21.03.2026

Новинка: «Доисторический метал» в исполнении DARKTHRONE

Время одним плеваться, а другим радоваться: дуэт DARKTHRONE продолжит в этом мае свою полноформатную дискографию и копает как никогда глубоко: будущий альбом будет называться Pre-Historic Metal, и если вы мечтали услышать что-то на доисторическим, то вот же оно.

Сопроводительная записка: «2026 год, знаменующий 40 лет со дня первоначального основания — под именем BLACK DEATH — того, что впоследствии обретет форму влиятельнейших легенд жанра, отмечает возвращение неувядающего норвежского дуэта Fenriz и Nocturno Culto с новым опусом высококлассного олдскульного метала под знаменем Pre-Historic Metal.

Fenriz объясняет название: «Prehistoric — довольно расплывчатый термин. Я считаю, что это наш вайб, наш взгляд на вещи; заявление, что мы используем старый стиль, чтобы создавать нечто новое».

Pre-Historic Metal включает восемь треков первобытных эпосов и исполинских риффов, органично звучащих и неизменно пронизанных духом 70-х и 80-х, — как продолжение творческого пути, проложенного на альбоме 2024 года It Beckons Us All. Новая глава обширного каталога DARKTHRONE представляет собой масштабную одиссею по звуковым ландшафтам трэш-, блэк-, хэви- и дум-метала; вооружившись сокрушительным, прямолинейным звучанием гитар, DARKTHRONE вновь разжигают котел дикой креативности, отдавая дань методам сочинения, характерным для ранних работ группы образца конца 80-х, однако в более отточенном техническом воплощении».

2 комментария

  • kvltist написал(а):

    образ с облоги+название+старое лого вполне точно передают суть самой музыки https://peaceville.com/bands/darkthrone/

  • Тварь написал(а):

    Скажу только одно: Фенриз для клипа покрасился. Недоисторично — седины нет и песок не сыпется.

