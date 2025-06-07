paradiselostascension
07.06.2025

Новинки: премьера синглов PARADISE LOST и AMORPHIS

Новинки и новости

Любопытное совпадение: в один день сингла будущих альбомов представили AMORPHIS и PARADISE LOST, выкатив затравку к сентябрьским полноформатникам: 15-й диск финнов Borderland и 17-й Ascension англичан.

По большому счету, не удивили ни те, ни другие: холодный монолитно-тяжелый гитарный думовый мрак от PL в теме «Silence Like The Grave», идеально продолжающий линию последних релизов, однако менее запоминающийся, чем, например, «Fall From Grace» c предыдущего лонгплея.

И совершенно конфетный, гладенько запродюсированный хитовый трек от AMORPHIS, — от которого будут в восторге фанаты их позднего творчества и в очередной раз поплюются поклонники раннего.

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2 комментария

  • Юрий написал(а):

    AMORPHIS скоро на дискотеку 80х .на Авторадио , будут приглашать , попся попснёй , реально если не знал бы , что это они , то подумал , что жена на кухне Муз.ТВ фоном включила )) Хотя она попсу то же не слушает…
    PARADISE LOST и не удивил , и не разочаровал , всё ровно.

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Совпадение еще более мистическое, чем кажется на первый взгляд: оба сингла еще, к тому же, и хуйня!

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