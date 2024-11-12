Новинка от Туомаса: DAWN OF SOLACE с меланхолическим «Murder»Новинки и новости
Нельзя так просто прожить год, чтобы Tuomas Saukkonen так или иначе не мелькал в списках релизов. Но это и хорошо — во всяком случае, пока качественные показатели не сместились количественными. В 2024-м едва успели оценить миник BEFORE THE DAWN, как вышел альбом WOLFHEART Draconian Darkness. Некоторые еще не успели его толком расслушать — и… новый анонс. Самый меланхолический и катататонически-потусторонне-осенний.
На следующий год, на Валентинов день, у продуктивного мужика назначен релиз готик-рок-думового дуэт-проеджекта DAWN OF SOLACE Affliction Vortex, и, в принципе, начинать красиво грустить можно прямо сейчас, с синглом и клипом «Murder».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 44
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Комментарии
Eum:
jurgai:
G D:
Хороший вышел альбом. Послушал несколько раз, мне очень понравилось. Особенно песни «Never Look Back» и «Alone Together». Теперь хочу надеяться, что дебютник не останется единстве�…
Mustdie:
Юрий написал(а):
Сказочное однообразие мелодий много лет подряд (( А когда то одной из любимых групп была.
+100500
Тило исписался уже лет 15-20 назад…
juris:
Юрий:
Без претензий , поп блэк , с так се вокалом. Всё это может нейросеть за минуту сочинить (…
Юрий:
Сказочное однообразие мелодий много лет подряд (( А когда то одной из любимых групп была.…
Дед Аким:
Немного разбавить брутальных мужиков красивой бабцой.
Ведь когда всё почти одно и то же играется, это скучно?
Кароли́на Катари́на Мю́ллер — немецкая певица нидерл…
Дед Аким:
Отлично получилось, звук сборная солянка, но мелодично, эффектно, два типа вокала — бесовской мужской и ангельский женский, всё гармонично, атмосфера войны на небес…
Дед Аким:
Новые альбомы
Русские альбомы, в голосование итогов года они не войдут, но так для общего …
Другой Александр:
Bronco написал(а):
А что, Хиткиллер в России больше не работает без VPN?
Вообще, он полгода уже почти в списке блоков РКН. Ток у меня он блокировался только первы�…
Bronco:
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
Это режисёрское прочтение романа «Крестоносцы» Сенкевича. Снят в 60-ые годы прошлого века в Польше. Если нравится «Александр Невский» Эйзеншт…
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