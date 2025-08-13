belphegor
Новый сингл BELPHEGOR ‘Sanctus Diaboli Confidimus’

«Симбиоз демонического дэз и блэк-метала. Прославление Дьявола. Гипнотический гимн страсти, адскому огню и железной дисциплине. Это призыв к абсолютной свободе — следовать собственным путем, властвовать на своей территории».

Иными словами, BELPHEGOR подписали контракт с лейблом Reigning Phoenix Music, и пусть всякие там трепещут в предвкушении очередной сотоны.

