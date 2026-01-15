lambofgod
15.01.2026

Новинка LAMB OF GOD «Into Oblivion». «Вещи, которые принимаются сегодня как допустимые, привели бы в ужас людей всего лет 20 назад»

Новинки и новости

С LAMB OF GOD в наших краях произошла занятная история. В период рождественских торжеств некие воцерковленные ребята запустили тематический мюзикл “Andrew Peterson’s Behold the Lamb of God” в небольшом концертном зале города Спартанбург. Со временем билеты на мероприятие попали в перепродажу StubHub — и вот на этом этапе что-то пошло не так. На обложке ивента, название которого сократили до «Lamb of God», появилось концертное фото Randy Blythe и компании, билеты на заявленные даты немедленно поползли в топ продаж… Ну и в итоге StubHub пришлось извиняться и возвращать деньги. Рождественского чуда в грув-метал обработке не случилось.

Зато в марте должен случиться десятый альбом LAMB OF GOD Into Oblivion, жирненький титульный трек которого коллектив презентовал буквально сегодня.

Randy: «По большому счету, этот альбом — о резком и продолжающемся процессе нарушения социальных контрактов, в особенности здесь, в Америке. Вещи, которые принимаются сегодня как допустимые, привели бы в ужас людей всего лет 20 назад».

Количество просмотров: 85

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *