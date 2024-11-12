DAWN OF SOLACE
12.11.2024

Новинка от Туомаса: DAWN OF SOLACE с меланхолическим «Murder»

Новинки и новости

Нельзя так просто прожить год, чтобы Tuomas Saukkonen так или иначе не мелькал в списках релизов. Но это и хорошо — во всяком случае, пока качественные показатели не сместились количественными. В 2024-м едва успели оценить миник BEFORE THE DAWN, как вышел альбом WOLFHEART Draconian Darkness. Некоторые еще не успели его толком расслушать — и… новый анонс. Самый меланхолический и катататонически-потусторонне-осенний.

На следующий год, на Валентинов день, у продуктивного мужика назначен релиз готик-рок-думового дуэт-проеджекта DAWN OF SOLACE Affliction Vortex, и, в принципе, начинать красиво грустить можно прямо сейчас, с синглом и клипом «Murder».

Ваше любимое детище Tuomas Saukkonen

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