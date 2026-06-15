taake
15.06.2026

Новинка из изоляции: сингл TAAKE «Einstoeingen og Eg»

Новинки и новости

На конец июля TAAKE анонсировали новый, девятый по счету альбом En Skog Av Nidstang, в качестве затравки наорав десятиминутный сингл «Einstoeingen og Eg». Интересный. Грузный. Меланхолически-драйвовый. Не неожиданный.

Особый упор в пресс-релизе к будущему диску сделался на изоляции: во-первых, Hoest в последние годы самоудалился от публики, «трендов и чужой музыки, дабы избежать ее влияния»; во-вторых, запись материала проводилась где-то в норвежских заросших мхом и небылью островных лесах, в удаленной от цивилизации местности, с минимальным использованием студийных технологий. «Вместо этого, маэстро полагался на творческую интуицию, креативность, а также мастерство в обращении с олдскульным примитивным инструментарием».

ИИ бы с таким точно не справился. Слушаем!

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