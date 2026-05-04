Hypothermia
04.05.2026

Новинки: свежий миник HYPOTHERMIA и целое кино про его запись

Новинки и новости

HYPOTHERMIA — группа, созданная в 2001 году Kim Carlsson из LIFELOVER, в которой позже появились его коллеги по KALL. «Жизнелюбивый», как все у Кима, инструментальный пост-метал (с некоторых пор; начинали они все-таки с блэка), минималистичный и скупой на вариативность, зацикленно-трансовый, он, словно заиндевелое черное зеркало, проецирует внутренний непокой, то ли грустно утешая, то ли загоняя еще глубже, то ли все сразу.

Последний лонгплей HYPOTHERMIA Svartkonst вышел в 2015 году — и в очередной раз разочаровал всех, кто жаждал возвращения саунда к депрессивной черноте. Таковым от свежего трехпесенного миника Myrsubiaergh, который появился пару дней назад, ожидать тем более нечего. Любителям же построковой меланхолии можно попробовать.

Ну а ежели есть прям фанаты, рекомендую документалку о том, как записывался релиз. Места там решительно живпописные.

