CRADLE OF FILTH
22.10.2024

Новинка к Хэллоуину: видео CRADLE OF FILTH «Malignant Perfection»

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Как любые уважающие себя маскарадно-нарядные хоррор-вампир-сатана-пинхед-батори-что-там-еще металисты, CRADLE OF FILTH подготовили к хэллоуиновскому сезону тематический видеоклип на новую тему «Malignant Perfection». Получилось мягенько, гладенько, красочно, с готическим Midian‘овским вайбом. И, конечно, «крэловскими» женщинами.

По словам музыкантов, «Malignant Perfection» — первый сингл следующего альбома, который ориентировочно прибудет в конце весны.

Dani: «Думаю, фэнам будущий диск понравится. Мне пока, правда, трудно его описать. Я же не могу сказать, типа: «Помните Cold Lake CELTIC FROST? Так вот, в нашей дискографии это будет такой же необычный альбом. Нет, так не случится. То, что вы услышите, — естественная эволюционная ступенька для COF. В нем будет все: и старое, атмосферное, знакомое по ранним релизам, и современное. Все».

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3 комментария

  • Юрий написал(а):

    Ну хоть кто то не голосит , что этот диск будет лучшим в нашем творчестве ! И то хорошо ))

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  • jurgai написал(а):

    совсем не страшноhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Ad Noctum написал(а):

    Чёто-то вообще не зашло. https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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