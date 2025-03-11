Новинка: титульный трек второго альбома GAAHLS WYRD «Braiding The Stories». К сожалению, ни о чем

Новинка: титульный трек второго альбома GAAHLS WYRD «Braiding The Stories». К сожалению, ни о чемНовинки и новости
На июнь GAAHLS WYRD анонсировали второй альбом Braiding The Stories (первый, GastiR — Ghosts Invited, вышел шесть лет назад) и презентовали лирик-видео на титульный трек. И хотя пресс-релиз обещает «магическое сплетение хаоса и красоты», пока ничего, кроме незамысловатого мейнстримного пост-метала я не услышала — ни фантастической красы, ни тем более хаоса. Этакий ни к чему не обязывающий саундтрек к вечернему бокалу винишка на румяном закате. Может, далее будет вдохновеннее?
Впрочем, попробуйте сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 22
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Комментарии
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Олаф:
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