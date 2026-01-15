Новинка LAMB OF GOD «Into Oblivion». «Вещи, которые принимаются сегодня как допустимые, привели бы в ужас людей всего лет 20 назад»Новинки и новости
С LAMB OF GOD в наших краях произошла занятная история. В период рождественских торжеств некие воцерковленные ребята запустили тематический мюзикл “Andrew Peterson’s Behold the Lamb of God” в небольшом концертном зале города Спартанбург. Со временем билеты на мероприятие попали в перепродажу StubHub — и вот на этом этапе что-то пошло не так. На обложке ивента, название которого сократили до «Lamb of God», появилось концертное фото Randy Blythe и компании, билеты на заявленные даты немедленно поползли в топ продаж… Ну и в итоге StubHub пришлось извиняться и возвращать деньги. Рождественского чуда в грув-метал обработке не случилось.
Зато в марте должен случиться десятый альбом LAMB OF GOD Into Oblivion, жирненький титульный трек которого коллектив презентовал буквально сегодня.
Randy: «По большому счету, этот альбом — о резком и продолжающемся процессе нарушения социальных контрактов, в особенности здесь, в Америке. Вещи, которые принимаются сегодня как допустимые, привели бы в ужас людей всего лет 20 назад».
Комментарии
Алексей:
Что-то напоминает?
Лично мне Blood Drive и Twisted Metal напоминает, а вам?
А вообще я его очень люблю,…
Юрий:
А начиналось всё с безалькогольного пива и резиновых женщин …. «Пластмассовый мир победил» (с) ГрОб.…
Алунка:
то есть, если я записал вокал сам и прогнал его, например, через audimee, меня забанят, несмотря на то, что руками сыграно хуилиард инструментов? странно…
динозавр-меломан:
дело нелёгкое, но gj сути своей решение верное… ИИ «поделки» годны если только для бесплатной раздачи-стриминга-шаринга по-определению (ибо творчеством по-сути не яв…
Вальцест:
Crow написал(а):
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Кто о чем…Как дебил-пятикласник, который тупо смеется, когда кто-то говорит слово ху�…
Дебил-пятиклассник:
Crow написал(а):
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Кто о чем…Как дебил-пятикласник, который тупо смеется, когда кто-то говорит слово ху�…
Станислав:
Почему никто не упомянул про Deafheaven с их Lonely People with Power, или же про Agriculture?…
Crow:
Вальцест написал(а):
Как думаете, Шульдинер тоже был геем?
Кто о чем…Как дебил-пятикласник, который тупо смеется, когда кто-то говорит слово хуй…
Crow:
Назар Василич написал(а):
Почему этих долбоебов не посадили на электрический стул ? Или не дали пожизненное ?
в расеи их бы отправили на войну, СВОщеннику,ко�…
Александр:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Уважаю Парадайсов. Они действительно стабильная группа, но они выпустили столько альбомов, что просто путаешься — какой из н�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Уважаю Парадайсов. Они действительно стабильная группа, но они выпустили столько альбомов, что просто путаешься — какой из них лучший. Они на мой взгляд входят в пят…
Камерад Шайтан:
всё это ерунда… CANNIBAL CORPSE всех давно победил во всех возможных номинациях любых хитпарадов ВСЕХ лет — своими старыми и новыми работами…
jurgis:
между прочим вокалировал в наигоднейшем проекте Myrkgrav. R.I.P. https://www.youtube.com/watch?v=1w0QbEuwuac…
