Новинка PSYCROPTIC «Gathering A Venomous Herd»Новинки и новости
Четыре года прошло после Divine Council, и PSYCROPTIC, усилившиеся вторым вокалистом Jason Keyser из ORIGIN, объявили на июль новый лонгплей The Pulse Of Annihilation (а также свежий контракт с Metal Blade). Пресс-релиз обещает эволюцию от «технической плотности к архитектурной выверенности», что бы это ни значило, а также аккуратную работу с темпом и динамикой композиций. «Опыт не ослабил интенсивность музыки — он отточил методику ее подачи».
Гитарист, лидер и основной композитор группы Joe Haley также анонсирует The Pulse Of Annihilation как кульминацию всего, что группа делала ранее, самый эпический, грувовый и беспощадный релиз в своей истории. В качестве предварительной демонстрации PSYCROPTIC выложили сингл «Gathering A Venomous Herd». И таки да, впечатляет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 291
Читайте также:
Обновления
-
Вокалист BEARTOOTH после брака длиной в 14 лет: «Я гей и я этим горжусь»
-
Фестивальный мини-отпуск
-
Разбор: вокалисты, которым пора уйти на пенсию
-
Prika Amaral, NERVOSA: «Десять песен, которые изменили мою жизнь»
-
Мнение. 71-летний фронтмен группы ZEBRA: «Если хотите рок-н-ролла — приходите на рок-концерт, и не важно, хорошо или плохо играет команда»
-
KREATOR, Mille Petrozza и его топ-5 метал-песен на все времена
-
Клип недели: DYMNA LOTVA «Zory»
-
BENEDICTION остались без вокалиста. Да, опять
-
Цитата. David Ellefson: «То, что сгенерировала нейросеть, никогда не найдет отклика в душе»
-
«Воскрешение чистого прото-блэк метала». На подходе супергруппа HEXBANE от Магуса с Фаустом
Комментарии
Дед Аким:
Повторять не хочу, времени много требует и усилий, значит не судьба. Вторая половина загрузки достойной получилась…
Дед Аким:
Я уверенный пользователь ПК, но в телефоне андроиде потерялся, очень неудобно, повторяюсь. Скопировал все, вставил, потом сайт обновился и информацию потерял, опять…
Дед Аким:
Неполный выпуск получился, больше половины первой не скопировалась, на ноутбуке сайт не открывается, несмотря на VPN, от телефона работал, вручную названия песен пи�…
Дед Аким:
alt=’https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif’ src=’https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif’ />
Одна из них, самая спортивная красавица Мелани С, до сих пор в отличной форме, выглядит лет на 25 мол…
Тварь:
Чорны написал(а):
Kodz написал(а):
Так потихоньку мы придём к тому, что по миру будут колесить команды с вечным прощальным туром + трибьют-коллективы, которые под�…
Bronco:
А что, Кэма Ли не смогли заинтересовать? Хотя бы в студию, на время записи. Было бы интереснее, так как это оригинальный вокалист Мантаса,…
Дед Аким:
Чорны написал(а):
Недавно прочитал историю Элтона Джона.
Сначала он был алкоголиком.
Потом бросил и стал наркоманом.
А потом стал педерастом.
Я решил пока не …
Чорны:
Kodz написал(а):
Так потихоньку мы придём к тому, что по миру будут колесить команды с вечным прощальным туром + трибьют-коллективы, которые подобрали вечный про�…
Чорны:
Недавно прочитал историю Элтона Джона.
Сначала он был алкоголиком.
Потом бросил и стал наркоманом.
А потом стал педерастом.
Я решил пока не бросать пить, чтоб не…
Kodz:
Марина написал(а):
как можно гордиться ориентацией
ИМХО, тут трудности перевода плюс красивый заголовок. В оригинале заявление звучало как «I am a proudly gay man». Ч�…
Марина:
У меня уже давно были сомнения в его ориентации, не смотря на наличие жены. Но я совершенно не понимаю, как можно гордиться ориентацией, это всё равно, что гордится н…
Камерад Шайтан:
группа-пустышка, альбом-порожняк… все альбомы пишутся под концертн.репертуар — пафосный, качовый, не более того…
граф де билл:
Добавить комментарий