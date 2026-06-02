mastodon band
02.06.2026

Новинка MASTODON «Your Ghost Again». «Я писал о том, что вижу. А видел я призраков»

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MASTODON, пережившие непростой период, таки пережили — и, помимо анонса осеннего тура в фантастическом суппорте DEAFHEAVEN и ALCEST, выпустили новый сингл «Your Ghost Again». В том числе и о призраках близких.

Драммер Brann Dailor (он, увы, не так давно похоронил свою мать) поясняет: «Для меня это история о потере кого-то неотъемлемого, кто был рядом большую часть твоей жизни. Или всю твою жизнь. Ощущение, когда попадаешь в знакомые места, в которых часто бывал с этим человеком, — а теперь понимаешь, что его больше нет. Грустное чувство. Когда мы записывались в студии, мне постоянно виделся Brent. Как будто вот же он, справа от меня со своей гитарой, как всегда. Так же и с мамой: я тоже продолжаю ее видеть то там, то здесь. Это все очень странно: «опознав» знакомый силуэт, долю секунды радуешься, а потом понимаешь, что это неправда, человека больше нет и не будет, и сразу настроение на нулях. Эта песня о подобных взаимоотношениях. Я писал о том, что вижу. А видел я призраков».

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