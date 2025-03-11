Новинка: титульный трек второго альбома GAAHLS WYRD «Braiding The Stories». К сожалению, ни о чем

Комментарии

Писюн с глазами: Олаф написал(а):

Писюн с глазами написал(а):

Олаф написал(а):

Писюн с глазами написал(а):

Зануда написал(а):

Попса!

Не нуди Не попса, а УГ.

Не пизди Вижу у тебя…

Олаф: Писюн с глазами написал(а):

Олаф написал(а):

Писюн с глазами написал(а):

Зануда написал(а):

Попса!

Не нуди Не попса, а УГ.

Не пизди Вижу у тебя знатно подго…