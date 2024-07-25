Новая флоридская тяжесть. Встречаем миник BODYSNATCHER «Vile Conduct»Новинки и новости
Флорида в метал-анналы вонзилась своим душеспасительным дэзом — так было, так есть и так будет воистину — однако, как ни крути, моды сейчас немного другие. В последние годы в США дичайший бум дэзкора — в разнообразных его проявлениях: симфо, слэм, мидтемпо, скоростной, с блэком, с хардкором, ню-металом, прогрессивный, техничный, брутальный… любых оттенков, тематики и подачи. И, под гнетом десятков просмотренных банд, немного хочется поделиться — что из услышанного на концертах запомнилось и зацепило.
Вот, к примеру, флоридская банда BODYSNATCHER. Играют с 2013 года, выпустили три альбома и миник. На подходе еще один. В сентябре ребята реализуют Vile Conduct, часть заводных тем и видеоклипов которого уже готовы к употреблению. Рекомендую!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 134
2 комментария
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Комментарии
Anastasiya:
lkoff написал(а):
midtempo dethcore кто яркий представитель жанра?
Более-менее медленные ребята, как правило, миксуют сладж/дум/джент/грув. Например, часть альбомов THE…
lkoff:
Ветошь:
Ветошь:
Anastasiya:
Зануда:
Мне тоже непонятно, почему все тащатся от Sleep Token, например …
Ad Noctum:
Polaris написал(а):
Обложка Металлики — это шедевр, без сарказма. Она полностью отражает суть альбома: нечто максимально простое и осязаемое, насущное, как хлеб с …
DimaCar:
KLINDUK:
Не, все-таки Скорпы — кайф обложка А у Метлы змея должна быть побледнее, как лакировка.…
goremyka:
Юрий написал(а):
Мальчики и девочки , не в обиду будет сказано , но это полнейшая херня ! (( И полтора моральных инвалида приходящие на их концерты тому подтвержд…
Юрий:
Они просто на своё счастье не видели обложки советских исполнителей , и рок групп в частности …
Юрий:
Вообще не согласен . В сравнении в тем , что сейчас клипают оптом нейронки , эти обложки с душой ! И на пластах они шикарно смотрятся .…
Polaris:
Обложка Металлики — это шедевр, без сарказма. Она полностью отражает суть альбома: нечто максимально простое и осязаемое, насущное, как хлеб с маслом. Как лезвие на о…
midtempo dethcore кто яркий представитель жанра?
lkoff написал(а):
midtempo dethcore кто яркий представитель жанра?
Более-менее медленные ребята, как правило, миксуют сладж/дум/джент/грув. Например, часть альбомов THE ACACIA STRAIN, EXTORTIONIST, первый WINDS OF PLAGUE.