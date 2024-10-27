Grand Magus
27.10.2024

Новинка октября: GRAND MAGUS «Sunraven»

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Фанаты, не стесняясь, называют их богами шведского хэви-метала, уникальными, непревзойденными, титанами-столпами традиционного хэви-эпик-дума. Стокгольмская группа GRAND MAGUS играет с конца 90-х, и в известном смысле действительно уже стала классикой. Во всяком случае, в своем, четко ограниченном специфическом жанре.

И для тех, кто любит тяжкий, нажористый, маскулинный, боевой, облаченный в сверкающие хэви-метал латы эпик-дум, GRAND MAGUS — действительно, из лучшего, что случалось на этом поприще. С него шведы никогда не сходили: эти ребята из тех, что десятилетиями куют метал по единожды выверенным лекалам — и, отточив инструментарий, делают это суперпрофессионально и круто.

Честно, совершенно не моя музыка, но не отметить релиз, вышедший на позапрошлой неделе десятый в дискографии «магусов» лонгплей Sunraven, все же никак не возможно.

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