Megadeth drop Tipping Point
05.10.2025

Новинка: первый сингл финального альбома MEGADETH «Tipping Point»

Новинки и новости

Как уже упоминалось, MEGADETH собрались на покой, и на днях группа опубликовала первый сингл своего финального январского альбома. Тема называется «Tipping Point», и кто соскучился по Дейву с компанией, должен быть доволен. А кто не соскучился — приятно будет посмотреть видео, как старину мучают в тюряге.

«У всех у нас есть точка кипения, много разных, они могут варьироваться день ото дня, — поясняет концепт Mustaine. — Окружающий мир толкает нас сейчас к самому краю, и очень легко поддаться на провокации. Однако очень важно, чтобы, как бы ситуация ни повернулась, не сдаваться на волю обстоятельств».

Количество просмотров: 176

Читайте также:

2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *