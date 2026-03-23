Новая музыкальная сенсация — ANGINE DE POITRINE
Канадские странные существа в горошек сейчас, пожалуй, главная музыкальная интернет-сенсация: их хвалят ребята вроде Mike Portnoy, на ютубе плодятся видео-реакции, ну и играют они нечто действительно необычное. В хорошем или плохом смысле — каждый решит сам.
ANGINE DE POITRINE — канадский дуэт; играли ребята вместе давно, чуть ли не с детства, а в 2019-м шутки ради нарядились в странные костюмы и основали официальную группу. В 2024-м был выпущен альбом Vol. 1. А в 2026-м, когда в Сети появились концертные видео, Klek de Poitrine и Khn de Poitrine (так называют себя музыканты дуэта), проснулись знаменитыми. С миллионами просмотров.
«Мне пишут по 25 сообщений в день, тысячи комментариев к видео, — удивляется автор канала. — Люди не понимают, как они это вообще играют. И я правда думаю, что так звучит будущее музыки».
В этом году выходит второй альбом, туровые даты расписаны и распроданы — ну и давайте же уже присоединимся к хайпу, и тоже посмотрим!
Автор: Anastasiya
Да… уж… Видимо, вкус у меня не настолько утонченный, что слушать вот это
Они бы меня очень удивили,если бы я не знал о групах Primus и Звуки Му.…
КЛАССИКА же)) «музыкальное творчество как метод психокоррекции и реабилитации душевнобольных»(с)…
«Ставлю на диск сковородку с мясом и врубаю любимый альбом группы Deicide» (c) Анастасия в «M-magazine»