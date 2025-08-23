Новый сингл 1914 «1916 (The Südtirol Offensive)»Новинки и новости
«Если вы внезапно пропустили наш новый боевик — врубайте погромче!» Немного истории. «С 15 мая по 10 июня 1916 года на Итальянском фронте разгорелось одно из самых ожесточенных сражений: Битва при Азиаго, также известная как Трентинское наступление. Австро-венгерская армия нанесла мощный внезапный удар, рассчитывая сокрушить итальянские войска и прорваться к Венецианской равнине. Почти 200 батальонов и 2000 орудий, включая 280 тяжелых артиллерийских установок, были сосредоточены в Трентино.
Итальянцы оказались застигнуты врасплох и были отброшены назад — но выстояли, оказывая яростное сопротивление. Общие потери обеих сторон составили около 230 000 человек — чудовищная цена военной кампании. Жестокое напоминание о горной битве, определившей это это направление фронта. 2000 пушек — более чем достаточно, не так ли?»
С новыми уроками военной истории украинский 1914, откатавший в этом году тур по европейским площадкам (а в следующем, надеюсь, увижу группу в США на Maryland Deathfest), анонсировал на ноябрь альбом Viribus Unitis, сингл которого «1916 (The Südtirol Offensive)», посвященный вышеописанному эпизоду, можно послушать прямо здесь и сейчас.
Пара любопытных гостей на будущем альбоме: Aaron Stainthorpe на «1918 Pt. 3: ADE (A Duty to Escape)», Christopher Scott из PRECIOUS DEATH на «1918 Pt. 2: POW (Prisoner of War)», Jerome Reuter из ROME «1919 (The Home Where I Died)». Лирически — еще одна тяжелая концептуальная повесть об испытаниях не забытой войны.
Это история о том, как война и величие империи ослепляют, как пламя сражений превращается в осознание и принятие реальности, как приходит пробуждение и меняются ценности. Это путь через плен и освобождение. Это история о несгибаемой воле к жизни и надежде посреди ужаса и кровавой бойни. История о новой маленькой жизни, которая меняет все правила и заставляет смотреть на привычное иначе.
Это история о любви.
История о потере и смерти.
Viribus Unitis — это когда боль, смерть, утраты, одиночество и страх окружают тебя со всех сторон. Но ты все равно остаешься несокрушимым.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 186
2 комментария
Комментарии
kvltist:
Тварь:
Никогда не понимал хайпа вокруг этой группы.
В принципе не понимаю сладж и сауферн как класс. …
Ігор:
Вчера прослушал новые синглы от 1914 и Natural Spirit,и к сожалению,ни одни ни другие не впечатлили.И тем не менее, надеюсь,что альбомы будут не хуже своих предшественников.…
Gennadius777:
Nokt написал(а):
Настя, КАК ТАК случилось, что ты не была на MDB??????
Паразіты збс, очень танцевальная музыка, хочу еще раз, надо их где-то ловить в этом году, а где — …
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
А что пишут участники Мастодонт? я правильно понимаю, что они чуть ли не врагами расстались?
Ну, там сложно было да. Написали, что расстроены…
Merzbow:
А что пишут участники Мастодонт? я правильно понимаю, что они чуть ли не врагами расстались?…
jurgis:
Nokt:
Настя, КАК ТАК случилось, что ты не была на MDB??????
Паразіты збс, очень танцевальная музыка, хочу еще раз, надо их где-то ловить в этом году, а где — непонятно…
Александр:
Ля, действительно какая то грустная и совсем неожиданная новость, как бы это глупо не звучало…
W8tan:
Ужас…
Димоназ:
странный сет лист конечно )) керри кинг где , статк , по блэку тьюдер просто всех уделали , малеволент криэйшн , сильванна , даин фетус , абсу , гаэрея , авульсед , майхем…
atr:
Что-то вечно: на выступлении Гуталакс сортир как краудсёрфил в 2010х, так краудсёрфит и сейчас.…
Anastasiya:
Вчера прослушал новые синглы от 1914 и Natural Spirit,и к сожалению,ни одни ни другие не впечатлили.И тем не менее, надеюсь,что альбомы будут не хуже своих предшественников.
крайний альбом был хорош подождем каким новый выйдет