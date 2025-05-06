udo dirkschneider
06.05.2025

Новинка: клип DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG «Time To Listen»

Новинки и новости

В прошлом месяце Удо отметил 73 года — и, по не связанному с этой датой поводу, представил новую тему одного из своих проектов (в коих уже можно запутаться), DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG «Time To Listen». Она войдет в октябрьский альбом Babylon — равно как и показанный в прошлом месяце сингл «It Takes Two To Tango». Вокалистка на видео (она же — клавишница группы) — уроженка Казахстана Manuela Bibert.

Также в составе Peter Baltes (бас-гитара, бэк-вокал), Stefan Kaufmann (гитара, бэк-вокал), Mathias «Don» Dieth (гитара, бэк-вокал), Sven Dirkschneider (барабаны, бэк-вокал). То бишь по факту — старая гвардия плюс молодняк (Мануэле и Свену чуть за тридцать). Ну а в стилистике можете не сомневаться.

Количество просмотров: 226

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6 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))

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  • Bronco написал(а):

    Merzbow написал(а):
    А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))

    Ну, вроде как из наших краев, СССР, СНГ, землячка. Почему бы не выделить?

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  • Юрий написал(а):

    Bronco написал(а):
    Merzbow написал(а):
    А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))

    Ну, вроде как из наших краев, СССР, СНГ, землячка. Почему бы не выделить?
    То бишь , если в крутой группе играют-, поют азиаты , то они наши земляки , нужно это подчеркнуть , а как в Москву или Минск приезжают , так это чурки , мрази черножопые , ох уж эти двойные стандарты ))))

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  • Дружище Христос написал(а):

    Юрий написал(а):
    Bronco написал(а):
    Merzbow написал(а):
    А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))

    Ну, вроде как из наших краев, СССР, СНГ, землячка. Почему бы не выделить?
    То бишь , если в крутой группе играют-, поют азиаты , то они наши земляки , нужно это подчеркнуть , а как в Москву или Минск приезжают , так это чурки , мрази черножопые , ох уж эти двойные стандарты ))))
    Что-то не припомню, чтобы на этом сайте кто-то так о казахах отзывался.

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  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))

    Да тоже достаточно необычно, почему нет.

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  • Другой Александр написал(а):

    Юрий написал(а):
    Bronco написал(а):
    Merzbow написал(а):
    А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))

    Ну, вроде как из наших краев, СССР, СНГ, землячка. Почему бы не выделить?
    То бишь , если в крутой группе играют-, поют азиаты , то они наши земляки , нужно это подчеркнуть , а как в Москву или Минск приезжают , так это чурки , мрази черножопые , ох уж эти двойные стандарты ))))

    Так то в Казахстане больше больше трёх миллионов славян живёт. Немцев там тоже пара сотен тысяч есть.

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