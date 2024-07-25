Bodysnatcher
25.07.2024

Новая флоридская тяжесть. Встречаем миник BODYSNATCHER «Vile Conduct»

Новинки и новости

Флорида в метал-анналы вонзилась своим душеспасительным дэзом — так было, так есть и так будет воистину — однако, как ни крути, моды сейчас немного другие. В последние годы в США дичайший бум дэзкора — в разнообразных его проявлениях: симфо, слэм, мидтемпо, скоростной, с блэком, с хардкором, ню-металом, прогрессивный, техничный, брутальный… любых оттенков, тематики и подачи. И, под гнетом десятков просмотренных банд, немного хочется поделиться — что из услышанного на концертах запомнилось и зацепило.

Вот, к примеру, флоридская банда BODYSNATCHER. Играют с 2013 года, выпустили три альбома и миник. На подходе еще один. В сентябре ребята реализуют Vile Conduct, часть заводных тем и видеоклипов которого уже готовы к употреблению. Рекомендую!

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2 комментария

  • lkoff написал(а):

    midtempo dethcore кто яркий представитель жанра?

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  • Anastasiya написал(а):

    lkoff написал(а):
    midtempo dethcore кто яркий представитель жанра?

    Более-менее медленные ребята, как правило, миксуют сладж/дум/джент/грув. Например, часть альбомов THE ACACIA STRAIN, EXTORTIONIST, первый WINDS OF PLAGUE.

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