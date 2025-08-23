band new album
Новый сингл 1914 «1916 (The Südtirol Offensive)»

Новинки и новости

«Если вы внезапно пропустили наш новый боевик — врубайте погромче!» Немного истории. «С 15 мая по 10 июня 1916 года на Итальянском фронте разгорелось одно из самых ожесточенных сражений: Битва при Азиаго, также известная как Трентинское наступление. Австро-венгерская армия нанесла мощный внезапный удар, рассчитывая сокрушить итальянские войска и прорваться к Венецианской равнине. Почти 200 батальонов и 2000 орудий, включая 280 тяжелых артиллерийских установок, были сосредоточены в Трентино.

Итальянцы оказались застигнуты врасплох и были отброшены назад — но выстояли, оказывая яростное сопротивление. Общие потери обеих сторон составили около 230 000 человек — чудовищная цена военной кампании. Жестокое напоминание о горной битве, определившей это это направление фронта. 2000 пушек — более чем достаточно, не так ли?»

С новыми уроками военной истории украинский 1914, откатавший в этом году тур по европейским площадкам (а в следующем, надеюсь, увижу группу в США на Maryland Deathfest), анонсировал на ноябрь альбом Viribus Unitis, сингл которого «1916 (The Südtirol Offensive)», посвященный вышеописанному эпизоду, можно послушать прямо здесь и сейчас.

Пара любопытных гостей на будущем альбоме: Aaron Stainthorpe на «1918 Pt. 3: ADE (A Duty to Escape)», Christopher Scott из PRECIOUS DEATH на «1918 Pt. 2: POW (Prisoner of War)», Jerome Reuter из ROME «1919 (The Home Where I Died)». Лирически — еще одна тяжелая концептуальная повесть об испытаниях не забытой войны.

Это история о том, как война и величие империи ослепляют, как пламя сражений превращается в осознание и принятие реальности, как приходит пробуждение и меняются ценности. Это путь через плен и освобождение. Это история о несгибаемой воле к жизни и надежде посреди ужаса и кровавой бойни. История о новой маленькой жизни, которая меняет все правила и заставляет смотреть на привычное иначе.

Это история о любви.
История о потере и смерти.

Viribus Unitis — это когда боль, смерть, утраты, одиночество и страх окружают тебя со всех сторон. Но ты все равно остаешься несокрушимым.

2 комментария

  • Ігор написал(а):

    Вчера прослушал новые синглы от 1914 и Natural Spirit,и к сожалению,ни одни ни другие не впечатлили.И тем не менее, надеюсь,что альбомы будут не хуже своих предшественников.

    >>>
  • kvltist написал(а):

    крайний альбом был хорошhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif подождем каким новый выйдетhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

    >>>

