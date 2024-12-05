Новое слово в концертном мерче: подгузник для мошпита

Новое слово в концертном мерче: подгузник для мошпитаНовинки и новости
Еще одна потрясающая новинка маркетологов из Liquid Death: драммер Ben Koller (CONVERGE, MUTOID MAN, KILLER BE KILLED, ALL PIGS MUST DIE) показал стильный, модный кожаный подгузник для взрослых посетителей концертов, которые любят попить
пивка воды и послэмиться. «Если вы хоть однажды ходили на концерты, то знаете: самое страшное место в зале — не мошпит! Это — туалет!»
«Pit Diaper эффективно удерживает переработанную воду Liquid Death и мгновенно нейтрализует запахи. С ним вы никогда не покинете мошпит, не пропустите любимую песню и не будете беспокоиться о протекании.
Оснащенные вкладышами Depend Guards для мужчин, подгузники имеют стильный дизайн с использованием премиальной, экологически чистой стеганой экокожи, украшенной цепями и шипами. Такой аксессуар гармонично впишется в любой образ.
Коллер подтверждает: «Шоу не может остановиться из-за похода в сортир. С Pit Diaper я могу пить сколько угодно воды и ровно стучать, не пропуская ни удара!»
Стоит роскошная и невероятно необходимая каждому мужчине новинка $75, больше деталей, картинок (а также шанс заказать) тут. Robb Flynn, наверное, уже прикупил.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
Читайте также:
- Смотрим на реюнион SLAYER… под соусом
- Мерч лета: маринованные огурчики от MASTODON!
- Попсовая фирма косметики представила корпспеинт-сет в гробу
- Идея подарка номер 01122023: книжка-раскраска CANNIBAL CORPSE
- Писюны для сильных духом: GWAR представили коллекцию секс-игрушек
- DEF LEPPARD представили линейку косметики для девочек
- Трушная идея подарка на новый год: уходовые маски для лица с корпспейнтом
- Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
- Мерч настоящего. RAMMSTEIN объединились с модным брендом Balenciaga; угадайте, почем теперь майка группы
- Китайский метал-мерч: «Мужская футболка для младенцев с уничтожением детей» и другие новинки сезона!
Обновления
-
Jeff «Mantas» Dunn навсегда уходит из VENOM INC.
-
FALLING IN REVERSE, Ronnie Radke: «Вы всего лишь сраные фанаты, вы ничего не понимаете»
-
Joseph Duplantier, GOJIRA: «Вы должны стать веганами, это уже вопрос выживания человечества»
-
Три самые необычные смерти музыкантов во время концертов
-
Charlie Benante из ANTHRAX: «Spotify — это место, где музыка умирает»
-
Способ отъема денег у фэнов номер 325: изобразить, что у вокалиста группы рак, и запустить краудфандинг
-
Mina Caputo из LIFE OF AGONY снова станет мужчиной: «Никому не пожелаю быть трансгендером»
-
Цитата. Patrick Mameli, PESTILENCE о переезде в Таиланд: «Я не могу здесь расслабиться, жить спокойно»
-
Из пропущенного в 2024-м: суперпроект PARFAXITAS
-
Элитистам вход воспрещен: пародийная группа DIMMU BONGIR про блэк-метал и траву
Комментарии
Harvey Keitel:
Сложное элитарное искусство, оружие в борьбе с богом , светом и человечеством…
Father Trixter:
Юрий написал(а):
рок слушаю с 1984 года Юрий, продолжайте слушать РОК, не волнуйтесь, нахуя вам эти волнения.
Просто гляньте видео, на которое дрочат подростки …
Спадар Антось:
Вопросик написал(а):
Ничего себе, Настя Самотыя хвалит группу Pestilentia, что-то сдохло в лесе (Северной Каролины). Я на днях читал, Настя, твои старые обзоры на разн�…
Potato Lich:
Вопросик написал(а):
Или как обычно, за последние 25 лет, мерилом качества банды/ее музла является жанровая новизна, разнообразие, инновации и необычность (чит�…
Anastasiya:
Вопросик написал(а):
Здесь что, премодерация постов есть нонеча? )
Глобально нет, но система сама срабатывает и отправляет на проверку, когда ей что-то каже�…
jurgis:
Вопросик:
Вопросик:
Ничего себе, Настя Самотыя хвалит группу Pestilentia, что-то сдохло в лесе (Северной Каролины). Я на днях читал, Настя, твои старые обзоры на разные минские концерты, и посл…
Юрий:
Назар Василич:
Юрий написал(а):
Молодец мужик , что ни о чём не жалеет , ибо можно существовать лет 100 , а можно жить лет 30 — 40 , и судя по всему он выбрал жизнь , а не вялотекущее с…
jurgis:
Дружище Христос:
Юрий написал(а):
Молодец мужик , что ни о чём не жалеет , ибо можно существовать лет 100 , а можно жить лет 30 — 40 , и судя по всему он выбрал жизнь , а не вялотекущее с…
Виктор:
Юрий написал(а):
Молодец мужик , что ни о чём не жалеет , ибо можно существовать лет 100 , а можно жить лет 30 — 40 , и судя по всему он выбрал жизнь , а не вялотекущее с…
Добавить комментарий