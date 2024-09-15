Новинка: клип PSYCHONAUT 4 «Fiqrebi Mtsukhrisa»Новинки и новости
В октябре у PSYCHONAUT 4 выходит альбом …of Mourning, но как-то так получилось, что события криминально-трагического характера вокруг имени группы (а точнее, вокалиста Графа) в повестке перевешивают анонсы музыкальные. На нынешних концертах коллектив выступает без него (давеча в Лондоне за микрофоном был, например, Lord Lokhraed из NOCTURNAL DEPRESSION); следствие еще, как я понимаю, не закончено, и… ну черт его знает, что и как дальше.
Ситуация вкратце выглядит так (скажу сразу: информация взята из соцсетей, я не отвечаю за ее достоверность или полноту, а коллектив по понятным причинам не пишет больше, чем необходимо).
Девушка по имени Ana Gogochuri опубликовала в своем фэйсбуке несколько постов про Графа (они не удалены, сами посты, щелкнув на перевод, можно прочитать здесь), в которых рассказала, что две ее сестры — одна из которых была девушкой Давида, — несколько лет назад погибли в результате передозировки. В его компании. Сам же он, пускай чудом, выжил, но при этом не был никак наказан или даже осужден публично — продолжая пропагандировать и романтизировать асоциальный образ жизни, наркотики, тем самым потенциально толкая к гибели своих наивных фанатов.
Человек, который до сих пор продолжает безмятежно жить среди своих фанатов.
Человек, который лишил жизни не только двух человек, но и многих других — обманом, соблазном, вредными привычками и другими способами.
Человек, который предлагает всем отравляющие вещества, ломает жизненный путь и лишает будущего.
Человек, известный своим образом жизни: наркозависимостью.
Можно ли вообще называть его человеком?!…
Прошло почти три года, и я никогда не думала озвучивать все, о чем сейчас пишу; никогда не публиковала даже фото за все это время; я не люблю слушать сентиментальные слова от людей, потому многим моим друзьям и близким придется таким образом узнать эту часть моей жизни… в которой я не была единственным ребенком…
Почему сегодня?… Потому что я была вынуждена заговорить, глядя на происходящее.
Тяжело, когда видишь людей, иногда своих знакомых, которые следуют за этим человеком, слушают его и восхищаются им. (Если вы не знаете, это известный солист рок-группы Psychonaut 4, Давид Ломидзе, известный как Давид Граф.)
Но затем задумываешься, что они могут не знать, кто он на самом деле, потому что я и другие предпочитаем молчать, не делясь личным и не открываясь.
Что, я теперь понимаю, было ошибкой с моей стороны.
К сожалению, мы живем в стране, где для власти приоритет — это доля, полученная от наркоторговцев, а не жизнь человека и будущее населения страны.
В стране, где нет смысла бороться за справедливость, даже если у тебя на руках доказательства того, что убийца твоих сестер будет наказан.
Когда из комнаты живым выходит только один из трех человек, и вскоре после этого спокойно гуляет по улицам…
В стране, где на грандиозные фестивали приглашают наркоманов и наркоторговцев, чтобы тащить за собой новое поколение.
В этом году вы могли видеть эту группу на сцене Tbilisi Open Air / AlterVision;
Также в эфире Радио Свобода, где он прямо говорит о своей зависимости от наркотиков и насколько часто он их употребляет… А интервью заканчивает словами «Нет наркотикам», когда каждая его песня посвящена этим веществам, наслаждению ими и жизни с ними.
PSYCHONAUT 4 в ответ опубликовали заявление со следующим текстом.
Мы хотели бы ответить на недавний всплеск эмоций, связанных с нашим вокалистом Давидом Ломидзе.
На протяжении почти трех лет не только Давид, но и мы, остальные участники группы, стали жертвами спекуляций по поводу этой трагедии со стороны различных людей (хотя никогда — со стороны членов семей погибших).
Однако, учитывая чувствительность этого вопроса, мы воздерживались от участия в каких-либо обсуждениях, так как, в отличие от тех, кто стремится к беспочвенным слухам, мы полностью осознаем всю тяжесть случившегося и старались не способствовать людям в распространении сплетен. Сегодня ситуация изменилась. Поскольку автор нынешнего поста, Анна Гогочури, является сестрой одной из погибших, мы, с огромным уважением к ней, чувствуем себя обязанными озвучить нашу позицию.
Наша группа — это не только Давид Ломидзе. Наша группа состоит из музыкантов, безмерно влюбленных в музыку, преданных своему делу людей, которые с 2010 года неустанно трудились, чтобы вывести группу на тот уровень, на котором она находится сейчас. За двенадцать лет нашей четырнадцатилетней деятельности мы не только не романтизировали наркотики, как утверждается в посте, но, напротив, всегда осуждали любые формы зависимости — будь то наркомания, алкоголизм или другие виды аддикций — и описывали трудности и несчастья, которые они приносят. Основным посланием нашей группы стало «Нет наркотикам, нет зависимости», и мы всегда старались донести это через наши тексты и интервью.
Те, кто знают Давида, прекрасно понимают его отношение к наркотикам. Они знают, что он осуждает самого себя за свою зависимость, и говорить о том, что он мог бы поощрять кого-то к употреблению, просто неуместно. Давид — это человек, который ежедневно боролся со своей зависимостью, хотя, к нашему сожалению, чаще проигрывал, чем побеждал. В тот трагический день Давид чудом избежал смерти. До сих пор сложно поверить, как врачам удалось запустить его сердце, а затем и почки. После этого его главной задачей стало не карьера или другие повседневные вопросы, а поиск смысла жизни и точки опоры. Те, кто его знает, понимают, как глубоко это событие его затронуло.
Писать о чьей-то трагедии и оценивать ее — непросто. Осознать собственную трагедию и найти новый смысл жизни, вероятно, еще сложнее. Однако чрезвычайно легко навешивать ярлыки и делать выводы тем людям, которые знают только одну сторону истории и рассматривают события в узком контексте. Автоматическое приравнивание наркозависимого человека к преступнику — это неизлечимая болезнь нашего общества. В этом нет ничего нового, но такая проблематика должна быть предметом публичного обсуждения и участия институтов на государственном уровне, а не очернения личности и виртуальной травли.
Для тех, кто слепо желает зла Давиду, хочу сообщить: Давид уже отбывает наказание за приобретение и хранение наркотиков. Мы же продолжаем наш музыкальный путь без него, распространяя наше главное послание: «Нет наркотикам, нет зависимости», и надеемся, что нынешнее положение Давида станет для него спасением от этой печальной болезни.
Цель этого поста — не убеждать Анну, так как мы прекрасно понимаем ее позицию как человека, потерявшего сестру. Напротив, мы хотим от всего сердца выразить соболезнования от имени всей группы. Мы все знали Лелу, и нам очень тяжело писать о ней в прошедшем времени. Каждый должен нести ответственность перед законом! Если имеются доказательства преступной причастности Давида к этой трагедии, и он не наказывается в полной мере по закону по причинам, изложенным в посте, то наша страна действительно потеряна. Однако факт того, что он уже отбывает наказание за преступление, связанное с наркотиками, скорее свидетельствует об обратном.
Также мы хотели бы напомнить общественности о принципе презумпции невиновности и призываем воздержаться от выводов и обвинений до завершения расследования.
Спасибо за внимание,
P4
Читая комментарии к новым трекам группы, вы заметите, как много людей скучают по Графу. Сочувствуют и поддерживают, клянутся в обожании и поддержке. Что в мире тотального кэнселлинга — причем по гораздо более невинным причинам — может показаться странным. Но… пускай судит суд.
А пока послушаем новую песню.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 157
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Комментарии
Дед Аким:
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Лордка аврил лавинь платила за обед написал(а):
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Аким реально тупо конч, веч…
Негорро:
Александр:
Дед Аким написал(а):
Александр написал(а):
Лордка аврил лавинь платила за обед написал(а):
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Аким реально тупо конч, вечно своим старым говно�…
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А дед аким сгенерировал себе «одну жену, но элитную молодую красавицу»…
Дед Аким:
Александр написал(а):
Лордка аврил лавинь платила за обед написал(а):
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Аким реально тупо конч, вечно своим старым говном спамит вперемешку �…
Дед Аким:
Новинка, шикарный звук, шикарный концерт, одни хиты, я бы сказал среди русских групп это смесь по хитам — Scorpions, Judas Priest, Iron Maiden. Новый живой концертник официальный. Миш…
анакойхер:
Дед Аким:
Александр написал(а):
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Пиздаболы они нахуй не кому не нужна, а вот обычный обыватель в лице многих малолеток от этих ублюдков страдали , в частности случай когда они толпой избили двух реб…
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