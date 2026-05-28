Psycroptic the pulse of annihilation
28.05.2026

Новинка PSYCROPTIC «Gathering A Venomous Herd»

Новинки и новости

Четыре года прошло после Divine Council, и PSYCROPTIC, усилившиеся вторым вокалистом Jason Keyser из ORIGIN, объявили на июль новый лонгплей The Pulse Of Annihilation (а также свежий контракт с Metal Blade). Пресс-релиз обещает эволюцию от «технической плотности к архитектурной выверенности», что бы это ни значило, а также аккуратную работу с темпом и динамикой композиций. «Опыт не ослабил интенсивность музыки — он отточил методику ее подачи».

Гитарист, лидер и основной композитор группы Joe Haley также анонсирует The Pulse Of Annihilation как кульминацию всего, что группа делала ранее, самый эпический, грувовый и беспощадный релиз в своей истории. В качестве предварительной демонстрации PSYCROPTIC выложили сингл «Gathering A Venomous Herd». И таки да, впечатляет.

Количество просмотров: 291

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *