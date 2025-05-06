Новинка: клип DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG «Time To Listen»Новинки и новости
В прошлом месяце Удо отметил 73 года — и, по не связанному с этой датой поводу, представил новую тему одного из своих проектов (в коих уже можно запутаться), DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG «Time To Listen». Она войдет в октябрьский альбом Babylon — равно как и показанный в прошлом месяце сингл «It Takes Two To Tango». Вокалистка на видео (она же — клавишница группы) — уроженка Казахстана Manuela Bibert.
Также в составе Peter Baltes (бас-гитара, бэк-вокал), Stefan Kaufmann (гитара, бэк-вокал), Mathias «Don» Dieth (гитара, бэк-вокал), Sven Dirkschneider (барабаны, бэк-вокал). То бишь по факту — старая гвардия плюс молодняк (Мануэле и Свену чуть за тридцать). Ну а в стилистике можете не сомневаться.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 226
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6 комментариев
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Комментарии
Другой Александр:
Юрий написал(а):
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде к…
Tadevusz:
Эх, а былі часы, што адну такую метадычку скасавалі па маёй скарзе. Там, праўда, веруючыя сем’і да праблемных аднесьлі….…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Да тоже достаточно необычно, почему нет.…
G D:
Другой Александр написал(а):
На самом деле запросто) Большинство «маленьких любителей экстремизма» в эту тему лезут чтоб выглядеть крутыми среди сверстников, �…
Дружище Христос:
Юрий написал(а):
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде к…
Юрий:
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде как из наших крае�…
Bronco:
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде как из наших краев, СССР, СНГ, з�…
Merzbow:
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))…
Bloody JJ:
Сан написал(а):
Ни пишите здесь всякую уйню
Блин, извини, Сан, больше не будем.…
Сан:
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Писюн с глазами:
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде как из наших краев, СССР, СНГ, землячка. Почему бы не выделить?
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде как из наших краев, СССР, СНГ, землячка. Почему бы не выделить?
То бишь , если в крутой группе играют-, поют азиаты , то они наши земляки , нужно это подчеркнуть , а как в Москву или Минск приезжают , так это чурки , мрази черножопые , ох уж эти двойные стандарты ))))
Юрий написал(а):
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде как из наших краев, СССР, СНГ, землячка. Почему бы не выделить?
То бишь , если в крутой группе играют-, поют азиаты , то они наши земляки , нужно это подчеркнуть , а как в Москву или Минск приезжают , так это чурки , мрази черножопые , ох уж эти двойные стандарты ))))
Что-то не припомню, чтобы на этом сайте кто-то так о казахах отзывался.
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Да тоже достаточно необычно, почему нет.
Юрий написал(а):
Bronco написал(а):
Merzbow написал(а):
А зачем выделять, что она уроженка Казахстана? А если бы была уроженка Эквадора то не выделяла бы?)))
Ну, вроде как из наших краев, СССР, СНГ, землячка. Почему бы не выделить?
То бишь , если в крутой группе играют-, поют азиаты , то они наши земляки , нужно это подчеркнуть , а как в Москву или Минск приезжают , так это чурки , мрази черножопые , ох уж эти двойные стандарты ))))
Так то в Казахстане больше больше трёх миллионов славян живёт. Немцев там тоже пара сотен тысяч есть.