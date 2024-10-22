Новинка к Хэллоуину: видео CRADLE OF FILTH «Malignant Perfection»Новинки и новости
Как любые уважающие себя маскарадно-нарядные хоррор-вампир-сатана-пинхед-батори-что-там-еще металисты, CRADLE OF FILTH подготовили к хэллоуиновскому сезону тематический видеоклип на новую тему «Malignant Perfection». Получилось мягенько, гладенько, красочно, с готическим Midian‘овским вайбом. И, конечно, «крэловскими» женщинами.
По словам музыкантов, «Malignant Perfection» — первый сингл следующего альбома, который ориентировочно прибудет в конце весны.
Dani: «Думаю, фэнам будущий диск понравится. Мне пока, правда, трудно его описать. Я же не могу сказать, типа: «Помните Cold Lake CELTIC FROST? Так вот, в нашей дискографии это будет такой же необычный альбом. Нет, так не случится. То, что вы услышите, — естественная эволюционная ступенька для COF. В нем будет все: и старое, атмосферное, знакомое по ранним релизам, и современное. Все».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 273
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3 комментария
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Комментарии
Ad Noctum:
jurgai:
Юрий:
Ну хоть кто то не голосит , что этот диск будет лучшим в нашем творчестве ! И то хорошо ))…
думстер-бумбстер:
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Пол Дэй и Дэннис Уилкок опечалены фразой » первый вокалист Iron Maiden «
Ну всерьез в историю и на записи они не попали, но были раньше, да.…
Александр:
Люто жаль, всё таки дебютники его периода были менее выпендрёжно/концептуальные а более бодро-задорно-панковские …
juris:
Dmitry:
Череп с крыльями по имени Chaly (Чалый) появился на самом первом альбоме Overkill — Feel The Fire 1985 года. На вкладке с текстами песен он огромный, а на задней части конверта — совс…
Merzbow:
Пол Дэй и Дэннис Уилкок опечалены фразой » первый вокалист Iron Maiden «…
Виктор:
Зануда:
RIP …
Дед Аким:
Не был в этом клубе, был в Раменском на НАШЕствии, в дк Горбунова (Горбущке) , 18 тонн клуб, ДК МАИ на соколе клуб, там много раз был, душевные клубы, СК Олимпийский, даже …
Слава Кулифеев:
А Leprous — Melodies Of Atonement (2024) ему не понравился ? …
Ну хоть кто то не голосит , что этот диск будет лучшим в нашем творчестве ! И то хорошо ))
совсем не страшно
Чёто-то вообще не зашло.