментов — и до тех пор, пока это работает (а это работает), будут делать примерно то же, вне зависимости от инструментального состава. Был бы жив-здоров Robb Flynn.
Хороший трек, типичный фестивальный грув-боевик. Крутой рифф. Будем ждать диск.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 77
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николай:
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G D:
jurgai написал(а):
G D написал(а):
Старик Осборн уже сдал назад и заявил, что просто не вытянет целый сэтлист.
Собственно, что и ожидалось.
сколько сможет столько и …
Виктор:
jurgai:
G D написал(а):
Старик Осборн уже сдал назад и заявил, что просто не вытянет целый сэтлист.
Собственно, что и ожидалось.
сколько сможет столько и выступит. бил…
Anna Stasiya:
Новый материал белорусских электро-блэковых революционеров, создававших странные кроссжанровые штуки, когда это еще не стало трендом, пришлось ждать шесть лет. Ал…
G D:
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Бармалей:
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