Новинки: премьера синглов PARADISE LOST и AMORPHIS

Новинки: премьера синглов PARADISE LOST и AMORPHISНовинки и новости
Любопытное совпадение: в один день сингла будущих альбомов представили AMORPHIS и PARADISE LOST, выкатив затравку к сентябрьским полноформатникам: 15-й диск финнов Borderland и 17-й Ascension англичан.
По большому счету, не удивили ни те, ни другие: холодный монолитно-тяжелый гитарный думовый мрак от PL в теме «Silence Like The Grave», идеально продолжающий линию последних релизов, однако менее запоминающийся, чем, например, «Fall From Grace» c предыдущего лонгплея.
И совершенно конфетный, гладенько запродюсированный хитовый трек от AMORPHIS, — от которого будут в восторге фанаты их позднего творчества и в очередной раз поплюются поклонники раннего.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 89
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2 комментария
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Комментарии
Писюн с глазами:
Совпадение еще более мистическое, чем кажется на первый взгляд: оба сингла еще, к тому же, и хуйня!…
Юрий:
AMORPHIS скоро на дискотеку 80х .на Авторадио , будут приглашать , попся попснёй , реально если не знал бы , что это они , то подумал , что жена на кухне Муз.ТВ фоном включил…
злобный финн:
картина Репина — «миллениалы собрались обсуждать подвальный финцкий блацк»…
Юрий:
Глазастой залупе , благодарность за упоминание гр. Nite , понравилась …
Юрий:
Да как вы этот жанр не обзовите , в любом случае какая то п@ебень звучит из колонок. Второй раз это включить на плей , нужно быть мазохистом.…
Ігор:
Писюн с глазами:
jurgai написал(а):
Писюн c глазами написал(а):
блэк-н-ролла
«блэк-н-ролл» то как бы совсем другое тут как бы атмо-блэкуха — в люб.случае каждому своё
Атмо это же �…
jurgai:
Писюн c глазами написал(а):
блэк-н-ролла
«блэк-н-ролл» то как бы совсем другое тут �…
Писюн c глазами:
Кому хочется блэк-н-ролла с ноткой меланхолии, рекомендую Nite. А это так себе.…
jurgis:
Другой Александр написал(а):
Чёт этот Заргайст мне всегда был не в кассу. Что с Торогом, что со следующими горлодёрами. Какой-то эмо-блэк.
угу, особенно ранни�…
Другой Александр:
Чёт этот Заргайст мне всегда был не в кассу. Что с Торогом, что со следующими горлодёрами. Какой-то эмо-блэк.…
понурый митолизд:
Ветошь:
Из всей этой старой братии типа Anathema, My Dying Bride, Tiamat, Katatonia, Paradise List, только PL бодрячком.…
AMORPHIS скоро на дискотеку 80х .на Авторадио , будут приглашать , попся попснёй , реально если не знал бы , что это они , то подумал , что жена на кухне Муз.ТВ фоном включила )) Хотя она попсу то же не слушает…
PARADISE LOST и не удивил , и не разочаровал , всё ровно.
Совпадение еще более мистическое, чем кажется на первый взгляд: оба сингла еще, к тому же, и хуйня!