Новинка: первый сингл финального альбома MEGADETH «Tipping Point»Новинки и новости
Как уже упоминалось, MEGADETH собрались на покой, и на днях группа опубликовала первый сингл своего финального январского альбома. Тема называется «Tipping Point», и кто соскучился по Дейву с компанией, должен быть доволен. А кто не соскучился — приятно будет посмотреть видео, как старину мучают в тюряге.
«У всех у нас есть точка кипения, много разных, они могут варьироваться день ото дня, — поясняет концепт Mustaine. — Окружающий мир толкает нас сейчас к самому краю, и очень легко поддаться на провокации. Однако очень важно, чтобы, как бы ситуация ни повернулась, не сдаваться на волю обстоятельств».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 176
Комментарии
jurgai:
Anastasiya написал(а):
jurgai написал(а):
«торжественные атмосферы дивно обрамили чернушное молотилово»(а было ли молотилово вообще?!)
Согласна, слишком сильное сло�…
Anastasiya:
jurgai написал(а):
«торжественные атмосферы дивно обрамили чернушное молотилово»(а было ли молотилово вообще?!)
Согласна, слишком сильное слово рядом со вся�…
Христос Не Воскрес:
скучный дед Mustaine… вот к примеру дед Varg и тот на скутере удирал https://www.youtube.com/watch?v=yXZlojrt_bE…
jurgai:
насчет «Graveland внезапно стал многомерен, красочен, объемен» — Настя случайно творчество дядьки Даркена не перепутала ни с кем?!…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Как тут писал какой-то апологет немасрача и войны с христианством, блэк-метал — это не развлечение. За дословность не ручусь, но смысл…
kvltist:
Писюн с глазами написал(а):
внезапно стал многомерен, красочен, объемен, и торжественные атмосферы дивно обрамили чернушное молотилово
старый как прах Эвр�…
Писюн с глазами:
Как тут писал какой-то апологет немасрача и войны с христианством, блэк-метал — это не развлечение. За дословность не ручусь, но смысл был такой.
Так что все как надо.…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
DIOCLETIAN. Нажористый, мощный, скорушительно-беспощадный дэз-блэк из Новой Зеландии, отдубасивший за два первых дня два разных сета. Очень круто, х…
Другой Александр:
Akhlys, вижу, вычеркнуты. Наасу наверное на днях приснилось что-то слишком страшное, и отходняк длительный теперь потребовался)…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Народ угорает с выступления GBK. Один из главных комментов- Grand McDonald’s Key. Понимаю, возраст не щадит никого. Но в таких кабанчиков превратиться… о…
Merzbow:
Народ угорает с выступления GBK. Один из главных комментов- Grand McDonald’s Key. Понимаю, возраст не щадит никого. Но в таких кабанчиков превратиться… особенно Гелиал.
И с во�…
Polaris:
Мастейн как будто бы не из тюрьмы бежит, а утреннюю пробежку делает.…
Дед Аким:
Великая американская рок группа по всем показателям: хиты, альбомы, концерты, продажи. Первый альбом выпустили в 1973 году (1973 год Карл!), тогда интернета не было и Дино…
Мастейн как будто бы не из тюрьмы бежит, а утреннюю пробежку делает.
скучный дед Mustaine… вот к примеру дед Varg и тот на скутере удирал https://www.youtube.com/watch?v=yXZlojrt_bE