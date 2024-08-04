Hellfest Part
04.08.2024

Новый клип JINJER «Someone’s Daughter»

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После альбома Wallflowers прошло три года, и в интервью JINJER говорили, мол, вообще не торопятся с продолжением. В 2022-м они, с позволения Министерства культуры, покинули Украину — и тех пор катаются по миру, турам да фестивалям, собирают средства для ВСУ и вообще служат, как это позиционировалось, культурными посланниками страны.

Тем не менее, к 2024-му лейбл начал ласково давить — и после майского концертника Live In Los Angeles коллектив плотно занялся работой над будущим диском. При этом Татьяна полностью взяла на себя работу над лирикой — так что, наверное, неудивительно, что выпущенный на днях сингл и клип «Someone’s Daughter» несет мощный феминистический-жизнеутверждающий посыл.

«Это художественная попытка пролить свет на внутренний мир женщины, которая в различных жизненных условиях принимает роли, исторически характерные для мужчин».

Что тут добавить? Красочный, высокохудожественный клип, замечательно проработанные образы — ну и JINJER определенно не откажешь в умении звучать всякий раз немного иначе, однако стопроцентно узнаваемо. Великолепная бас-гитара, убедительная, как всегда, Татьяна — и хотя, музыка и группа, конечно, на любителя, посмотреть стоит.

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