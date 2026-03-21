Новинка: «Доисторический метал» в исполнении DARKTHRONE
Время одним плеваться, а другим радоваться: дуэт DARKTHRONE продолжит в этом мае свою полноформатную дискографию и копает как никогда глубоко: будущий альбом будет называться Pre-Historic Metal, и если вы мечтали услышать что-то на доисторическим, то вот же оно.
Сопроводительная записка: «2026 год, знаменующий 40 лет со дня первоначального основания — под именем BLACK DEATH — того, что впоследствии обретет форму влиятельнейших легенд жанра, отмечает возвращение неувядающего норвежского дуэта Fenriz и Nocturno Culto с новым опусом высококлассного олдскульного метала под знаменем Pre-Historic Metal.
Fenriz объясняет название: «Prehistoric — довольно расплывчатый термин. Я считаю, что это наш вайб, наш взгляд на вещи; заявление, что мы используем старый стиль, чтобы создавать нечто новое».
Pre-Historic Metal включает восемь треков первобытных эпосов и исполинских риффов, органично звучащих и неизменно пронизанных духом 70-х и 80-х, — как продолжение творческого пути, проложенного на альбоме 2024 года It Beckons Us All. Новая глава обширного каталога DARKTHRONE представляет собой масштабную одиссею по звуковым ландшафтам трэш-, блэк-, хэви- и дум-метала; вооружившись сокрушительным, прямолинейным звучанием гитар, DARKTHRONE вновь разжигают котел дикой креативности, отдавая дань методам сочинения, характерным для ранних работ группы образца конца 80-х, однако в более отточенном техническом воплощении».
Автор: Anastasiya
Гитара David Gilmour продана на аукционе за рекордную сумму
В Ярославле разогнали метал-концерт «Похороны зимы»
Из пропущенного в 2025-м. RITUALMORD «This Is Not Lifelover»
Jacoby Shaddix, PAPA ROACH: «Меньше всего в жизни я хотел двух вещей — трезвости и стать верующим»
Игра в классики: драммер DEICIDE Steve Asheim выпускает сборник классических фортепианных пьес
Alex Terrible выступит в кулачном бое на флоридском рок-фестивале: «Я иду за победой, но я уже проиграл, я уже мертв»
Conrad «Cronos» Lant: «Если это хэви-метал, то мы его не представляем»
William Shatner (Капитан Кирк из «Звездного пути») пишет хэви-метал альбом
Gregor Mackintosh, PARADISE LOST: «У меня действительно проблемы со здоровьем, но группа в отличной концертной форме»
«Я вошел в жанр, когда он был экстремальной музыкой под черным знаменем: каждый сам заполнял его пустоту содержанием». Альбом оккультного проекта BLACKNESS «Crossing The Abyss»
