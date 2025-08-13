Новый сингл BELPHEGOR ‘Sanctus Diaboli Confidimus’Новинки и новости
«Симбиоз демонического дэз и блэк-метала. Прославление Дьявола. Гипнотический гимн страсти, адскому огню и железной дисциплине. Это призыв к абсолютной свободе — следовать собственным путем, властвовать на своей территории».
Иными словами, BELPHEGOR подписали контракт с лейблом Reigning Phoenix Music, и пусть всякие там трепещут в предвкушении очередной сотоны.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
Комментарии
Anastasiya:
Update: после восьми дней в коме и антибиотиков Фил очухался и уже в порядке. Ура!…
Ых:
Вот тут: https://www.dropbox.com/scl/fi/iy8zxvktbal9f5vsmjuj4/Articles.docx?rlkey=ox5tp06hdvwrm27pldxthbz31&st=mz2wr4ap&dl=0
Есть также перевод большой статьи Бойда «Вспоминая ЛаВея». Она была п�…
Другой Александр:
«Надеваю балаклаву, покрываю себя тайной
Пусть все знают, кто хозяин на блоках районов спальных…»
Рэп, как известно, это кал, но бывают прикольные исключения, кото�…
atr:
Anastasiya написал(а):
Bronco написал(а):
Настя, спасибо за интервью. Вспомнил старый-добрый М-журнал. Хорошо бы и дальше разбавлять сайт беседами со знаменитостями.
�…
Дед Аким:
Вот шедевр нашел, какая-то смесь из Deep Purple и Black Sabbath, нет искаженного вокала и гитар, но при этом реально тяжело, тяжелее многих Чмошников из Дэза и Блэка, музыканты в�…
Дед Аким:
Новинки
Будет мало, но качественно, я все ещё под впечатлением от предыдущей загрузки Эри�…
Назар Василич:
Ых написал(а):
Есть переведённые на русский язык статьи примерно десятилетней давности — в одной Винсент рассказывает свою историю ухода из CoS, а в трёх други�…
Дед Аким:
P.S. 2. Настолько погрузился в Тину и Эрика, что не заметил. Дьявол кроется в мелочах. В песне принимали участие Марк Нопфлер, Рэй Купер, Фил Коллинз, Элтон Джон, именно �…
Дед Аким:
Британская элита, великий гитарист и композитор. Эрик Клэптон. Подобное испытывал, когда загружал Тину Тернер, огромный багаж творчества, хитов, мощь и красота муз�…
Potato Lich:
D написал(а):
В 80х были звёзды в тяжелой музыке, был ажиотаж, становление.А сейчас практически нету звёзд,актуальности, законодателей..
Законодатели, звезды, а�…
D:
Potato Lich Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Юрий написал(а):
Групп херова куча стало , а вот что бы реально не выключать неделями альбом из плеера , и ежедневно наслаждаться это�…
Тварь:
Другой Александр:
Potato Lich написал(а):
Юрий написал(а):
Групп херова куча стало , а вот что бы реально не выключать неделями альбом из плеера , и ежедневно наслаждаться этой музыкой…
