pit diaper adult
05.12.2024

Новое слово в концертном мерче: подгузник для мошпита

Новинки и новости

Еще одна потрясающая новинка маркетологов из Liquid Death: драммер Ben Koller (CONVERGE, MUTOID MAN, KILLER BE KILLED, ALL PIGS MUST DIE) показал стильный, модный кожаный подгузник для взрослых посетителей концертов, которые любят попить пивка воды и послэмиться. «Если вы хоть однажды ходили на концерты, то знаете: самое страшное место в зале — не мошпит! Это — туалет!»

«Pit Diaper эффективно удерживает переработанную воду Liquid Death и мгновенно нейтрализует запахи. С ним вы никогда не покинете мошпит, не пропустите любимую песню и не будете беспокоиться о протекании.

Оснащенные вкладышами Depend Guards для мужчин, подгузники имеют стильный дизайн с использованием премиальной, экологически чистой стеганой экокожи, украшенной цепями и шипами. Такой аксессуар гармонично впишется в любой образ.

Коллер подтверждает: «Шоу не может остановиться из-за похода в сортир. С Pit Diaper я могу пить сколько угодно воды и ровно стучать, не пропуская ни удара!»

Стоит роскошная и невероятно необходимая каждому мужчине новинка $75, больше деталей, картинок (а также шанс заказать) тут. Robb Flynn, наверное, уже прикупил.

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